Testissä hiusnaamiot! Kolme parasta purkkia tekevät hiuksista kauniimmat ja tulevat Suomesta – ”Jää käyttöön viimeistä pisaraa myöten”

Testasimme kahdeksan erilaista hiusnaamiota – ja löysimme hyvät tuotteet eri budjeteille.

Metsäistä kosteutta

Vichy Dercos Nutrient Nutri Protein Restorative Mask, 17,90 € / 250 ml

Arvosana: 4 / 5

Lupaus: Ravitseva hiusnaamio kuiville ja vaurioituneille hiuksille. Hoitava koostumus sisältää pracaxi-öljyä, kvinoasiemenuutetta, lipidejä, soijapapuöljyä, aminohappoja, ja UV-suodattimen. Sulautuu hiuksiin nopeasti ja vahvistaa hiuksia ja niiden latvoja. Pehmeät ja kauniin kiiltävät hiukset. Pakkaus 50-prosenttisesti uusiomuovia.

” Vahvan tuntuinen tukka.

Kokemus: Naamiopurkista tulvahtaa odottamaton ja erikoinen, raikas, hieman metsäinen tuoksu. Voide on paksua ja purkki on iso, koostumus riittoisan tuntuinen. Heti pesun jälkeen hiukset ovat pehmeät, kuivuttuaan niissä huomaa kivaa jämäkkyyttä. Lainekihara on korostunut kauniisti, joten tuote antaa selvästi hyvin kosteutta. Vahvan tuntuinen tukka.

Ihanaa kotimaista

Cutrin Harmonia Hydrating Care Treatment, 14,90 € / 150 ml

Arvosana: 5 / 5

Lupaus: Syväkosteutusta värjätyille tai raidoitetuille hiuksille. Naamio parantaa hiusten käsiteltävyyttä ja kammattavuutta ja tekee niistä silkkisen pehmeät. Auttaa ehkäisemään hiusten sähköisyyttä. Sisältää UVA- ja UVB-suojan hiuksille. Pohjoiset hamppu- ja tyrniöljy vahvistavat ja kosteuttavat. Ravinnerikas nokkosuute auttaa virkistämään hiuksia ja hiuspohjaa. Vegaaninen. Kehitetty ja valmistettu Suomessa.

” Vahvemman ja terveemmän tuntuiset hiukset.

Kokemus: Onpa hyvä naamio! Hiukset tuntuvat saavan runsaasti kosteutta ja tervettä jämäkkyyttä. Laineikkaasta luonnonkiharastani tulee yllättävän eroteltu, pörrötön ja nätti. Tavallista vahvemman ja terveemmän tuntuiset hiukset ja silottava vaikutus. Tuotteessa on myös miellyttävä mieto tuoksu. Vain harmillisen pieni pakkauskoko!

Tuore tulokas

Promise Intensive Moisture Mask, 14,90 € / 150 ml

Arvosana: 5 / 5

Lupaus: Ravitsee ja kosteuttaa tehokkaasti kuivia ja vaurioituneita hiuksia. Ainutlaatuisen koostumuksensa ansiosta sopii käytettäväksi myös ohuemmille hiuksille. Vegaaninen. Kehitetty ja valmistettu Suomessa. Myynnissä vain kampaamoissa.

” Hiukset näyttävät tavallista paremmin voivilta.

Kokemus: Uuden kotimaisen kampaamotuotebrändin naamio tuoksuu kivalta. Lopputulos tukassa on tuoksuakin parempi: jopa karheista hiuksista tulee todella, todella pehmeät. Hiukset näyttävät tavallista paremmin voivilta, ja kiharruspuikolla tehdyistä kiharoista tulee seuraavana päivänä kauniit ja pörröttömät. Tuote jää ehdottomasti käyttöön viimeistä pisaraa myöten. Ainut harmitus tässäkin purkissa on tuotteen koko: vaikka naamio on koostumukseltaan hyvin riittoisan tuntuinen, pitkiin ja paksuihin hiuksiin käytettynä purkki tulee tyhjenemään harmillisen nopeasti. Hopeareunus: kulkee näppärästi mukana treenikassissa.

