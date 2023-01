Haluatko ostaa kestävämmät farkut? Asiantuntija kertoo 3 tärkeintä asiaa, joihin kannattaa kiinnittää huomiota

Kun haussa ovat vastuullisesti valmistetut farkut, jotka kestävät vuosikausia, huomiota kannattaa kiinnittää isosti kolmeen asiaan.

1. Skippaa kulutukset ja elastaani

Haluatko sädekehän pääsi päälle? Siirrä saman tien mielessäsi pyörivä kuva trendikkäistä farkuista aivojesi roskakoriin. Kun jätät farkut ostamatta, säästät kymmenen tuhatta litraa vettä. Sen verran sitä lorahtaa yksien farkkujen tekoon.

Farkku-unelmien murskajaiset jatkuvat: Veden lisäksi farkkujen valmistuksessa läträtään kemikaaleilla, jotka vahingoittavat niin ympäristöä kuin farkkujen tekijöitäkin. Aiemmin farkkujen kulutukset tehtiin hiekkapuhalluksella. Kun tarvittavia suojavarusteita ei ollut, pöly aiheutti työntekijöille keuhkosairauksia, joihin ei ole hoitokeinoa. Hiekkapuhallus oli isosti esillä, ja se kiellettiin. Mutta kun yksi tekniikka kielletään, siirrytään käyttämään muita, esimerkiksi erilaisia kemikaaleja.

– Kaliumpermanganaattia käytetään yleisesti farkkujen viimeistelyyn. Se on aiheuttanut erilaisia iho-ongelmia ja allergioita farkkuja valmistaville ihmisille, vastuullisuusasiantuntija Anniina Nurmi Eettisen kaupan puolesta ry:stä kertoo.

Vahingollisille kemikaaleille on nykyisin turvallisempia vaihtoehtoja, kuten laserilla tehdyt kulutukset. Tekniikka on kallis ja siksi harvinainen. Kuluttajan on vaikeaa päätellä farkkujen ulkonäöstä, miten kulutukset on tehty. Siksi varmin valinta vastuullisuuden näkökulmasta ovat farkut, joissa ei ole kulutuksia lainkaan.

Kulutukset myös haurastuttavat farkkuja ja lyhentävät niiden käyttöikää. Saman tekee joustavuutta tuova elastaani: se antaa farkuille käyttömukavuutta, mutta jos sitä on paljon, farkut menettävät nopeasti muotonsa elastaanin väsyessä.

Elastaani myös estää farkkukankaan kierrättämisen. Kehitteillä on tapoja, joilla pystytään erottelemaan eri materiaalit toisistaan, mutta toistaiseksi ne eivät ole vielä laajasti käytössä.

Anniina Nurmi jättäisi myös polyesterisekoitteen kauppaan.

– Polyesteriä tungetaan nyt kaikkialle. Se on öljypohjaisena raaka-aineena ympäristölle huono materiaali, jonka tuotannossa on iso ilmastokuorma.

Nurmella oli aiemmin oma vaatemerkki, Nurmi Clothing, joka tunnettiin vastuullisista farkuistaan. Niiden materiaalina käytettiin luomu- ja kierrätyspuuvillan lisäksi hamppua. Hamppu on isoilla farkkuvalmistajilla harvinainen. Sen sijaan luomupuuvillaisia farkkuja on jo hyvä kattaus.

– Luomupuuvilla on kemikaalikuorman kannalta tavallista puuvillaa parempi. Sen viljelyssä ei käytetä haitallisia aineita. Viljely vaatii kuitenkin yhtä lailla maapinta-alaa ja vettä. Jos puuvillaa viljellään kuivalla alueella, vettä ohjataan pellolle suuret määrät, vaikka sitä tarvittaisiin esimerkiksi juomavedeksi.

Jos farkut on saatava, kannattaa valita luomupuuvilla, jolla on Reilun kaupan lätkä. Se antaa takuun siitä, että farkuissa käytetyn puuvillan viljelijöille on maksettu kohtuullinen korvaus. Pelkkä valmistusmaa ei sitä takaa.

– Myös Euroopan sisällä, kuten Turkissa ja lukuisissa Itä-Euroopan maissa, tulee esiin tapauksia, joissa farkkuja tehdään nälkäpalkalla.

