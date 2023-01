Muistatko vielä, miltä muoti näytti reilut 10 vuotta sitten? Keräsimme upeat ja yllättävän nostalgiset kuvat.

Sanotaan, että muoti kulkee noin 20 vuoden sykleissä. Viime vuosien perusteella se pitää paikkansa: 1990-luvun trendit palasivat jo useita vuosia sitten ryminällä vaatekauppoihin ja nuorison ylle.

Nyt 2020-luvulla on ehditty päivitellä Y2K-muodin paluuta. Muun muassa tuubitopit, tupladenim, perhospinnit ja muut 2000-luvulta muoti-ilmiöt ovat taas pinnalla, vaikka niille vielä muutamia vuosia sitten naureskeltiin.

Jos väite muodin 20 vuoden sykleistä pitää kutinsa, saamme odottaa 2010-luvun trendien paluuta vielä noin seitsemän vuotta, joskin jotkut ajanjakson ilmiöt ovat alkaneet jo nostaa päätään.

Mutta miltä se 2010-luku oikeastaan näytti? Aikaa kyseisestä vuosikymmenestä ei ole kulunut oikeastaan kuin silmänräpäys, mutta silti sen tärkeimmät muoti-ilmiöt ovat saattaneet jo painua unohduksiin.

2010-luvulla second hand ja käytetyt vaatteet eivät vielä olleet valtavirran suosiossa, vaan suomalaisnuoriso shoppaili pikamuotiliikkeissä, kuten Gina Tricotissa, H&M:ssä ja Spirit Storessa. Myös muotiblogit löivät Suomessa läpi 2010-luvulla. Vuosikymmenen aikana tärkeimmiksi tyyliesikuviksi nousivatkin julkkisten lisäksi bloggaajat ja vaikuttajat.

Kokosimme nostalgisen kuvakavalkadin, joka muistuttaa 2010-luvun trendeistä. Jos olit kyseisen vuosikymmenen aikana teini-ikäinen tai nuori aikuinen, nämä aiheuttavat sydämessäsi todennäköisesti joko lämpimän läikähdyksen – tai saavat värisemään ihan muista syistä.

1. Pillifarkut

Vielä muutama vuosi sitten katukuvassa näkyi vain ja ainoastaan pillifarkkuja. Koko 2010-luku oli pillifarkkujen kulta-aikaa: niihin pukeutuivat niin teinit, nuoret aikuiset kuin keski-ikäisetkin. Kapeiden lahkeiden valtakausi kesti niin kauan, että oli vaikea kuvitella niiden poistuvan koskaan muodista.

Rihanna pilleissään vuonna 2012.

Herttuatar Catherine on nähty vuosien varrella usein pillifarkuissa. Tämä kuva on vuodelta 2013.

Kim Kardashian luotti myös pilleihin.

Pillifarkkuihinsa kiinni kasvaneet milleniaalit järkyttyivät, kun Z-sukupolvi tuomitsi kapeat farkut noloiksi pari vuotta sitten. Tämän hetken farkkumuoti suosii leveää ja väljää mallia, mutta moni pitää siitä huolimatta pilleistään tiukasti kiinni.

2. Converset

Converset olivat yksi 2010-luvun suosituimmista kenkämerkeistä. Kevyet kangastossut sopivat etenkin teinien mielestä vallan hyvin jokaiseen vuodenaikaan, ja sekös aikuisia kauhistutti. Toki ne olivat talvella vähän liukkaat ja varpaitakin saattoi paleltaa, mutta ei se menoa haitannut.

Tämä kuva vuodelta 2014 löytyi kuva-arkistosta saatetekstillä: ”Vaikka loska roiskuu ja pakkanen kipristelee varpaita, nuoret eivät luovu kangaskengistään.”

3. Peplum-toppi

Vyötäröltä kapea, mutta sitten välittömästi levähelmaiseksi muuttuva peplum-toppi nousi suursuosioon vuonna 2012. Se oli monen nuoren suosikkiyläosa, joka päällä kelpasi lähteä niin kouluun kuin bilettämään. Trendin mukaisia paitoja saattaa yhä löytää kaupoista, vaikka suurin villitys ehti laantua joskus vuoden 2016 tienoilla.