Hyvä markettihoito

Garnier Fructis Hair Food Aloe Vera Hydrating Hair Treatment, 6,90 € / 390 ml

Arvosana: 4- / 5

Lupaus: Aloe vera -uutetta sisältävä naamio ravitsee normaaleja ja kuivia hiuksia intensiivisesti kosteutetuiksi ja pehmeämmiksi. Kolme tapaa käyttää tuotetta: hoitoaineena, hiusnaamiona tai hiuksiin jätettävänä hoitoaineena. Ravitut ja vahvat hiukset. Vegaaninen. Silikoniton.

” Litrahinnaltaan huomattavasti testin muita tuotteita huokeampi.

Kokemus: Litrahinnaltaan huomattavasti testin muita tuotteita huokeampi naamio toimii varsinkin hintaansa nähden hyvin: erityistä plussaa tuote saa siitä, että se toimii ensin hiusnaamiona suihkussa ja myöhemmin hiuksiin jätettävänä hoitovoiteena. Kosteuttava aloe vera -purkki ei ole superkuiville, ravitsevuutta tarvitseville hiuksilleni paras valinta, vaan valitsen saman sarjan tuotteista mieluummin banaanin tai kookosvoin. Ohuemmille tai hennommille, hieman parempikuntoisille hiuksille tämäkin naamio on kuitenkin varmasti tarpeeksi kevyt ja kosteuttava.

Kevyttä kosteutusta

Authentic Beauty Concept Hydrate Mask, 37,90 € / 200 ml

Arvosana: 3 / 5

Lupaus: Intensiivinen mutta kevyt tehohoito palauttaa kuivien hiusten elastisuuden, kimmoisuuden ja kiillon. Kosteuttava hiusnaamio sopii normaaleille ja kuiville hiuksille. Sisältää mangoa ja basilikaa, jotka ravitsevat ja kosteuttavat hiuksia: mangolla on antioksidanttisia ominaisuuksia, ja basilikalla pehmentäviä ja puhdistavia vaikutuksia. Auttaa hiusten selvittämisessä. Vegaaninen. Silikoniton.

” Perusmaski.

Kokemus: Perusmaski. Kosteutta lupaava naamio hoitaa hiukset kosteutetuiksi, mutta ei tunnu yhtä tehokkaan ravitsevalta kuin testin muut naamiot. Kaipaan hiuksiin hieman enemmän kiiltoa ja tervettä näköä, nyt ne ovat hieman turhan kuivat ja pörheät. Jos tarvitset vain kevyttä kosteutusta etkä kiiltoa, tämä voi olla naamiosi.

Tehokasta luonnonkosmetiikkaa

Bioearth Hair Remineralizing Pack, 15,90 € / 150 ml

Arvosana: 4+ / 5

Lupaus: Antioksidanttinen ja ravitseva tehohoito kaikille hiuslaaduille. Hiusnaamio edesauttaa hiusten pysymistä hyväkuntoisina ja terveinä. Sisältää spirulinaa, verbenan ja laventelin eteerisiä öljyjä sekä moringauutetta, jotka suojaavat hiuksia. Rakkoleväuute ja takiainen puhdistavat. Vegaaninen. Italialaista luonnonkosmetiikkaa. Pakkaus on 95-prosenttisesti kierrätettyä muovia.

” Kylppäriin leviää spa-fiilis.

