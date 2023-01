Testasimme CC-voiteet – voittajalle täydet pisteet: ”Mitä ihmettä, täydellinen tuote!”

Haussa kaunis, tasainen iho ja kevyt peitto! Otimme joukon CC-voiteita testiin ja löysimme useamman varsin toimivan tuotteen. Testin voittaja osoittautui niin toimivaksi, että testaaja päätti hyvästellä meikkivoiteet.

Fakta Mikä CC-voide? CC- eli color correcting -voiteessa on yleensä hieman enemmän peittoa kuin BB-voiteissa. Tuotteen olennaisin tehtävä on nimensä mukaisesti korjata ihon sävyä. CC-voiteesta on erityisesti hyötyä silloin, kun iholta haluaa häivyttää sen punertavaa tai kellertävää pohjasävyä. Voiteissa on mukana myös ihoa hoitavia ainesosia. CC-voiteissa voi olla mukana myös suojakerroin, mutta se ei ole oletusarvo tuotteelle. Lue lisää: Tiedätkö, mitä eroa on BB-, CC-, meikki- ja sävyttävällä päivävoiteella? Näin valitset oikean meikkipohjan ihollesi

Uusi luottotuote

It Cosmetics CC+ Nude Glow, 39,99 € / 32 ml

Arvosana: 4½ / 5

Lupaus: Kevyt, keskipeittävä, väriä korjaava voide antaa luonnollisen lopputuloksen. Ihoa hoitava koostumus sisältää brändin Brightening Glow -seerumia, jossa on niasiiniamidia, hyaluronihappoa ja vihreää teeuutetta. Kosteuttaa ihoa, parantaa ihon kirkkautta ja sileyttä ja auttaa tasoittamaan ihon pinnan sävyä. Välitön, terve hehku ja meikittömän ihon vaikutelma. Suojakerroin 40.

” Jälki on peittävä ja melko mattainen, mutta ihosta tulee silti hehkuva.

Kokemus: Tästä tulee hyvä uusi arkimeikkivoide! Jälki on selkeästi peittävä ja melko mattainen, mutta ihosta tulee silti hehkuva. Voide sulautuu ihoon meikatun näköiseksi, mutta silti luonnollisen ohueksi pinnaksi. Lopputulos on kiilloton, eikä tämän kanssa tarvitse välttämättä puuteria. Loistotuote, kun haluaa meikkivoiteen peittävyyttä hennompana kerroksena. Pysyy nättinä ja paikoillaan koko päivän. Sävyt ovat yllättävän tummia: light on talvi-iholleni liian tumma, menisi paremmin kesällä päivettyneenä. Tsekkaa siis sävyt huolellisesti ennen ostoa!

Suomalaisten suosikki

Lumene CC Color Correcting Cream, 19,85 € / 30 ml

Arvosana: 4½ / 5

Lupaus: Kevyen tuntuinen, puolipeittävä koostumus vähentää punaisuutta ja tasoittaa ihon sävyä. Tasoittavaa pohjoista puolukkaa ja kosteuttavaa pohjoista lähdevettä sisältävä koostumus levittyy iholle tasaisesti. Heleä lopputulos. Suojakerroin 20. Sopii kaikille ihotyypeille.

” Eipä paljon moitteen sanaa!

Kokemus: Ei mikään ihme, että tämä on yksi suomalaisten suosikki”meikkivoiteista”. Voide levittyy helposti tasaisesti ja tuntuu kosteuttavalta. Se tekee ihosta tasasävyisen, mutta näyttää silti todella luonnolliselta. Selvästi meikkivoidetta kevyempi jälki, mutta kuitenkin monelle sitä juuri sopivaa peittoa. Pysyy koko päivän, eikä karkaile iholta. Eipä paljon moitteen sanaa! Hyvä tuote.

