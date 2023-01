Listalla Steve Jobsin, Bill Gatesin ja Björkin tyttäret! Näiden julkkisten lapset ovat uusia tyylivaikuttajia

Väistykää Hadidit ja Jennerit, he ovat seuraavat muotimaailman nepo babyt.

2010-luvulla nähtiin tunnettujen vanhempien jälkikasvun nousu muotimaailman kärkinimiksi. Huippumallit Bella ja Gigi Hadid, mallina ja mainoskasvona työskennellyt Lily-Rose Depp ja Baldwinin näyttelijä-veljessarjan nuorimmaisen malli-tytär Hailey Bieber ovat tunnetuimpia esimerkkejä kuuluisien vanhempien muoti- ja vaikuttajauraa tehneistä lapsista.

Malleja tuli myös muun muassa Michael Jacksonin Paris-tyttärestä ja supermalli Cindy Crawfordin kuopuksesta Kaia Gerberistä. Kardashian–Jenner-klaanin siskokset on aivan oma lukunsa.

Edellä mainittuja, nyt parikymppisiä tyyppejä on kuitenkin seurattu jo vuosia. Hieman nuorempi ja reippaasti tuntemattomampi ikäsarja on valmiina: muotisivusto Fashionista listaa joukon nimiä, jotka saattavat olla seuraavat suuret, seuratut tyylivaikuttajat. Näitä nepo babyja kannattaa pitää silmällä vuonna 2023, Fashionista otsikoi.

Nepo baby viittaa nepotismiin eli sukulaisten suosimiseen. Viihdemaailmassa termillä tarkoitetaan yleensä julkisuudesta tuttujen henkilöiden lapsia, jotka ovat itsekin menestyneitä. Nepo babyjen ajatellaan hyötyneen perheen maineesta tai mammonasta.

Nämä uudet nimet jo periaatteessa tunnistat.

Leni Klum

Jep, nimen perusteella ei ole vaikea arvata, kenestä on kyse. Supermalli Heidi Klumin tytär Leni Klum, 18, on haalinut Instagramissa jo 1,7 miljoonaa seuraajaa ja työskennellyt esimerkiksi Diorin brändilähettiläänä. Adoptioisä on laulaja Seal.

Leni Klum.

Esther Rose McGregor

Myös Esther Rose McGregorin, 21, sukunimi soittaa monen kelloja. Näyttelijä Ewan McGregorin tytär näyttelee, musisoi ja tekee mallintöitä. Ansioluetteloon kuuluvat jo esimerkiksi muotimerkki Miu Miun mainoskampanja ja tuorein näytös.

Esther Rose McGregor.

Phoebe Gates

Phoebe Gates, 20, on Fashionistan mukaan muotivaikuttaja, aktivisti ja opiskelija Stanfordissa. Hän on tehnyt harjoittelun britti-Voguelle ja istunut eturivin kutsuvieraana suurten muotimerkkien näytöksissä muotiviikoilla. Vanhemmat ovat Bill Gates ja Melinda Gates.

Phoebe Gates.

Ever Anderson

Näyttelijä ja malli Ever Anderson, 15, on nähty vuonna 2021 Black Widow -elokuvassa, ja tänä vuonna hän tähdittää Peter Pan & Wendy -elokuvaa. Vanhemmat ovat ukrainalaissyntyinen yhdysvaltalainen malli, näyttelijä ja laulaja Milla Jovovich ja brittiläinen elokuvaohjaaja, tuottaja ja käsikirjoittaja Paul W.S. Anderson. Ever on antanut kasvonsa myös Miu Miun lähettilääksi ja mainoskampanjaan. Tiktokissa hänellä on yli 800 tuhatta seuraajaa.

Ever Anderson.

Ísadóra Bjarkardóttir

Ísadóra Bjarkardóttirin, 20, nimi antaa viitteitä taustasta – kyllä, äiti on islantilainen laulaja Björk. Isä on amerikkalainen nykytaiteilija ja elokuvaohjaaja Matthew Barney. Mallina ja näyttelijä työskentelevä Ísadóra on nähty Miu Miun tuoreessa syyskampanjassa ja kävelemässä merkin viimeisimmässä muotinäytöksessä.

Ísadóra Bjarkardóttir.

Zaya Wade

Zaya Wadea, tänä vuonna 16, tituleerataan ”yleiseksi tyylitähdeksi”. Lukiota käyvää tyttöä seuraa Instagramissa yli 600 tuhatta ihmistä. Isä on NBA-koripalloilija Dwyane Wade ja äitipuoli näyttelijä Gabrielle Union. Zaya on ollut otsikoissa myös trans-taustansa vuoksi.

Zaya Wade.

Yumi Nu

Mahtuu mukaan hiukan vanhempaakin: Yumi Nu eli Yumi Nootenboom, 26, kuuluu kuuluisaan Aokien sukuun. Isoisä oli japanilais-amerikkalainen amatööripainija ja ravintoloitsija Rocky Aoki, täti on amerikkalainen malli ja näyttelijä Devon Aoki ja eno tuottaja-DJ Steve Aoki. Yumi itse on malli ja laulaja-lauluntekijä. Hän esiintyi Sports Illustrated -lehden tunnetun uimapukunumeron kannessa vuonna 2022.

Yumi Nu.

Eve Jobs

Mallintöitä tekevä Eve Jobs, 24, on edesmenneen Applen perustajan ja toimitusjohtajan Steve Jobsin tytär. Hän on poseerannut muun muassa Louis Vuittonin kampanjassa. Seuraajia Instagramissa on lähes puoli miljoonaa.

Eve Jobs.

Lue lisää: Paina nämä nimet mieleen! TikTok-tähdet valtasivat gaalat ja muotinäytösten eturivipaikat – luksusmuotitaloilla on siihen hyvä syy