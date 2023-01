Testasimme kasvoöljyt ja löysimme 4 täydellistä pulloa – ”Pelastivat talvi-ihon paremmin kuin mitkään seerumit koskaan”

Testaaja kokeili elämänsä ensimmäistä kertaa kasvoöljyjä ja hämmästyi.

Terälehtiä pullossa

Korres Apothecary Wild Rose Brightening Absolute-Oil, 59 € / 30 ml

Arvosana: 5 / 5

Lupaus: Kirkastava kasvoöljy. Ravitsee ihoa ja tasoittaa ihonsävyä. Sisältää 5 % C-vitamiinia, ruusun terälehtiä sekä runsaasti rasvahappoja ja antioksidantteja. Pehmentää, silottaa, suojaa ja sitoo kosteutta ja ravinteita ihoon. Kevyt, kuivaöljymäinen koostumus. Kreikkalaista kosmetiikkaa.

” Nelikymppiselle iholle suorastaan ihmeaine.

Kokemus: Tuote tuntuu luksukselta jo pelkästään kauniin ja painavan pakkauksensa vuoksi. Hyvin levittyvä tuote imeytyy todella nopeasti ja jättää ihon ihanan pehmeäksi. Nelikymppiselle iholle suorastaan ihmeaine. Silottaa myös käsien ja kaulan ihoa mukavasti. Ruusun tuoksu on aluksi suhteellisen voimakas, mutta haihtuu nopeasti. Arkipäivän pientä hemmottelua, mutta myös ihan kunnolla kosteuttava. Ihastuin.

Vinkki! Ihonhoitotuotteiden levitysjärjestys on tämä: ensin kasvovesi, sitten seerumi, jonka jälkeen voide ja öljy.

Suomalaista metsäpölyä

Moi Forest Forest Dust Microbiome Magic Oil, 53,90 € / 100 ml

Arvosana: 5 / 5

Lupaus: Monitoimiöljy tasapainottaa ja vahvistaa ihoa vartalolla ja kasvoissa hoitavien luomuöljyjen ja metsäpölyn avulla. Lapista kerätyn maariantuoksuheinän uute hellii ärtynyttä ihoa. Re-Connecting Nature -uute tukee tutkitusti mikrobiomia ihon kautta käytettynä. Öljy sitoo kosteutta ja parantaa ihon omaa kosteudensitomiskykyä, ravitsee ja uudistaa ihoa, estää pigmenttimuutoksia ja silottaa ihoa. Hajusteeton. Sopii koko perheelle. Suomalaista luonnonkosmetiikkaa. Vegaaninen. Valmistettu Suomessa.

” Aivan ihana tuote.

Kokemus: Tämä on yksinkertaisesti aivan ihana tuote. Sen kerrotaan olevan yleisöljy, ei siis ainoastaan kasvoille, mikä on käytännöllistä. Käytänkin sitä muun muassa kuivien kynsinauhojen kosteuttamiseen. Vaikka kyseessä on öljy, tuote ei jätä kiiltävää, öljyistä pintaa iholle, vaan se saa ihon tuntumaan pehmeältä ja kosteutetulta. Talveen liittyvä kuivakka kireys on poissa. Iso pullo on hyvin riittoisa, mistä erityistä plussaa. Tuoksu on suhteellisen neutraali.

Kuulautta meikin alle

Djusie Fruit Glaze Vitalizing & Brightening Facial Oil, 49 € / 30 ml

Arvosana: 5 / 5

Lupaus: Heleyttää ihoa, vahvistaa ja tukee ihon omaa suojabarriääriä. Imeytyy iholle nopeasti. Kimmoisa ja kirkkaampi iho. Uudistaa, ravitsee ja suojaa ihoa. Kiinteyttää ihoa ja kirkastaa sen väriä. Antioksidantti- ja rasvahappopitoinen koostumus eteerisillä öljyillä. Sopii kaikille ihotyypeille, myös herkästi tukkeutuvalle iholle. Suomalaista luonnonkosmetiikkaa. Vegaaninen.

” Tekee ihosta todella ravitun.

Kokemus: Tämä tuote tekee ihosta todella ravitun ja pehmeän. Sitä suositellaan käyttämään joko kosteusvoiteen kanssa tai sellaisenaan. Kokeilin molempia tapoja ja pidin tuotteesta. Seerumit unohtuivat kaappiin, kun huomasin viikon käytön jälkeen kasvoöljyn ajavan vähintään samoja asioita, ellei jopa hieman pitkäkestoisempaa kosteutusta. Tuoksu ei ole kovin ihmeellinen. Ihmeellistä on kuitenkin se, miten nopeasti öljy imeytyy. Tuote tuo kaunista kuulautta ihon pinnalle, mikä toimii erityisesti meikin alla. Öljyn käyttämisessä vinkataan myös kasvohieronnasta, mikä voisi olla mukava rutiini vaikka iltaisin. Riittoisa ja hyvin kosteuttava tuote.