Nelly Furtado yhdisti peplum-topin nahkahameeseen vuonna 2012.

Sabina Särkkä sonnustautui peplum-toppiin vuonna 2013.

4. Minishortsit ja sukkikset

Kymmenen vuotta sitten minishortseja rakastettiin niin paljon, että niiden käyttökuukausia venytettiin pitkälle syksyyn sukkahousujen tai leggingsien avulla.

Minifarkkushortsit sukkiksiin tai legginseihin yhdistettyinä – kyllä, 2010-luvulla ollaan. Vuonna 2011 otetussa kuvassa on Stella Harasek, yksi vuosikymmenen suosituimmista muotibloggaajista.

5. Ballerinat

Harvassa olivat ne, jotka eivät omistaneet ballerinoja 2010-luvulla. Matalat, sirot kengät olivat muodissa lähes koko vuosikymmenen ajan. Suomessa ballerinat vaihdettiin jalkaan keväällä heti, kun sää salli, ja niissä viihdyttiin koko kesä. Nykyään ballerinoihin törmää harvemmin, sillä erilaiset lenkkarit ja muut järeämmät vapaa-ajan kengät syrjäyttivät ne jo vuosia sitten.

6. Huopa- eli blogihatut

2010-luku oli blogien kulta-aikaa, ja lähes jokainen muotibloggaaja hurahti tuolloin näyttäviin huopahattuihin. Tästä syystä huopahatuista alettiin puhua blogihattuina.

Taylor Swift päässään blogihattu. Bongaa kuvasta myös toinen 2010-luvun suosikkiasuste: Ray-Banin muovisankaiset Wayfarer-aurinkolasit.

Blogien lukijat riensivät tietysti hankkimaan oman hattunsa idoliensa perässä. Moni sai kuitenkin huomata, että leveälierinen hattu oli Suomen syyssäässä vähän epäkäytännöllinen kaveri, sillä se tempautui helposti tuulen mukana päästä. Ainakin allekirjoittaneelle kävi niin useita kertoja.

Mitä 2010-luvun juhlaa! Demi Lovaton lierihattu, shortsit ja sukkikset ja syvä sivujakaus paljastavat, mistä vuosikymmenestä on kyse.

7. Sporttivaatteet arkivaatteina

2010-luku tullaan muistamaan legginsien ja treenitrikoiden vuosikymmenenä. Useat lähteet Voguesta Marie Clairiin nimeävät athleisuren yhdeksi 2010-luvun merkittävimmistä muotisuuntauksista. Athleisure (athletic eli urheilullinen + leisure eli vapaa-aika) tarkoittaa sporttisten vaatteiden käyttämistä vapaa-aikana. Tyyliin kuuluvat treenipöksyt, legginsit, verkkarit, pyöräilyshortsit, lenkkarit, hupparit ja lippikset.

Treenitrikoot, sporttinen college-paita ja lenkkarit kuuluvat athleisure-tyyliin, kuten laulaja Rita Ora osoittaa. Kuva on vuodelta 2016.

Athleisure lienee tullut jäädäkseen. Trendin ansiosta on aivan hyväksyttävää pukeutua vapaa-ajalla kuin olisi jatkuvasti matkalla kuntosalille. Tyylissä parasta on mukavuus: joka suuntaan joustavissa vaatteissa ja lenkkareissa on kieltämättä varsin mukavaa suorittaa päivän askareita.

8. Uggit

Ugg-bootsit löysivät tiensä muotiväen jalkoihin 2000-luvun lopulla, ja pysyivät niissä pitkälle 2010-lukuun. Lampaannahkaiset popot kelpasivat lämmittävyytensä vuoksi hyvin myös Suomen pakkasiin. Kaikki eivät tosin kengistä tykänneet, sillä ne oli helppo talsia lyttyyn lättänän pohjan vuoksi, eikä näky ollut silloin kaunis.

Jennifer Aniston Uggeissaan vuonna 2010.

Jos näyttelijä Blake Lively talsi Uggeissaan usein tässä säässä, ne olivat pian entiset. Kuva on vuodelta 2011.

