Räppäri Etta, 25, kertoo, miten lapsuus yksinhuoltajaäidin kanssa on vaikuttanut hänen tyyliinsä – ”On ihanaa, kun kaapissa on 10 eri tukkaa, joista valita joka aamu”

Etta kertoo rakastavansa löysiä vaatteita, valitsevansa tukan kymmenestä peruukista joka aamu ja vetävänsä jalkaan korkkarit silloin, kun on aika laittaa ämmävaihde päälle.

Pradan pikkulaukku, kimaltavat rakennekynnet, Guccin pipo ja puhtoiset Niken lenkkarit. Artisti Etan vaatekaappi on kuorrutettu juuri sellaisilla elementeillä, joita menestyneeltä räppäriltä osaa odottaakin.

Etta haluaa kuitenkin tehdä heti kärkeen yhden asian selväksi: yksikään designer-asuste tai bling-bling ei ole hänelle itsestäänselvyys.

– En ole syntynyt kultalusikan kanssa. Lapsuudessa äitini suurin flexaus, jonkinlainen voimannäyte, oli se, että meillä lapsilla oli puhtaat ja siistit vaatteet.

Etan vanhemmat erosivat tämän ollessa viisivuotias. Perheen viisi lasta jäivät asumaan äidin kanssa Vantaalle.

– Äiti osti kaiken kirpparilta. Hän näki vaivaa sen eteen, että meillä oli kunnolliset vaatteet. Hän opetti myös meitä tekemään löytöjä. Kirpparit olivat minulle nuorena valtava blessing, siunaus. Kun aloin esiintyä, sain lainata vaatteita myös kavereiltani.

Etta käy yhä ahkerasti kirppareilla. Ajan hengen mukaisesti se ei ole pakon sanelema juttu, vaan tapa tehdä tyylistä uniikki. Nyt Etta voi samalla reissulla marssia myös luksusputiikkiin tai klikkailla menemään haluttujen muotibrändien nettikaupoissa.

– Nuorena en ajatellut, että isot muotitalot voisivat kuulua minun maailmaani. Tuntuu erityiseltä, kun voin palkita itseni laukulla tai kengillä. Olen silti tarkka rahan kanssa. Jos tuntuu, että olen törsäillyt, pistän hetkeksi hanat kiinni.

” Välillä mietin pientä Ettaa, jolla ei todellakaan ollut helppoa. On ihanaa, että nyt sillä tytöllä on kaapissa kymmenen eri tukkaa, joista valita joka aamu.

Lapsuus vaikuttaa Etan tyyliin myös toisella tapaa.

– Minulla on kolme veljeä. Tyyliltäni olen yhä yksi pojista. Rakastan rap-kulttuuria ja sen estetiikkaa. Kun menen studiolle, vedän lökäpöksymeiningillä.

Etassa on toinenkin puoli: se, joka vetää keikat kunnianhimoisissa stilettikoroissa.

– Jenkkien hip hop -skenessä naisten osaksi jää usein seksillä myyminen. On paljasta pyllyä ja tissejä. Eikä siinä mitään! Se on omalla tavallaan feminiinisyyden loistoa ja naisten voimaantumista. Mutta minun tyyliäni se ei ole.

”Desigualin karvatakki on keikkavaate, jonka löysin Kreikasta.”

Etta tuntee olonsa voimakkaaksi isoissa paidoissa, löysissä housuissa ja hoops-korviksissa.

– Parhaimmillaan asuni ovat sellaisia, että jos näkisin ne jonkun miehen päällä kaupungilla, olisin vaikuttunut.

”Tennarit ovat mukavuudenhaluinen puoli persoonaani.”

Korkkarit auttavat Ettaa pääsemään esiintymisfiilikseen.

– Tartun niihin, kun pitää heittää ämmä päälle. Nykyään tuntuu, etten voi tehdä keikkaa ilman korkoja. Koroilla kävelyä piti opetella, mutta nyt se on ihan perusjuttu.

Etalle pukeutumisessa parasta on spontaanius.

– Omalla asuvalinnalla voi kontrolloida yllättävän paljon tilannetta: sitä, miten minuun suhtaudutaan. Yhtenä aamuna mekko ja buutsit kutsuvat. Toisena päivänä vedän lökäreissä. On mahtavaa, että voin luoda itseäni päivä kerrallaan.

Tässä on Etan ”perus-chilli lökäriasu”, jossa hän käy kaupassa ja studiolla.

