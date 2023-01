Tämän hetken suosikkimuoti on tässä, ja sehän sopii suomalaisille – 14 kuvaa trendikkäästä tyylistä, jossa kansamme on jo ihan ässä

Avaa eteisen peilikaappi, ja olet muotimaailman kuuminta hottia.

Ihan tavalliset vaatteet ovat olleet jo pitkään muotia. Jo vuonna 2014 puhuttiin normcoresta, jopa hieman junttimaisen tavistyylin noususta, jossa ei haluta erottua joukosta vaan sulautua massaan. Normal- ja hardcore-sanoista väännetty käsite tarkoitti kirjaimellisesti kovanluokan tavallisuutta.

Vuonna 2016 kaikki alkoivat yhtäkkiä rakastaa pitkästä aikaa perushuppareita, ja viime vuosina esimerkiksi aivan tavalliset juoksulenkkarit ovat vallanneet niin juhla- kuin arkityylin luottokenkäparin paikan.

Lue lisää: Miksi julkkiksetkin pukeutuvat nykyään tylsiin perusvaatteisiin? Tutkija antaa selityksen, joka on tuttu meille kaikille

Jos mahdollista, muoti tuntuu menevän vieläkin vain käytännöllisempään ja arkisempaan suuntaan. Normcoren ja sporttimuotitrendin perässä seuraa ulkoilua ja retkeilyä ihannoiva estetiikka: gorpcore.

Termi ei ole uusi – The Cut käytti sitä jo vuosia sitten vuonna 2017. Ilmiö on kuitenkin vain kasvanut: kenties kiitos sekä koronan, nuorten aikuisten viime vuosien hyvinvointi-innostuksen että maailmanlaajuiseksi räjähtäneen, trendejä luovan ja toistavan videoalusta Tiktokin. Instagramissa tunnisteella #gorpcore on merkitty 68 tuhatta kuvaa, ja Tiktokissa aihetta käsitteleviä videoita on katsottu yli 600 miljoonaa kertaa.

Katutyyliä Milanosta viime syksynä. Lyhenne ”gorp” on keksitty retkeilijöiden käyttämästä lausahduksesta ”Good ol' Raisins and Peanuts”.

Tyyli nojaa ulkoilmaelämään ja vaellus- ja retkeilyvaikutteisiin. Estetiikan sanotaan olevan yhdistelmä teknisiä vaatteita ja normcorea.

Muotisivusto Fashionistan joulukuisen artikkelin mukaan tyyli kokee tällä hetkellä toista aaltoaan. Myös CNN kertoi trendistä samoihin aikoihin. Vogue puolestaan julisti marraskuussa, että muotisuuntaus on tullut jäädäkseen. Trendejä seuraava tyylijulkaisu Who What Wear otsikoi kuukausi sitten, että kuluva talvikausi on gorpcoren kulta-aikaa.

Ja siltä tosiaan näyttää. Esimerkiksi muotiviikkovieraiden yllä nähtiin viime vuonna kenties enemmän retkeilyvaikutteisia vaatekappaleita kuin koskaan.

Tervetuloa fleecepuserot, tuulitakit, vedenpitävät housut, kerrastovaatteet ja järkevät reput ja myssyt! Tältä trail-henkinen tyyli näyttää.

Ulkoilemaan metsään vai kaupungin kaduille? Ihan sama!

Kerrospukeutuminen toimii aina.

Maanläheiset sävyt sopivat myös kaupunkipatikointiin.

Kerrastopaita ja kypärämyssy päähän ja ladulle! Tai kuvattavaksi muotiviikoille, kenellä nyt mitäkin on kalenterissa.

Reppu kainaloon ja tuulta pitävät rotsi päälle.

Kuka määräsi, ettei retkeilypuvuston alimmaista kerrosta voisi yhdistää bling blingiin.

Retkellä kylillä.

Korkeakauluksinen neule- tai fleecepusero vetoketjulla tuo asuun heti erähenkeä.

Anorakki ja saman sarjan housut menevät kuin trendikkäästä housupuvusta.

Rauhaa ja retkitunnelmaa!

Gorpcore-henkeä saa asuun helposti pukemalla kaiken alle sporttisen poolopaidan.

Tässähän on suomalaisen sunnuntaikävelysetti.

Lue lisää: Suomalaisilla on nyt yhdet suosikkifarkut, eivätkä niitä osta pelkästään nuoret

Lue lisää: Nämä ovat suomalaisten suosituimmat kotihiusvärit – marketit paljastavat myydyimmät sävynsä

Kuvat: Launchmetrics / Spotlight