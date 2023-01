Hurahtamisvaara! Tässä on 5 tämän vuoden kohutuinta kulmakarvatyyliä – nyt ysärin virheet kääntyvät taas voitoksi

Tästä kulmakarvakattauksesta löytyy jokaiselle jotakin!

Vuoden himotuimmat hiusvärit ja trendikkäimmät hiusmallit kävimme läpi jo aiemmin, mutta yksi trendilaari on vielä koluamatta: kulmakarvat.

Ja koluttavaa muuten riittää! Tänä vuonna kulmakarvatrendejä on nimittäin viisi erilaista, kertoo Who What Wearin haastatteleman meikkitaiteilija ja kulmakarvaspesialisti Lucy Hart. Nyt perehdymme niihin.

1. Vaaleat kulmat

Vaaleat kulmat villitsivät jo viime vuonna, mutta Hart uskoo, että vuonna 2023 trendi lyö läpi lopullisesti. Jatkossa näemme blondattuja kulmakarvoja siis muillakin kuin muotimimmeillä ja julkkiksilla.

Jos haluaisit kokeilla vaaleita kulmia, mutta pupu meinaa mennä pöksyyn, muista, ettei lopputulos ole lopullinen. Vaaleat kulmat on helppo värjätä takaisin ruskeaksi, jos tyyli ei toimikaan.

2. Laminoidut kulmat

Laminoidut kulmat tulivat muotiin jo muutama vuosi sitten, mutta Hartin mukaan ne ovat tulleet jäädäkseen. Vuonna 2023 karvoja ei laminoida enää suoraan ylöspäin, vaan maltillisesti yläviistoon.

Jos olet laiska kulmien laittaja, on ammattilaisella tehty brow lift luultavasti sinulle sopivin vaihtoehto. Jos haluat päästä halvemmalla ja olet valmis näkemään vähän vaivaa, saat lähes saman lopputuloksen kulmien kotilaminointiseteillä tai tavallisen saippuan avulla.

3. Ohuet kulmat

Hyviä uutisia kaikille ysärin ja nollarin vaihteessa kulmansa ohuiksi kyntäneille: ysärikulmat ovat tulleet takaisin.

Jos siis kulmakarvasi eivät edelleenkään ole entisensä edellisen nyppimisvimman jäljiltä, ei hätää, sillä look on jälleen trendikäs! Voit siis lopettaa itsesi ruoskimisen ja todeta, että olet vain trendien edelläkävijä.

4. Suorat kulmat

Mitä tulee kulmakarvojen muotoihin, ovat suorat kulmat nyt kaikista trendikkäimmät, kertoo Hart.

Vuonna 2023 häntäosa nousee vain maltillisesti ylöspäin, eikä suoraan ohimoa kohti kuten aiemmin villinneissä fox eye ja fox brow trendeissä.

5. Luonnonpuskat

Luonnolliset, ei juuri kulmageeliä enempää vaativat kulmakarvat ovat yksi tämän vuoden suurimmista trendeistä, kertoo Hart.

Onko muutama hajakarva jäänyt nyppimättä? Etkö jaksa kaivaa esiin kulmaväriä? Ei hätää! Kulmasi näyttävät uskomattoman hyvältä ihan sellaisenaan.

