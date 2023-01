90- ja 2000-luvun leffatähtien ja aikansa huippumallien tutuksi tekemät tukat ovat jälleen kuumaa kamaa keväällä 2023.

Vaate- ja hiusmuoti kiertävät sykleissä. Ja niin kuin monesti on käynyt selväksi, tällä hetkellä kierrossa ovat kultaiset 1990-luku ja 2000-luvun alku. Tästä ovat kirjoittaneet muun muassa Allure-sivusto ja Glamourmagazine.

Nämä ysärin ja nollarin leffatähtien ja aikansa huippumallien tutuksi tekemät tukat ovat jälleen kuumaa kamaa keväällä 2023.

Retropixie

Näyttelijä Halle Berry vuonna 2001.

Pixie-tukka nauttii klassikkomainetta lyhyiden hiusten sarjassa. Tukka tuli alun perin kuuluisaksi 1960-luvulla superlyhyenä versiona näyttelijä Mia Farrow'n hiuksissa Rosemaryn painajainen -leffasta, ja on siitä lähtien symboloinut kapinahenkeä.

Ysärillä pixiestä tuli taas trendikäs ja silloin tukkaan sai jäädä jo hieman pituutta: Halsey’n sopivasti sotkuinen pixie (alla oleva kuva) on ihan kuin Winona Ryderin tai Halle Berryn tukka 30 vuotta sitten.

Kiharapilvi

Näyttelijä Julia Roberts.

Näyttelijä Alia Shawkatin hiukset (alla olevassa kuvassa) ovat kiharat luonnostaan, mutta samanhenkinen, löysistä kiharoista tehty permanentti oli huippumuotia vuoden 1995 paikkeilla. Mallia tuolloin näyttivät tietenkin Sarah Jessica Parker ja Julia Roberts.

Jos joku joskus väitti, että kiharaan hiukseen ei voisi yhdistää otsista, Alian tukkamalli osoittaa olettamuksen vääräksi.

Huoleton bedhead

Näyttelijä Drew Barrymore vuonna 1997.

Hiusten luonnollista tekstuuria korostava bedhead-tukka oli kova sana ysärillä: grunge-vaatetyylin valtakaudella hiukset saivat näyttää siltä, kuin niiden eteen ei olisi nähty juurikaan vaivaa. Julia Garnerin (alla) huolellisesti paikoilleen asetellusta ”huolettomasta” tukasta tulee mieleen Drew Barrymoren ja Demi Mooren tukat 90-luvun puolivälistä.

Platinapolkka

Cameron Diaz Sekaisin Marista -tukkineen vuonna 1998.

Tasaiseksi leikattu platinablondi nousi vuosituhannen vaihteessa suosioon Kaikki sekaisin Marista -leffan ja näyttelijä Cameron Diazin avustuksella. Näyttelijä Heidi Gardnerin leukapituinen polkka on kuin suora kopio tuosta tyylistä, joka näyttää erittäin freesiltä myös vuonna 2023.

Tasainen otsis

Malli Linda Evangelista vuonna 1993.

Otsatukka on ehkä helpoin tapa saada hiuksiin uusi ilme. Otsatukan monet eri versiot ovatkin olleet kovassa huudossa viime vuosina: on ollut verho-otsista, ylipitkää otsatukkaa ja miniotsista.

2000-luvun alussa kaikkien trendikkäin otsis oli lyhyeen polkkaan yhdistetty, tasaiseksi leikattu otsatukka. Ysärillä ja nollarilla sellainen nähtiin esimerkiksi huippumalli Linda Evangelistalla ja Amélie-leffan Audrey Tatoulla. Nykypäivän versio näyttää ihanan freesiltä malli Margot Davyn hiuksissa.