Toimittajalta: ”Kokeilin elämäni ensimmäistä kertaa kasvoöljyjä ja hämmästyin. En ollut tajunnut koko tuoteryhmän olevan olemassa, mutta ne kuitenkin pelastivat kroonisesti pintakuivan talvi-ihon paremmin kuin mitkään seerumit koskaan.”

Ruotsalaista luonnonkosmetiikkaa

Ida Warg Gentle Avocado Oil, 33,90 € / 30 ml

Arvosana: 3 / 5

Lupaus: Luonnollisista ainesosista valmistettu kasvoöljy pitää ihon pehmeänä ja kosteana avokado- ja jojobaöljyn avulla. Rikastettu suojaavalla ja korjaavalla inkiväärijuuriuutteella. Ruotsalaista luonnonkosmetiikkaa. Hajusteeton ja vegaaninen.

” Kosteuttava vaikutus ei ole yhtä pitkäkestoinen kuin testin parhaimmissa tuotteissa.

Kokemus: Tämä on kiva öljy, mutta testin parhaimpiin verrattuna ei herätä yhtä suurta innostusta. Toimii omalla pintakuivalla iholla ihan hyvin, mutta kosteuttava vaikutus ei ole yhtä pitkäkestoinen kuin parhaimmissa tuotteissa. Kynsinauhat kiittävät kyllä.

Terveisiä Koreasta

TonyMoly Hemp Face Oil 19,90 € / 30 ml

Arvosana: 3 / 5

Lupaus: Kevyen, nopeasti imeytyvän kosteuttavan kasvoöljyn hampunsiemenöljy sisältää runsaasti rasvahappoja, fytosteroleja ja vitamiineja, jotka auttavat rauhoittamaan ja tasapainottamaan ihoa. Antioksidanttinen ja E-vitamiinipitoinen auringonkukansiemenöljy auttaa suojaamaan ihoa. Vitamiineja ja mineraaleja sisältävä jojobaöljy tasapainottaa. Korealaista kosmetiikkaa. Kaikille ihotyypeille. Vegaaninen.

” Tämä on testatuista kasvoöljyistä ”kuivin”.

Kokemus: Tämä on testatuista kasvoöljyistä ”kuivin”. Silottaa ja kosteuttaa, mutta kosteuttava vaikutus ei pysy omalla ihollani kovinkaan pitkään. Tuoksu on suhteellisen mieto, mutta ei testituotteiden paras. Toimii ihan mukavasti esimerkiksi meikin alla, mutta ei tee täysin vastaavaa, ihoa pehmentävää vaikutusta kuin moni muu testin tuote.

Herkälle iholle

Ekopharma Mustikka Sensitive Kasvoöljy, 29,90 € / 30 ml

Arvosana: 4 / 5

Lupaus: Hajusteeton, ihoa rauhoittava hoitoöljy herkälle iholle. Mustikan siemenöljy sisältää iholle välttämättömiä omega-rasvahappoja sekä ihoa suojaavia antioksidantteja. Yhdessä jojobaöljyn ja skvalaanin kanssa ne ravitsevat ja hoitavat ihoa ja vahvistavat ihon luonnollista lipidisuojaa. Sopii myös iholle, jossa on voimakasta couperosaa tai perioraalidermatiitti eli suunympärysihottuma. Suomalaista luonnonkosmetiikkaa. Vegaaninen. Kehitetty ja valmistettu Suomessa.

” Jättää ihon todella pehmeäksi.

Kokemus: Mieto, mustikkainen tuoksu. Levittyy hyvin ja jättää ihon todella pehmeäksi. Vie ihosta saunan jälkeisen kireyden heti. Silottaa myös käsien ihoa. Pehmeä öljy, joka toimii kosteuttajana hyvin.

Lisänä Q10

Atopik Anti-Age Q10 Mustikkaöljy, 34,50 € / 30 ml

Arvosana: 5 / 5

Lupaus: Ihoa hoitava ja pehmentävä ylellinen kasvoöljy erityisesti herkälle, aikuiselle iholle. Antaa iholle pehmeän tunteen ja uutta hehkua. Kasvoöljy sisältää antioksidanttista metsämustikan siemenöljyä sekä ihoa elvyttävää Q10-koentsyymiä. Suomalaista luonnonkosmetiikkaa. Vegaaninen. Kehitetty ja valmistettu Suomessa.

” Tämä saattaa jäädä vakiotuotteeksi.

Kokemus: Tuoksu miellyttää ja öljy levittyy hyvin. Tekee ihosta todella pehmeän ja tuntuu rauhoittavan hieman näppyläistä kohtaa. Varsinkin tämän tuotteen kohdalla seerumien käyttö tuntui jopa turhalta, sillä öljy ja kosteusvoide todella toimivat yhdessä. Öljy toimii tarvittaessa myös sellaisenaan. Kosteusvoiteen kanssa käytettynä tuntui, kuin kosteuden olisi saanut ”lukittua” ihoon paremmin. Kasvoöljyä käyttämällä kynsinauhat saivat samalla ihanaa kosteutusta. Tämä saattaa jäädä vakiotuotteeksi.

Testaus: Josefiina Baraka, jonka iho on rasvaisuuteen taipuva, mutta samalla hyvin pintakuiva.

