Saako ripsiä taivuttaa ripsivärin laiton jälkeen? Entä tarvitseeko iho toisinaan meikittömän päivän? Asiantuntija vastaa 11:een kauneusmyyttiin.

Kysyimme meikkitaiteilija ja kosmetologi Eevis Liedeksen tuomion yhteentoista yleiseen kauneusmyyttiin.

Osa uskomuksista oli perättömiä, mutta toiset ovat totisinta totta.

1. Ripsiä ei saa taivuttaa ripsivärin laittamisen jälkeen, koska ripset voivat katketa.

Tämä on totta. Ripsivärin koostumus on sellainen, että se saa ripsen tarttumaan kiinni ripsentaivuttimeen, tämä saattaa johtaa ripsen irtoamiseen tai katkeamiseen.

– Jos käyttää sellaista tavallista metallista ripsentaivuttajaa, kuten valtaosa meistä käyttää, niin kannattaa lisätä ripsiväri vasta taivutuksen jälkeen, Liedes tarkentaa.

2. Tietty huulipunan sävy saa näyttämään hampaat keltaisilta.

– Tähän voisin sanoa, että totta ja tarua, vähän siltä väliltä, Liedes pohtii.

Perussääntö on, että punaiset huulipunat, joiden pohjasävy on keltainen, saattavat saada hampaat näyttämään keltaisemmilta. Ja punaiset huulipunat, joiden pohjasävy on sininen, saattavat puolestaan saada hampaat näyttämään valkoisemmilta.

” Punan tuoma ero hampaiden sävyyn on niin hienoinen, että sitä tuskin muut huomaavat.

Liedes kuitenkin suhtautuu hieman kriittisesti tähän sääntöön, sillä eri ihmisille sopivat eri sävyt.

– Tätä ei missään nimessä pidä ajatella liikaa, sillä punan tuoma ero hampaiden sävyyn on niin hienoinen, että sitä tuskin muut huomaavat.

3. Vanhempien meikkaajien ei kannata käyttää hohto- ja helmiäisluomiväriä, koska se korostaa silmäluomien ryppyjä.

Tämä on tarua.

Oikeilla väreillä ja tuotteen koostumuksella meikkaaja voi luoda jopa optisen harhan, joka silottaa mahdollisia silmäluomien ryppyjä. Omaa ihonsävyä tummemmat, ja koostumukseltaan pienihileiset hohto- ja helmiäisluomivärit toimivat tähän tarkoitukseen parhaiten.

4. Meikatessa tulee valita joko vahva silmämeikki tai vahva huulimeikki. Näitä kahta ei kannata yhdistää – tai lopputulos on tunkkainen.

Ei pidä paikkaansa.

Liedeksen mukaan epävarmemmalle meikkaajalle tämä voi olla ihan hyvä nyrkkisääntö: panosta joko silmiin tai huuliin.

– Mutta säännöt on tehty rikottavaksi. Smokey-eye ja punainen huulimeikkihän on ajaton klassikko.

5. Jos ripsiväri leviää helposti luomille päivän aikana rasvaisten tai raskaiden luomien vuoksi, kannattaa käyttää vedenkestävää ripsaria.

Pötypuhetta. Vedenkestävä ripsiväri on öljyliukoinen ja voi täten levitä jopa normaalia ripsiväriä helpommin kasvojen luontaisen rasvan ja talin vuoksi. Tässä tilanteessa sopiva tuote voisi olla 38 asteessa lähtevä ripsiväri.

– Kannattaa kokeilla erilaisia tuotteita, kaikissa näissä on omat hyvät puolensa, Liedes toteaa.

6. Kasvovoide kannattaa laittaa heti suihkun jälkeen, jotta se lukitsee suihkusta tulleen kosteuden ihoon.

Tämä on totta. Liedeksen mukaan suihkusta tullutta kosteutta voi hyödyntää ihonhoitorutiinissa, jos valitsee tuotteet oikein. Monissa tuotteissa on esimerkiksi hyaluronihappoa, joka imee ympärillä olevaa kosteutta itseensä.

” Kannattaa kiinnittää huomiota siihen, saako meikin iltaisin kunnolla pois.

7. Välillä olisi hyvä ottaa meikitön päivä ja antaa ihon ”hengittää”.

Tämä väite ei pidä paikkaansa. Liedeksen mukaan meikissä on usein ihoa hoitavia ainesosia. Meikin voi täten nähdä ihonhoidon osana. Meikki myös suojaa ihoa päivän aikana esimerkiksi auringolta ja ilmansaasteilta.

– Jos kuitenkin tuntuu siltä, että iho kärsii meikkaamisen seurauksena, niin silloin kannattaa kiinnittää huomiota siihen, saako meikin iltaisin kunnolla pois ja ovatko meikkituotteesi sinulle sopivia.

8. Iho pitää pestä pesuaineella päivittäin, vaikka ei käyttäisi meikkiä. Pelkkä vesi ei riitä.

Tämä väite on totta! Ilmasta ihoon tarttuu pölyä ja likaa, jotka olisi hyvä puhdistaa päivän päätteeksi. Jos iholla ei ole meikkiä, hellävarainen puhdistus esimerkiksi puhdistusöljyllä tai puhdistusmaidolla aineella riittää.

– Etenkin, jos asuu kaupunkiympäristössä, tämä kannattaa pistää merkille.

9. Meikit naamassa ei saa nukkua.

Tämä on totta, vaikka Liedes muistuttaakin, ettei yksi unohdettu meikkipesu silloin tällöin haittaa.

” Yöllä iho tarvitsee paljon kostetutta.

Iho kuitenkin uudistuu ja korjaa itseään yön aikana, joten meikit naamassa nukkumista ei kannata ottaa tavaksi. Pitkällä aikavälillä tämä voi näkyä esimerkiksi juonteiden lisääntymisenä ja sameutena kasvoilla.

– Yöllä iho tarvitsee paljon kostetutta. Pitkään naamassa olleista meikeistä iho ei sitä saa.

10. Hyvään ihonhoitorutiiniin kuuluu monta eri vaihetta ja tuotetta.

Tarua. Hyvän ja tehokkaan ihonhoitorutiinin saa aikaiseksi jo muutamalla eri vaiheella ja tuotteella:

1. Puhdistus – meikit ja lika pois kasvoilta. Meikkaajille Liedes suosittelee kaksoispuhdistusta.

2. Kasvojen kosteutus – muutamassa eri muodossa. Vesikosteus seerumista tai voiteesta, öljykosteus taas kasvorasvasta tai öljystä.

3. Kasvojen suojaaminen auringolta.

” Jos tuntuu, että huulirasvaan jää koukkuun, rasva sisältää luultavasti synteettisiä öljyjä.

11. Huulirasva aiheuttaa riippuvuutta.

Tarua. Tämä iänikuinen väite ei ole totta, mutta Liedes ymmärtää, mistä uskomus on saanut alkunsa:

– Jos tuntuu, että huulirasvaan jää koukkuun, luultavasti on käytössä sellainen rasva, joka sisältää synteettisiä öljyjä.

Tällaiset synteettisiä öljyjä sisältävät huulirasvat luovat huulen pinnalle kalvon, eikä hyvät öljyt pääse imeytymään huuliin. Kun kalvo alkaa hälvetä, tuntuu että tarvitset lisää rasvaa, joka luo tunteen koukuttumisesta.

– Koukussa olevan kannattaakin kokeilla synteettisten valmisteiden vaihtoa luonnonkosmetiikkaan, ne imeytyvät oikeasti, etkä tarvitse jatkuvaa suojausta, Liedes toteaa.