Tarkista, ettei peitevoiteestasi löydy komedogeenisiä ainesosia ennen kuin levität sitä finnin päälle.

Tuntuuko, että finnisi helottavat kahta kauheammin, jos peität ne peitevoiteella?

Se voi hyvinkin pitää paikkansa, sillä yllättävän moni peitevoide sisältää ainesosia, jotka tukkivat ihohuokosia ja aiheuttavat epäpuhtauksia – siitäkin huolimatta, että juuri epäpuhtauksien peittämiseen peitevoiteet ovat usein tarkoitettu.

” Ihohuokosia tukkivia ainesosia löytyy yllättävän monesta peitevoiteesta, olipa kyseessä sitten Lumene tai Loreal.

Kun puhumme ihohuokosia tukkivista ainesosista, puhumme kosmetiikkakielellä komedogeenisistä ainesosista. Eri tutkimusten mukaan tällaisia ovat muun muassa monet rasvat ja öljyt kaakaovoista kookosöljyyn sekä erilaiset kemialliset yhdisteet kuten isopropyylipalmitaatti ja propyleeniglykoli. Perusteellisemman, ihotautilääkärin arvioiman listauksen komedogeenisistä aineosista löydät Medical News Today -sivustolta.

” Varmin valinta on purkki, josta löytyy merkintä non comedogenic tai ei-komedogeeninen.

Kuten sanottu, ihohuokosia tukkivia ainesosia löytyy yllättävän monesta peitevoiteesta, olipa kyseessä sitten Lumene tai Loreal. Seuraavaa putelia ostaessa kannattaa siis tarkistaa tuotteen sävyn ja peittokyvyn lisäksi myös se, sisältääkö tuote komedogeenisiä ainesosia.

Varmin valinta on purkki, josta löytyy merkintä non comedogenic tai ei-komedogeeninen. Ainesosien tarkistaminen onnistuu kuitenkin myös inci-listaa koluamalla. Tarkistaminen kannattaa etenkin silloin, kun peitevoiteella on tarkoitus peittää finnejä tai iholla on taipumusta akneen.

Jos inci-listojen perkaaminen kuulostaa uuvuttavalta, ei hätää! Listasimme nimittäin neljä peitevoidetta, jotka eivät sisällä Medical News Todayn artikkelissa listattuja komedogeenisiä ainesosia. Mikä parasta, nämä kaikki putelit löytyvät perusmarketeista!

Maybelline New York Fit Me Concealer, 8,55 €.

L'Oréal Paris True Match Concealer, 12,55 €.

Lumene CC Color Correcting Concealer, 13,90 €.

Essence Peitevoide Stay All Day 16h Long-lasting Concealer, 3,09 €.