Aavistus tasoitusta

Filorga Oxygen-Glow CC Cream, 37 € / 40 ml

Arvosana: 2 / 5

Lupaus: Antaa iholle luonnollisen ja hyvinvoivan hehkun ja tasoittaa ihoa. Lopputulos on virheetön sekä välittömästi että pitkäaikaisesti. Mikrokapseloituja pigmenttejä sisältävä kevyesti roosainen sävy sopii kaikille ihonsävyille. Sopii kaikille ihotyypeille, myös herkälle. Suojakerroin 30.

” Hehkua löytyy, mutta ihon peittotehtävissä voidetta ei voi meikiksi kutsua.

Kokemus: Ihon sävyyn mukautuvaksi luvatut tuotteet herättävät aina epäilyksiä, sillä purkista valkoisena tuleva voide tekee usein kaikkea muuta kuin muuttuu kameleonttimaisesti vastaamaan omaa ihonsävyä. Tämä voide kuitenkin tekee vaalealla ihollani sen, mitä lupaa – eikä ole lainkaan punakka tai oranssi. Harmitus tulee kuitenkin muista ominaisuuksista: vaikka sävy on sopiva ja voide tuntuu levitettäessä pehmeältä ja ihanan tuhdilta, en saa sitä sulautumaan tasaisesti iholleni. Pinta jää epätasaiseksi, kuin ihoni hylkisi tuotetta. Toisen epäonnistuneen testikerran jälkeen pyydän kaveria kokeilemaan voidetta omalle iholleen, ja hänellä se levittyy nätisti. Muu vaikutus jää kuitenkin vaisuksi: hehkua löytyy, mutta peittäväksi meikkiä ei voi kutsua, sillä tuote tasoittaa ja peittää ihoa vain aavistuksen.

Luonnonkosmetiikkaa

Mádara City CC Anti-Pollution CC Cream, 33 € / 40 ml

Arvosana: 4- / 5

Lupaus: Kosteuttava ja tasoittava CC-voide suojaa ihoa ympäristön saasteilta ja tukee ihon mikrobiomin normaalia toimintaa. Kosteuttaa pitkäkestoisesti, tasoittaa ihon sävyä ja peittää kevyesti. Suojakerroin 15. Kaikille ihotyypeille. Vegaaninen. Luonnonkosmetiikkaa.

” Iho jää hoidetun hehkuvan näköiseksi.

Kokemus: Jos toivot CC-voiteelta kuulasta kosteutusta ja sävyttävän päivävoiteen kaltaista tuotetta, tämä tuubi saattaa miellyttää. Tuntuma on ihanan runsas ja kosteuttava, ja iho jää hoidetun hehkuvan näköiseksi. Väriä ja peittoa tulee testin parhaisiin tuotteisiin verrattuna selvästi vähemmän: itse käyttäisin tätä ”meikittömässä” meikkilookissa tai sellaisina päivinä, kun iho kaipaa vain pientä freesausta.

Niasiiniamidia ja mattapinta

BeautyAct Niacinamide Booster CC Cream, 19,90 € / 30 ml

Arvosana: 3½ / 5

Lupaus: Vähentää punoitusta, tasoittaa ihonsävyä ja antaa iholle luonnollista hehkua. Auttaa tasoittamaan ihon epätasaisuuksia ja vahvistaa ihon luonnollista suojakerrosta. Sisältää niasiiniamidia: antioksidantti voi vahvistaa ihon omaa suojakerrosta, häivyttää iholta tummia läiskiä, silottaa pieniä pintajuonteita, vähentää iholta sekä punoitusta että keltaisuutta ja parantaa ihon kimmoisuutta. Suojakerroin 30, suojaa ihoa tukkimatta ihohuokosia. Vegaaninen.

” Tuote voi sopia hyvin epäpuhtaalle, normaalille tai rasvoittuvalle iholle.