2. Osta paksut ja sopivat

Vastuuttomimmat farkut ovat ne, jotka repeävät hetkessä käytössä. Yhtä lailla hukkaan menevät parit, jotka seisovat kaapissa käyttämättöminä. Ne kannattaa myydä tai lahjoittaa eteenpäin.

– Ensimmäisenä farkkuja kannattaa etsiä käytettyinä. Nykyään valmistetaan halvalla huonolaatuisia farkkuja. Vintagena voi löytää todella laadukkaita, paksusta denimistä valmistettuja farkkuja vuosikymmenien takaa, Nurmi vinkkaa.

Farkkujen ostaminen nettikaupassa on hankalaa. Nurmi suosittelee fyysistä liikettä.

– Silloin farkkuja voi sovittaa ja kysyä henkilökunnalta, miten mikäkin denimkangas ja farkkumalli käyttäytyy. Pienenevätkö ne pesussa ja löystyvätkö käytössä?

Farkkumyyjät ovat jo pitkään suositelleet farkkuja, jotka ovat ostohetkellä tarkoituksella liian piukat. Ajatus on, että ne löystyvät nopeasti käytössä sopiviksi. Käytännössä homma ei aina toimi. Tiukoilta tuntuvat farkut voivat jäädä kokonaan käyttämättä tai ne saattavat löystymisen sijaan ratketa nopeasti haaroista. Juuri sopivan kokoinen pari voi siksi olla järkivalinta.

Myös kuukautiskierto vaikuttaa kohdullisten farkkuelämään. Moni hankkii kahdet erikokoiset farkut: tiukemmat kierron ovulaatio-osuuteen ja väljemmät turvottavaan pms-viikkoon. Tavoite ei tietenkään ole paksu farkkupino, vaan se, että olemassa olevat farkut kestäisivät mahdollisimman pitkään.

3. Tuuleta ja värjää

Nurmi suosittelee olemaan skarppina, kun on luottofarkkujen pesun aika. Puuvillafarkuissa vähempikin pesu riittää.

– Mieluummin tuuletetaan vähän väliä kuin pestään usein. Tahrat putsataan paikallisesti tuoreeltaan. Pesuohjetta kannattaa noudattaa, kuudenkympin pesua en suosittele.

Jos syynää farkkujen hoito-ohjeita tarkoin, huomaa, että joitakin pareja suositellaan käyttämään jopa puoli vuotta ennen ensimmäistä pesua. Taktiikkana on luoda farkkuihin öljymäinen patina-pinta, joka lisää farkkujen kestoa.

Jotkut putsaavat farkut pakastamalla, mutta Nurmen mukaan se on enemmänkin keino raikastaa kuin pestä farkut. Tuulettaminen ajaa saman asian.

Kun farkut alkavat haurastua esimerkiksi haaroista, ne kannattaa korjata saman tien, ennen kuin repeymä leviää käsiin. Mikäli paikat ja ompelukoneet eivät pysy omissa näpeissä, farkut voi ja kannattaa viedä ompelijalle.

– Paksu farkkukangas kestää pitkään ja vuosien saatossa pintaan saa ihan oikeita kulutuksia, jotka eivät ole tehdastekoisia. Jos kaipaa skarpimpaa ulkomuotoa, kannattaa napata kaupasta tekstiiliväri, jolla farkut voi palauttaa alkuperäiseen väriinsä tai värjätä vaikkapa kokonaan mustiksi.

5 x farkkuhyvikset

Saksalaisbrändillä on Reilun Kaupan sertifiointi, ja se pyrkii poistamaan haitalliset kemikaalit farkkujen valmistuksesta, 120 €, Armedangels.

Ruotsalaismerkki on kestävien ja eettisten farkkujen asialla. 80 prosenttia luomupuuvillaa ja 20 prosenttia kierrätettyä puuvillaa, 120 €, Nudie Jeans.

Suunniteltu Suomessa, valmistettu auditioidulla tehtaalla Turkissa, 139 €, Voglia.

Kestävien farkkujen klassikko: täyttä luomupuuvillaa, ilman elastaania, 140 €, Kings of Indigo/Nudge.fi.

Hollantilaismerkki yhdistää hampun, kierrätetyn farkun ja luomupuuvillan. Kulutukset on korvattu printillä, 160 €, Mud Jeans.

