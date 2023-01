Muistatko takavuosien ”jätä jämät” -takin? Nyt se on tehnyt paluun – ja tältä se näytti ennen ja nyt

Pukeako vai eikö pukea?

2000-luvun alussa käytettiin takkia, jonka voisi sanoa nauttivan millenniaalien keskuudessa jonkinlaista kulttimainetta. Moni muistaa hieman pidemmän takkityylin, jossa takin kaulukset, reunukset ja hihansuut peittyivät pitkään, usein hieman kiharaiseen karvaan.

Nyt suomalainen Tiktok-käyttäjä on jakanut videon, jossa näytetään parikymmentä vuotta vanhan takkityylin palanneen kauppoihin. Videota on katsottu parin päivän aikana yli satatuhatta kertaa, ja se on kerännyt lukuisia kommentteja.

Moni käyttäjä innostuu muistelemaan omaa takkiaan parinkymmenen vuoden takaa – ja vielä useampi parahtaa yksinkertaisesti ”ei”.

– Nyt on kunnon 2002 estetiikka! huudahtaa yksi.

– Ei voi ollaaaaaa, kirjoittaa toinen.

– Mul oli tommonen monta vuotta, ja mun äiti makso mulle 20 e, että heitin sen roskiin, kertoo eräs.

– Jotkin asiat vaan pitäis jättää sinne 90–2000 luvulle eikä koskaan katsoa siihen suuntaan. Tämä takki on pahasti yksi niistä, kirjoittaa eräs.

Video on otsikoitu sanoilla ”Jätä jämät” -rotsi is back. Jakotekstistä selviää suupieliä nostattavan termin merkitys: käyttäjä kertoo, että hänen näkemyksensä mukaan ”täl muijal ei ollu koskaa omaa röökii”.

Kuvailu osuu varmasti osittain oikeaan: takki on monelle tuttu kuvamuisto koulujen (salaisilta) tupakkapaikoilta 2000-luvun alkupuolelta. Tietysti niitä käyttivät myös tupakoimattomat nuoret, ja miksei moni vanhempikin ajan trendien mukaan pukeutuva. Allekirjoittaneen takki oli sinistä farkkua vaaleansinisellä karvalla – ja ikää esiteinin verran.

Muun muassa tältä takkityyli näytti 2000-luvulla.

Kate Hudson vuonna 2000 julkaistussa elokuvassa Melkein julkkis. Leffan tapahtumat sijoittuvat 70-luvulle, jolloin takkityyliä nähtiin myös. Mikään uusi keksintö takin karvareunukset eivät siis nollarillakaan olleet.

Britney Spears karvareunustakissaan vuonna 2001.

Amanda Bynesin roolihahmolla oli trendikästä karvareunusta vuonna 2002 julkaistussa leffassa Big Fat Liar – valehtelija.

Supermalli Gisele Bündchenin takki oli karvareunuksinen vielä vuonna 2008.

Jotkut videota kommentoineista kertovat käyttävänsä takkityyliä taas tai haaveilevansa siitä.

– Oon varmaan ainut millenniaali, joka haluaisi tommosen mustana uudestaan, sanoo eräs.

– TARVITSEN, kirjoittaa toinen.

– On ollu jo puolvuotta, toteaa yksi.

Ketjuliikkeet ovat trendissä kiinni. Pitkiä ja lyhyitä takkeja eri sävyissä, materiaaleissa ja erilaisilla karvareunuksilla näkee nyt tuttujen brändien mallistoissa.

Neon & Nylonin takki on myyty ainakin hetkellisesti loppuun brittiläisestä muotiverkkokaupasta, 117,99 €, Asos.

Pikamuotimerkki Stradivariuksen tekonahkatakki näyttää nyt tältä, 69,99 €, Zalando.

Karvakauluksiset ja -reunuksiset – joko nollaria tai 70-lukua henkivät – takit olivat näkyvä osa myös muotiviikkovieraiden katutyylejä Pariisissa, Lontoossa ja Milanossa viime syksynä ja keväänä.

Inspistä 2020-luvun karvatakkityyliin voikin hakea esimerkiksi näistä asuista:

Kaulusten ja hihansuiden karva on taas pitkää ja superpörröistä.

Alkaako takkityyli näyttää sinunkin silmääsi hyvältä?

Tyyli istuu niin mokkapintaan, kiiltävään nahkaan kuin denimiin ja vakosamettiinkin.

Karvareunustrendin voi toteuttaa myös täysmustana.

Pitkät farkkutakit karvareunuksilla näkyvät taas katukuvassa.

Tummanruskea on yksi suosikkisävyistä.

Miksei myös tummaa denimiä ja vaaleaa karvaa!

Pikamuotimerkkien valmistamien uusien takkien lisäksi trendiin sopivaa takkia voi hakea luonnollisesti kirppiksiltä. Kirpputoreilta ja second hand -myymälöistä hankittuna oma takki saattaa olla ihan aitoa nollaria.

Urban Outfittersin täyspitkä tekomokkatakki, 115 €.

H&M:n tekomokkatakkia saa kolmessa värissä, 59,99 €.

Miss Selfridgen tekomokkatakki on hempeän vaaleanpunainen, 115,99 €, Asos.

Sinistä puuvillavakosamettia ja konjakkinen tekokarvareunus: takki 114,95 €, Milk It / Zalando.

Katujen näyttävin: käytettyä nahkatakkia myydään luksuksempaan second handiin erikoistuneessa Vestiaire Collective -verkkokaupassa 460 eurolla.

Suomalaisen käytetyn vaatteen verkkokaupan Emmyn valikoimista löytyy PTA-merkin tekomokkatakki vajaalla 20 eurolla.

Kuvat: Launchmetrics / Spotlight, valmistajat ja jälleenmyyjät