Tältä näyttää muodikas nahkatakki nyt – trendikkäällä tyylillä on yksi yhteinen tekijä

Paras nahkatakki saattaa löytyä lähempää kuin arvaatkaan.

Hmm, miltä näyttää hetken halutuin tyyli? Jos vastausta pitäisi hakea yhden ihmisen päältä, voisi yksi parhaista tyypeistä tehtävään olla Hailey Bieber. 26-vuotias malli, miljoonien seuraama vaikuttaja ja Justin Bieberin vaimo kuuluu maailman vaikutusvaltaisimpiin pukeutujiin.

Forbes nimesi naisen tuoreeltaan vuoden 2023 vaikutusvaltaisimmaksi tyylivaikuttajaksi 30 alle 30 -listallaan. Hello puolestaan kertoi lokakuussa Haileyn pitävän ykköspaikkaa Googlen katutyylihauissa: hailey bieber street style -mantra toistuu hakukoneessa kertoman mukaan kuukausittain 12 500 kertaa. Eikä naisen vaikutusvalta rajoitu vain tyyliin: Hailey nimettiin joulukuussa myös maailman suosituimmaksi kauneusikoniksi vuonna 2022.

Siksi ei ole lainkaan sama, mitä Hailey pukee päälleen. Hänen yllään nähtyjen lookien voidaan ajatella ennustavan laajastikin sitä, millaisia vaatteita maailmalla seuraavaksi halutaan.

Viime päivinä, viikkoina ja kuukausina yksi vaatekappale on toistunut tähden asuissa tiuhaan: musta nahkatakki on nyt in. Jos mallia ottaa Hailey Bieberiltä, takeissa on varaa mistä valita – tosin Haileyn nahkatakkityylejä yhdistää yksi asia. Jokainen takeista voisi roikkua paikallisen kirpparin rekillä tai löytyä vuosia sitten varastoitujen vaatteiden joukosta kotinurkista.

Tältä näyttää trendikäs nahkatakki nyt. Hailey Bieber kuvattuna marraskuussa.

Samanlaista takkia voi metsästää lähikirpparilta tai second hand -liikkeistä. Hailey tammikuun puolivälissä Los Angelesissa.

Nahkatakkityyli voi olla muhkeampikin.

Kirppisnurkan liian iso miesten takki näyttääkin nyt erityisen houkuttelevalta.

Mitä runsaampi, sen parempi.

Kiinnitä katse myös laatikkomaisiin linjoihin ja jykeviin olkiin.

Ysäriviboja!

Oikeastaan mikä tahansa malli kelpaa, kunhan ilme on menneiltä vuosikymmeniltä. Hailey Bieber kuvattuna tammikuun alussa.

Ylisuuri rotsi sopii myös iltatyyliin.

... eikä kierrätysmuodin käärmeennahkakuosiakaan kierretä kaukaa.

Vai sittenkin pitkä takki? Hailey Bieber heitti tammikuisen pilatestunnin päätteeksi nahkatrenssin niskaan.

