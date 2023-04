Testasimme C-vitamiiniseerumit! Yksi sai täydet 5/5: ”Ero näkyi jo muutamassa päivässä”

Testasimme ihon sävyä tasoittavat ja kasvoja kirkastavat C-vitamiiniseerumit.

Pintakuivan ihon kosteuttaja

Lavera Glow by Nature -seerumi, 24,90 € / 30 ml

Arvosana: 4 / 5

Lupaus: Kaikille ihotyypeille sopiva luonnonkosmetiikkaseerumi elvyttää ja kirkastaa ihoa sekä häivyttää hentoja juonteita. Seerumi sisältää C-vitamiinin lisäksi anti-age -ainesosana tunnettua Q10-ubikinonia. Valmistaja ei kerro tuotteen C-vitamiinipitoisuutta.

Kokemus: Seerumin täyteläinen koostumus on omiaan pintakuivalle iholle. Paksummasta koostumuksesta huolimatta seerumi imeytyy tehokkaasti ihoon. Kasvot tuntuvat käytön jälkeen pehmeiltä, ja kuivuudesta johtunut kiristelevä tunne on tiessään. Kun ihoa tarkastelee oikein pieteetillä, on se aavistuksen sileämmän näköinen.

Tiesitkö? Tutkimusten mukaan optimaalinen C-vitamiinipitoisuus seerumissa on 10 ja 20 prosentin välillä. Pienemmistä prosenteista harvemmin saadaan tehokkaita tuloksia, kun taas suuremmat pitoisuudet voivat ärsyttää ihoa.

Pätevä piristäjä

Lumene Nordic-C Valo Kirkastava & silottava hyaluronitiiviste, 29,90 € / 30 ml

Arvosana: 4½ / 5

Lupaus: Lajinsa kotimaista konkaria on vastikään päivitetty: mukana on nyt tuttujen C-vitamiinin ja hyaluronihapon lisäksi polyglutamiinihappoa, jonka ansiosta seerumi on entistä heleyttävämpi. Valmistaja ei kerro tuotteen C-vitamiinipitoisuutta.

Kokemus: Jotta C-vitamiiniseerumien todelliset kirkastustehot toteutuvat, pitää niitä käyttää säännöllisesti vähintään viikon ajan. Lumenen seerumi kuitenkin jättää jo yhden käyttökerran jälkeen iholle ihanan puhtaan ja raikkaan tunteen. Ihan kuin kasvotkin hehkuisivat hieman enemmän aamulla! Tässä tuotteessa on hinta-laatusuhde todella kohdallaan. Mieto, miellyttävä tuoksu.

Tehokas hoitaja

Neostrata 15% Vitamin C + PHA -seerumi, 62 € / 15 ml

Arvosana: 5 / 5

Lupaus: Korkea C-vitamiinipitoisuus ja ihoa hellästi kuoriva PHA-happo suojaavat, vahvistavat ja uudistavat ihoa. Koostumus tasoittaa myös hyperpigmentoitumista eli tummia läiskiä kasvoilla.

Kokemus: Iho tuntuu imaisevan seerumin itseensä sekunnissa. Seerumi tuntuu ihanan hoitavalta, vaikka koostumus on melko kevyt. Jo muutaman päivän käytön jälkeen kasvojen väri näyttää aavistuksen tasaisemmalta ja kirkkaammalta, joten parissa kuukaudessa iholla varmasti näkyisi selkeitä tuloksia. Purkissa ei ole mainintaa hajusteettomuudesta, mutta omaan nenään ei ole havaittavissa mitään tuoksua.

Antioksidantteihin kuuluva C-vitamiini auttaa ihoa puolustautumaan muun muassa UV-säteitä vastaan, joten seerumi kannattaa levittää iholle aamuisin kosteusvoiteen ja aurinkosuojan alle.

Hintava heleyttäjä

Is Clinical Pro-Heal Serum Advance + -seerumi, 113 € / 15 ml

Arvosana: 3 / 5

Lupaus: Kourtney Kardashianin lemppariseerumi lupaa ehkäistä ennenaikaisia ikääntymisen merkkejä iholla tehokkaasti. Lisäksi seerumi parantaa ja rauhoittaa muun muassa rosacea-ihoa ja hyönteisten puremia. Koostumuksessa on 15 prosenttia C-vitamiinia sekä prosentit E-vitamiinia ja retinolia.

Kokemus: Seerumi antaa kasvoille kivaa heleyttä, mutta erityisen kosteuttava se ei ole. Ohjeessa neuvotaan käyttämään kerralla 3–4 tippaa, mutta koostumus on todella kevyt, ja päädyn levittämään iholle triplamäärän tuotetta. Edullisemmassa seerumissa suurempi määrä ei niin haittaisi, mutta koska pienellä putelilla on tyyris hinta, tuntuvat lisätipat pistoina sydämessä.

Tujumpaa tavaraa

Svr Cosmetics Ampoule C Anti-Ox -seerumi, 39,90 € / 30 ml

Arvosana: 4 / 5

Lupaus: Iholle energiaa antava seerumi tekee kasvot heleiksi ja poistaa väsymyksen merkkejä. C-vitamiini tehostaa ihon omaa kollageenintuotantoa, ja hyaluronihappo kosteuttaa ja silottaa ihoa.

Kokemus: Seerumissa on testiryhmän korkein C-vitamiinipitoisuus, 20 prosenttia. C-vitamiini tuleekin tuotteen ainesosat listaavassa INCI-listassa jo toisena. Herkkäihoista pitoisuus ensin mietityttää, mutta pelko osoittautuu turhaksi. Seerumi tuntuu iholla todella miellyttävältä. Parin päivän käytön jälkeen kasvot näyttävät kirkkaammilta ja tuntuvat hoidetummilta kuin ennen käyttöä.

Lue lisää: Testasimme meikkivoiteet – halvin oli paras: ”Ei uskoisi markettituotteeksi”

Lue lisää: Näin hyvältä kasvaneet kainalokarvat näyttävät – 9 kuvaa tunnetuista ihmisistä, jotka antavat karvojensa näkyä

Lue lisää: Takavuosien malli palaa hääpukuihin! 23 kuvaa osoittaa: tällainen tyyli trendikkäällä morsiamella voi pian olla