Tässä 7 tämän hetken himotuinta takkia, joista jokainen sopii nollakeliin – ja näyttää hyvältä vielä keväälläkin

Lämpötilat lauhtuivat, joten on aika ottaa varaslähtö kevääseen! Nämä 15 kuvaa antaa esimakua.

Vaikka kevääseen on vielä aikaa, näyttää lämpömittari lähes kaikkialla Suomessa melko lauhoja lämpötiloja. Siispä päätimme kurkistaa kevään takkitrendeihin hieman etuajassa.

Listasimme 7 tulevan kevään kutkuttavaa trenditakkia, jotka voit koeajaa nyt nollakelien aikaan!

1. Kelsitakki

Kelsitakki, Shearling-takki, ”Jätä jämät” -rotsi. Rakkaalla lapsella monta nimeä.

Kerroimme aiemmin, että 2000-luvun ”jätä jämät” -rotsi on taas muodissa.

Jos jämättakki takkuuntuvineen karvareunuksineen on sinulle liikaa, kohdista katseesi nollaritakin serkkuun eli kelsitakkiin. Voguen mukaan sekin on muodissa ja on huomattavasti jätä jämät -takkia ajattomampi valinta.

2. Tikkitakki

Tikkitakki tulee taas kaikissa ko’issa ja malleissa.

Onko yhtäkään kevätsesonkia, jolloin tikkitakki ei olisi muodissa? Luultavasti ei, mutta emme valita. Ei nimittäin ole olemassa parempaa hittitakkia kuin se, joka löytyy jo valmiiksi vaatekaapista.

Who What Wearin mukaan muodissa ovat sekä pitkät että lyhyet mallit. Värikin voi olla mikä tahansa, kunhan takki on tikattu!

3. Maksitakki

Maksitakin kuuluu hipoa katua.

Maksihameet ovat tuttu juttu, mutta oletko kuullut maksitakeista? Jos et, niin nyt olet. Ne ovat nimittäin trendikkäitä juuri nyt, kertoo Who What Wear.

Maksitakki voi olla materiaaliltaan mitä vain aina toppatakista trenssiin ja villakangastakkiin. Tärkeintä on, että helmat yltävät maahan asti.

Myönnetään, ettei maksipituus ehkä ole se kaikista kätevin loskasäähän. Joskus kadutkin kuitenkin kuivuvat ja silloin on aika iskeä. Emme malta odottaa, että pääsemme kääriytymään maksitakkiin kuin burritoon!

4. Turritakki

...etenkin villeissä väreissä.

Mitä värikkäämpi ja pörröisempi, sen parempi!

Kaikki mahdolliset pörrö- ja turritakit vetävät nyt puoleensa etenkin kirkkaissa väreissä. Takin paksuudesta riippuen pörrötakki sopii joka säähän aina pienestä pakkasesta plussa-asteisiin.

Mikä parasta, tämä takki ei juuri muuta kaipaa. Asusta kuin asusta tulee näyttävä, kun päällä on pinkki, oranssi tai turkoosi turri.

5. Nahkatrenssi

Matrix-vibat viehättävät myös tänä keväänä.

Nahkatrenssiin haksahdimme jo syksyllä, mutta rakkaus roihuaa edelleen. Kaiva siis nollakeleillä esiin syksyn suosikkitakkisi ja koeaja se kevättä varten. Tämä rouhea trenssi ei nimittäin ole lähdössä mihinkään!

6. Bombertakki

Bomber saa nyt olla reilu ja muhkea.

Sama pätee bombertakkiin, joka nahkatrenssin tapaan muuntautui syksyn suosikista kevään kullaksi.

Byrdien mukaan etenkin väljät, kokoa tai kahta liian isot bomberit ovat keväällä muodissa. Jos takki on paksu, sopii suosikkimalli myös nollakelille. Suojaa kaula esimerkiksi poolopaidan ja kypärämyssyn avulla.

7. Villakangastakki

...etenkin harmaana, beigenä, ruudullisena ja ruskeana.

Nappaako ruutukuosi vai klassinen beige?

Myös klassinen villakangastakki on muodissa – aivan kuten joka vuosi. Musta on aina varma valinta, mutta Voguen mukaan beige ja ruutukuvioinen villakangastakki vetävät nyt pidemmän korren muotiväen keskuudessa.

Ruskea rauhoittaa muuta väripalettia ja tekee kokonaisuudesta harmonisen.

Who What Wear taas liputtaa ruskean ja harmaan värin puolesta.