Kokemus: Odotan tältä tuotteelta paljon, mutta toisaalta aavistan jo, ettei se välttämättä sovi kuivalle iholleni. Olen testaillut ihonhoidon hittiainesosaa niasiiniamidia sisältäviä seerumeita ja kosteusvoiteita, mutta ne eivät ole tuntuneet tarpeeksi kosteuttavilta, ainakaan talvikaudella. Sama ongelma ilmenee tämän meikkituotteen kanssa: jämäkkä, jopa aurinkovoidemainen ja runsaspigmenttinen koostumus levittyy mattaiseksi pinnaksi ja korostaa hieman ihoni kuivuutta. Ihon sävyä tasoittavan vaikutuksen huomaa kuitenkin heti. Uskon, että tuote voi sopia hyvin epäpuhtaalle, normaalille tai rasvoittuvalle iholle, kuten monet muutkin niasiiniamidia sisältävät tuotteet.

Apteekkikosmetiikkaa

La Roche-Posay Rosaliac CC Creme, 28,50 € / 50 ml

Arvosana: 4+ / 5

Lupaus: CC-voide punoitukseen taipuvaiselle herkälle iholle. Yhdistää meikin ja hoitovoiteen hyödyt ja korvaa päivittäisen kosteus- ja meikkivoiteen. Universaali sävy sulautuu täydellisesti ihoon. Peittää välittömästi punoituksen ja ihon sävyn epätasaisuudet luonnollisen tasaiseksi. Kevyt koostumus, ei tunnu rasvaiselta. Sisältää kosteuttavaa La Roche-Posay -lähdevettä. Suojakerroin 30.

” Tämä on tosi ihana CC-voide arkimeikkiin – jos vain sävy sopii.

Kokemus: Tämä on tosi ihana CC-voide arkimeikkiin – jos vain sävy sopii. Omalle vaalealle ja helposti punakalle iholleni se on aivan liian oranssi. Väitettä universaalisti kaikille sopivasta sävystä on vaikea uskoa. Voide antaa kuitenkin kauniin, tasaisen ja kostean näköisen meikkipinnan ihoon, näyttää luonnolliselta eikä oikeastaan tunnu iholla miltään, saa sen vain pehmeäksi. Siksi harmittaa, ettei yhden sävyn voide sovi kasvoilleni. Sävy kannattaa testata kunnolla luonnonvalossa ennen ostopäätöstä.

Voittaja tulee Koreasta

Erborian CC Crème, 23 € / 15 ml & 47 € / 45 ml

Arvosana: 5 / 5

Lupaus: Sametinpehmeä, tasainen ja virheetön iho. Erittäin kevyt, tehokosteuttava voide sisältää CC-pigmenttejä, jotka mukautuvat ihon omaan sävyyn saaden sen näyttämään elinvoimaiselta, raikkaalta ja hehkuvalta. Korealainen Centella Asiatica -kasvi kosteuttaa, heleyttää ihoa ja auttaa vähentämään epäpuhtauksia. Ihosta tulee luonnollisen heleä, kuulas ja elinvoimainen. Kaikille ihotyypeille. Suojakerroin 25. Korealaista ihonhoitoa.

” Ei tunnu iholla miltään, pysyy hyvin ja näyttää kauniilta vielä illallakin.

Kokemus: Mitä ihmettä, täydellinen ihomeikkituote! Myös tämä voide tulee tuubista valkoisena. Se levittyy iholle nätisti, ja testituotteen sävy Clair (vaalea) mukautuu vaalealle testi-iholle juuri oikean sävyiseksi. Voide tuo välittömän blurrausefektin: iho näyttää ja tuntuu samettiselta. Jälki on niin kevyt ja luonnollinen kuin se meikattuna voi olla. Ei tunnu iholla miltään, pysyy hyvin ja näyttää kauniilta vielä illallakin. Taidan hyvästellä meikkivoiteet hetkeksi. Tämä jää käyttöön!

Lue lisää: Tunnetko jo DD-voiteen? Näin monitoimituote eroaa BB- ja CC-voiteesta

Testaus: Vivi Norokorpi, joka vaatii ihomeikiltä keveyttä, kuulautta, kosteutta, peittävyyttä ja sitä, ettei iho näytä luonnottomalta tai tunnu meikatulta.

Kuvat: Valmistajat