”Isot rengaskorvikset käyvät ihan kaiken kanssa ja nostavat asut uudelle levelille.”

Suhteeni muotiin

Menin jo pienenä äidin ja isosiskon vaatekaapeille ja pistin olkkarissa muotinäytöksen pystyyn. Olen aina ihaillut elokuvien asuja ja julkkiksia, jotka osaavat pukeutua. Rihanna on suurin vaikuttajani. Teininä tatuoin hänen kasvonsa käteeni. Rihanna keksii aina uutta: tyylejä, jotka liikkuvat poikatytöstä todella feminiinisiin viboihin.

Luottoasuni

Olen mukavuudenhaluinen. En muista, milloin olisin viimeksi vetänyt pillit jalkaan. Käytän lähinnä valtavan löysiä farkkuja ja simppeliä toppia. Kun niihin yhdistää hienon takin, asu on valmis. Ostin juuri Aino Heiniön räväkän nahkatakin, jossa on keltaista karvaa.

”Jos pitäisi valita loppuelämäksi yksi asu, se olisi tämä: Levi’s-takki, isot housut ja lippis.”

Tyylioivallukseni

Asukriisin iskiessä kokomusta asu natsaa aina. Mustat buutsit ovat myös juttuni. Suosin korkeita ja kapeita korkoja ja buutseja, joiden varsi yltää polviin asti.

”Yllättävän mukava keikka-asu, jonka löysin Virosta.” Saappaat Zalandolta.

Juuri nyt minua inspiroi

Pinterest. Olen ehkä vähän myöhässä tässä trendissä, mutta löydän sieltä vastauksen mihin tahansa tyyliongelmaan. Kun juttelen stailistieni Karoliina Ovaskan ja Nene Tannisen kanssa, pyydän usein, että saan selata ensin hetken Pinterestiä. Ideoimme usein esiintymisasujani kolmistaan. He ovat ihania nuoria mimmejä, joihin luotan sataprosenttisesti.

Tyyliaarteeni

Kynnet ovat salainen aseeni. Jäbäräppäreillä on isot kaulakorut, minulla pitkät timanttikynnet. Kävin ottamassa rakennekynnet ensimmäistä kertaa nelisen vuotta sitten, ennen YleXPop-keikkaa. Sen jälkeen en ole ollut ollenkaan ilman.

”Nämä ovat arkikynnet. Kun keikkailu alkaa, palaan pidempiin.”

Shoppailen

Helsingissä etenkin kirppareilla: Uffissa, PréPortéssa ja Reloven liikkeissä. Netissä Vestiaire Collectivesta löytää designer-juttuja käytettynä ja hyvälaatuisina. Pakko myöntää, että Asos on pelastanut usein pinteestä ennen esiintymistä. Syyllistyn siihen, että ajattelen, ettei samoja vaatteita voi toistaa keikoilla ja Instagramissa loputtomasti.

Sijoitan

Laadukkaisiin kenkiin ja käsilaukkuun. Olen ollut viime aikoina onnekas ja voinut pistää rahaa luksusmerkkeihin. Etenkin laukku on aina messissä, joten sillä on iso vaikutus tyyliin. Yksi päivä marssin Luxbagiin Helsingin Esplanadilla ja ostin Fendin lenkkarit. Ne ovat kestäneet kovaa käyttöä. Mieluummin ostan yhden laadukkaan merkkilaukun kuin viisi paitaa ja parit housut Zarasta.

”Pradan laukku tuo tylsäänkin collegeasuun sassyn fiiliksen.”

”Olen pipomuija. Guccin pipo oli joululahja minulta minulle.”

Säästän

Tällä hetkellä en säästä. Usein, kun menen ystävien kanssa kaupungille, päädynkin shoppailemaan. On ihanaa, että voin palkita itseäni ja ostaa kalliita juttuja. Olen henkilökohtaisista syistä joutunut aina käyttämään peruukkeja. Välillä mietin sitä pientä Ettaa, jolla ei todellakaan ollut helppoa. On ihanaa, että nyt sillä tytöllä on kaapissa kymmenen eri tukkaa, joista valita joka aamu.

Emmalotta Kanth Emmalotta Kanth eli Etta, 25, artisti. Asuu Helsingissä.

Ensimmäinen naisräppäri, jonka albumi on noussut Suomessa listaykköseksi.

Tunnetaan muun muassa biiseistä Ämmä ja Prinsessa. Keikkailee maaliskuusta lähtien ympäri Suomea.