Kokemus: Naamiossa on aivan kylpylöiden höyrysaunojen tuoksu, kylppäriin leviää spa-fiilis. Käytän naamiota ensin muiden testituotteiden tapaan: annan sen vaikuttaa hiuksissa useampia minuutteja. Tukka tuntuu jäävän huuhtelun jälkeen raskaaksi, ja ihmettelen tuotteen imeytymis- ja hoitotehoa. Pakkauksen suomenkielisen ohjeen mukaan naamiolle riittääkin vain minuutin tai kahden vaikutusaika, ja seuraavalla testikerralla hätäisempi naamiointi antaa ravitut hiukset. Tuubin englanninkielisessä alkuperäisohjeessa neuvotaan levittämään tehohoito kuiviin hiuksiin 10–15 minuutiksi ja pesemään hiukset vasta sen jälkeen shampoolla. Epäilemättä toimiva tapa sekin! Joka tapauksessa tehokas naamio.

Rakennetta tukkaan

Probic8 Biotin-Panthenol Hair Mask, 29,90 € / 250 ml

Arvosana: 5 / 5

Lupaus: Tuuheuttava, kosteuttava, hiuksia pehmentävä, ravitseva ja silottava naamio kaikille hiustyypeille. Biotiini, pantenoli ja sheavoi ravitsevat hiuksia ja antavat kiiltoa ja elinvoimaa. Prebiootit ja sarkosiini tasapainottavat, hoitavat ja kosteuttavat hiuspohjaa ja tukevat sen mikrobiomia. Riisiproteiini vahvistaa hiuksia. Mukana myös omega-rikasta suomalaista pellavaöljyä. Kehitetty ja valmistettu Suomessa.

” Tukassa on aavistus enemmän tuuheutta.

Kokemus: Pelkän naamion tuuheuttavaan vaikutukseen on hankala uskoa, mutta mitä vielä, sehän tuntuu oikeasti toimivan. Kuten kaikkien muidenkin testituotteiden kohdalla, käytän tavallista shampootani, jossa ei ole minkäänlaisia tuuhentavia ominaisuuksia. Silti hiusten pesun ja naamion jäljiltä tukassa on kuin onkin aavistus enemmän tuuheutta normaaliin verrattuna. Yksittäisten hiusten välissä tuntuu olevan ilmaa, ja niiden rakenne on samaan aikaan sekä terveen sileä että volyymia antavan jämäkkä. Latvat laskeutuvat kauniisti ja eloisan näköisinä vielä päiviä pesun ja muotoilun jälkeen. Hyvä tuote! Myös koostumuksen riittoisuus ilahduttaa.

Selvästi sileät hiukset

Schwarzkopf Bonacure Frizz Away Treatment, 19,90 € / 200 ml

Arvosana: 3½ / 5

Lupaus: Intensiivinen tehohoito, joka on kehitetty kesyttämään ja ravitsemaan kurittomat, karheat ja pörröiset hiukset. Tasoittaa hiusten pintaa, lisää voimakkaasti kiiltoa, parantaa kammattavuutta ja hallittavuutta ja hillitsee hiusten pörröisyyttä jopa kolme päivää. Naamion babassuöljy sitoo kosteutta ja sisältää runsaasti antioksidantteja, erityisesti E-vitamiinia, sekä kasvisteroleja ja rasvahappoja. Vegaaninen.

” Testin paras tuoksu.

Kokemus: Tämä naamio tuoksuu ihanalta! Testin paras tuoksu, raikas ja makean hedelmäinen. Lupaa pörröisyyden poistoa, ja sen tekeekin. Hiukset ovat sileän tuntuiset, selvästi vähemmän pörröiset. Ne jäävät myös kevyen ilmaviksi. Itse kaipaan naamiolta kuiviin hiuksiini selvästi enemmän hoitoa ja jämäkkyyttä, mutta kevyempiin tarpeisiin silottava ja hiukset kevyiksi jättävä naamio on omiaan.

Testaus: Vivi Norokorpi, jonka kuivat, karheat, pitkät ja luonnontaipuisat hiukset vaativat naamiointia mielellään joka viikko.

Kuvat: Valmistajat