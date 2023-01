Testasimme jipon, jolla kuivahtanut ripsiväri tokenee – ja tajusimme, että olemme heittäneet ripsarit pois aivan liian aikaisin

Tässä jutussa on kaikki, mitä sinun tulee tietää kuivahtaneen ripsarin elvytyksestä.

Voi olla, että ’loppumaisillaan oleva’ ripsivärisi on vain kuivahtanut ja kaipaa elvytystä. Tämä jippo toimii siihen.

Uskon, että jokainen ripsarin käyttäjä on joskus pyöritellyt harjaa pitkin purkin reunoja ja pumpannut sitä putelissa edestakaisin siinä toivossa, että harjaan tarttuisi edes nokare kuivahtanutta ripsiväriä. Niin minäkin.

” Valitettava totuus on, ettei reunojen kaivelu tai pumppaaminen todellisuudessa auta.

Valitettava totuus on, ettei reunojen kaivelu tai pumppaaminen todellisuudessa auta. Itse asiassa jälkimmäinen on luultavasti syy siihen, miksi ripsivärisi on kuivahtanut ennen aikojaan. Jokaisella pumppauksella puteliin menee nimittäin ilmaa, joka kuivattaa väriaineen.

Siispä päätin kokeilla niksiä, joka Byrdien haastattelemien asiantuntijoiden mukaan on turvallinen silmille ja oikeasti toimii: haudutin kuivahtanutta ripsiväriäni vesilasissa.

Näin jippo pelitti

Olen melko varma, että kurpsahtanut ripsivärini on aidosti loppumaisillaan – enkä tiedä, miten niksi tässä tapauksessa toimi. Kokeilen silti, koska yrittänyttä ei laiteta. Odotukseni eivät kuitenkaan olleet korkealla.

Byrdien haastatteleman ihotautilääkärin ja optometristin mukaan ripsiväri tokenee, kun tuubin jättää kuumaan vesihauteeseen noin 3–5 minuutiksi. Ennen veteen laittamista varmistan, että tuubi on kiinni kunnolla, sillä veden on tarkoitus lämmittää tuotetta vain putelin ulkopuolelta.

” Harja on kostea ja täynnä tuotetta!

Kun reilu viisi minuuttia on kulunut, nappaan ripsivärin vedestä ja kuivaan sen. Kun avaan tuubin, yllätyn aidosti: harja on kostea ja täynnä tuotetta! Ilmeisesti ripsiväri ei siis ollut loppumaisillaan, vaan kuivahtanut.

Kun sudin väriä ripsiini, on lopputulos sama kuin kahden viikon käytön jälkeen. Tarkoitan siis sitä aikaa, kun ripsiväri on parhaimmillaan. En yleensä pidä mistään maskarasta ensimmäisinä päivinä, kun tuote on vielä liian juoksevaa.

Jippo siis todella on testaamisen arvoinen! Jälkikäteen harmittaa, miten monta ripsiväriä olen heittänyt roskiin, koska olen luullut niiden olevan loppu. Niksi on nimittäin minulle ennestään tuttu, mutta laiskuuksissani en ole jaksanut sitä tehdä. Jatkossa jaksan!

” Harmittaa, miten monta ripsiväriä olen heittänyt roskiin, koska olen luullut niiden olevan loppu.

Lantringilla saa irti viimeiset vedot

Tämäkään niksi tuskin pystyy ihmeisiin, eli jos ripsiväri on oikeasti lähes loppu, en usko, että tuubin lämmittäminen saa ihmeitä aikaan. Tyhjästä on paha nyhjästä.

Jos siis tarvitset pari päivän lisäaikaa loppumaisillaan olevaan ripsiväriin, voit laittaa värin sekaan muutaman tipan kosteuttavia silmätippoja. Ole tarkka siitä, mitä tippoja käytät. Lääketipat eivät sovi tähän tarkoitukseen.

” Tuotteiden lantraamista tulisikin käyttää ensiapuna, eikä jatkaa loputtomiin.

Silmätippojen lisäksi ripsiväriä voi jatkaa myös puhtaalla vedellä. Tämä luultavasti heikentää ripsivärin pidentäviä ja tuuheuttavia vaikutuksia, mutta toimii ainakin ensihätään. Tuotteiden lantraamista tulisikin käyttää ensiapuna eikä jatkaa loputtomiin.

Miten välttää ripsarin rupsahtaminen jatkossa?

Et ehkä haluaisi kuulla tätä, mutta ainoa keino estää ripsivärin ennenaikainen kuivahtaminen on lopettaa sen pumppaaminen. Huolehdi myös siitä, että suljet tuubin kunnolla jokaisen käyttökerran jälkeen.

” Ainoa keino estää ripsivärin ennenaikainen kuivahtaminen on lopettaa sen pumppaaminen.

Ensi kerralla, kun sinusta tuntuu, ettei väriä tartu harjaan, pyörittele harjaa purkin sisällä sen sijaan, että pumppaisit sitä sisään ja ulos. Jos pyörittely ei auta, pistä ripsari vesihauteeseen. Lupaan, että yllätyt!