Mielipiteitä jakavat Uggit ovat muuten taas trendikkäät:

9. Statement-kaulakorut

Kaulakorumuotiin päti 2010-luvulla yksi sääntö: mitä isompaa, sen parempi. Näyttävät statement-kaulakorut olivat vuosikymmenen halutuin koru. Ne kruunasivat juhlalookin, mutta tekivät myös arkisesta asusta heti monin verroin päräyttävämmän.

Siinä on korulla kokoa! Jennifer Lopez yhdisti juhlalookiinsa näyttävän korun vuonna 2010.

Värikäs statement-koru piristää kivasti muuten mustaa asua, kuten Kourtney Kardashian näyttää tässä vuoden 2012 kuvassa.

10. Festarilookit

Vielä ennen 2010-lukua valtaosa sonnustautui musiikkifestareille ennen kaikkea käytännöllisyys edellä. Sosiaalisen median myötä festariasuista tuli ilmiö: festareille mentiin paitsi kuuntelemaan musiikkia, myös näyttäytymään ja nappaamaan täydellinen kuva Instagramia varten. Kalifornian Coachella-festareiden asuja matkittiin meillä pohjolassa saakka, ja Helsingissä Flow-festareista tuli tyylitietoisten mekka.

2010-luvun festarimuoti vaihteli vuosittain, mutta hippimäiseen lookiin kuuluivat usein ainakin kukkaseppeleet, virkatut yläosat, hapsut ja farkkushortsit.

On kukkakruunua, kiharaa ja korua! Näyttelijä Vanessa Hudgensin Coachella-tyyliä vuodelta 2013.

Virkattuja Coachella-asuja vuodelta 2015.

11. Korkkaritennarit

Sporttisen athleisure-trendin myötä lenkkareista tuli suosituimmat vapaa-ajan kengät. Jos kenkiin kaipasi kuitenkin korkoa ja näyttävyyttä, oli siihenkin ratkaisu: kiilakorkoiset tennarit!

Nämä trendikengät löysivät tiensä monen kaappiin, vaikka ne jakoivat myös mielipiteitä.

Sarah Jessica Parker on nähty vuosien varrella usein kiilakorkoisissa tennareissa, myös tässä vuonna 2014.

Rita Ora päräyttävissä korkolenkkareissaan vuonna 2014.

12. Tuubihuivit

Päistä yhteen solmittu infinity scarf eli ikuisuushuivi eli suomalaisittain tuubihuivi oli 2010-luvun näppärin kaulanlämmittäjä. Huivi ei tosin kuulunut vain talvipukeutumiseen, vaan se yhdistettiin asuun kuin asuun ja vaikkapa t-paidan kaveriksi.

Ilta-Sanomat oli mukana Miss Suomi -risteilyllä Tukholmassa vuonna 2011. Kuvassa on tuubihuiveja kaksin kappalein.

13. Jeffrey Campbell Lita -kengät

Kun oli bileiden aika ja kenkiin kaivattiin korkoa, ei 2010-luvulla ollut upeampaa valintaa kuin Jeffrey Campbellin Lita-kengät. Korkeista platform-koroista haaveili jokainen, ja niitä vilisi monien tyylibloggaajien kuvissa. Värejä ja kuoseja riitti, ja hurjimmat valitsivat kengät, jotka oli koristeltu terävillä niiteillä.

Lindsay Lohan veti Litat jalkaan Coachella-festareilla vuonna 2012.

Laulaja Demi Lovato sovittamassa Litoja vuonna 2011.

14. Karvaliivi

Seurapiirihenkilönä ja tv-persoonana tunnettu Olivia Palermo oli yksi 2010-luvun seuratuimpia tyyli-ikoneita – ja kenties syy siihen, että moni alkoi haaveilla karvaliivistä.

Karvaliiveihin törmää nykyään harvemmin, mutta 2010-luvulla sellaisesta haaveili moni. Kuvassa Olivia Palermo vuonna 2012.

15. Clutch-laukut

Kun 2010-luvulla lähdettiin baariin, puhelin, lompakko ja meikit pakattiin mukaan clutch-laukkuun. Tätä laukkutrendiä ei ole ikävä sen epäkäytännöllisyyden vuoksi. Clutch-laukuissa ei ole kantohihnaa, joten niitä oli kannettava tarttumalla kiinni laukun pohjasta tai kainalossa kuljettamalla.

Clutch kainaloon ja menoks!

