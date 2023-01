Testasimme 8 ripsivärin pohjustajaa, jotka lupaavat upeat ripset – yksi sai 5/5, ja se maksaa alle 20 euroa

Kun ripsivärin alle levittää primerin, ripsistä saa entistä näyttävämmät. Löysimme testituotteiden joukosta kolme loistavaa pohjustajaa.

Ripsivärinpohjustustuotteen tarkoitus on parantaa meikin näköä ja pysyvyyttä.

Vaimea vaikutus

Essence Volume Booster Lash Primer, 3,49 € / 7 ml

Arvosana: 1½ / 5

Lupaus: Ripsienpohjustustuote sisältää ravitsevaa acai-öljyä ja mangovoita. Tekee ripsistä erityisen tuuheat ripset. Voidaan käyttää minkä tahansa ripsivärin kanssa. Vegaaninen.

” Harjan muotoilu on oikein onnistunut, samoin tuotteen koostumus – primer levittyy tarkasti nopeasti ja vaivattomasti.

Kokemus: Essencen pohjustustuote värjää ripset voimakkaan valkoisiksi. Harjan muotoilu on oikein onnistunut, samoin tuotteen koostumus – primer levittyy tarkasti nopeasti ja vaivattomasti. Valitettavasti kuitenkin hylsyssä mainittu ”super volume” jää vain haaveeksi. Tuote tuo hieman tuuheutta, mutta buustaus jää sen verran vaatimattomaksi etten ole varma, jaksaisinko näin pienen eron vuoksi nähdä ylimääräisen meikkausvaiheen vaivaa.

Vaatimaton efekti

Max Factor False Lash Effect Max Out Blue Primer, 13,90 € / 6 g

Arvosana: 2½ / 5

Lupaus: Vahvistaa ja maksimoi ripsivärin tehon. Pohjustajan sininen pigmentti antaa mustalle ripsivärille syvyyttä. Sisältää mikrokuituja, jotka takaavat maksimaalisen tuuheuden ja pituuden. Tuuheuttava, paakkuja estävä harja. Sopii myös herkille silmille.

” Primerin sähäkän sininen väri yllättää.

Kokemus: Primerin sähäkän sininen väri yllättää. Ripseni ovat tummat, eikä sininen niistä erotu – ja varsinkaan ripsivärin lisäämisen jälkeen väristä ei näy häivähdystäkään. En huomaa, että sininen syventäisi mustaa, mutta ei väristä ehdottomasti mitään haittaakaan ole. Tuuheutta pohjustusaine tuo ripsiin jonkin verran, mutta testin kärkipään tuotteisiin verrattuna efekti on vaatimaton.

Valtava harja

Rimmel Ultimate Boost Volume Primer, 9,90 € / 12 ml

Arvosana: 2½ / 5

Lupaus: Pohjustustuotteessa on mikrokuituja ja hoitavia öljyjä: kuidut kiinnittyvät ripsiin ja antavat ripsille lisää paksuutta, pituutta ja volyymia samalla, kun argan-, jojoba- ja kookosöljy pitävät ripset vahvoina ja pehmeinä.

” Taivutus pysyy ripsissä tämän tuotteen kanssa hyvin.

Kokemus: Tämän tuotteen muovipiikkinen harja on epäkäytännöllisen iso. Muhkealla harjalla on vaikea saada tuotetta ripsien tyveen, jonne tuuheutta kaipaisin. Primer korostaa hiukan ripsiä ja tuntuu myös avaavan niitä. Taivutus pysyy ripsissä tämän tuotteen kanssa hyvin.

Primereiden pikkumusta

Estée Lauder Little Black Primer, 33,90 € / 6 ml

Arvosana: 3½ / 5

Lupaus: Pohjustustuote on ripsien ”pikkumusta”. Sitä voi käyttää kolmella eri tavalla: ripsivärin pohjustustuotteena, jolloin se vahvistaa ripsivärin kestoa, viimeistelytuotteena, joka antaa vedenkestävän lopputuloksen tai värinä, joka antaa luonnollisen mustan sävyn ripsille.

” Lopputulos ei ole testin näyttävin, mutta ripset ovat virheettömän siististi korostetut.

Kokemus: Kapealla ja kaartuvalla harjalla saa todella tarkkaa jälkeä – mutta lopputulosta joutuu jonkin aikaa työstämään. Meikkaaminen on tarkkaa näpertelyä, ei nopeaa. Huolellisuus kuitenkin kannattaa: ripset saavat tuuheutta ilman yhtäkään paakkua. Lopputulos ei ole testin näyttävin, mutta ripset ovat virheettömän siististi korostetut.

Varaudu ripsikammalla

Clinique Lash Building Primer, 24,50 € / 4,8 ml

Arvosana: 3½ / 5

Lupaus: Ripsivärin pohjustustuote saa ripset näyttämään tuuheammilta ja pohjustaa ripset ripsivärille. Ainutlaatuinen polymeeriyhdiste lisää ripsivärin pysyvyyttä pitkäkestoisesti. Kosteuttava koostumus hoitaa ja vahvistaa kuivia ripsiä. Öljytön ja 100% hajusteeton koostumus sopii myös herkille silmille.

” Antaa kivasti sekä tuuheutta että pituutta ripsiin.

Kokemus: Cliniquen pohjustusaine antaa kivasti sekä tuuheutta että pituutta ripsiin. Tuotetta tulee helposti hiukan liikaa, ja ripsillä on hieman taipumusta tarttua toisiinsa. Jonkin verran tarvitsen ripsivärin levittämisen jälkeen ripsikampaa lopputuloksen siistimiseen, kökköjen poistamiseen ja viimeistelyyn.

Paras harja!

KVD Beauty Epic Curl Lash Primer, 27 € / 8 ml

Arvosana: 4 / 5

Lupaus: Ripsien on kuin äärimmäinen ripsien kohotus tuubissa, joka tuo pitkäkestoista kohotusta ja kaarevuutta ripsille, ilman ripsentaivuttajaa ja vahingoittamatta ripsiä. Sisältää bambu-uutetta ja luonnollisia öljyjä, jotka ravitsevat ripsiä. Ripsienpohjustajan vaaleanharmaa sävy parantaa mustan ripsivärin pigmenttiä.

” Tuote levittyy kuin itsestään ja tekee ripsistä reippaasti pidemmän ja tuuheamman näköiset.

Kokemus: Paras harja! Hieman kahdeksikon muotoa mukailevalla harjalla primer on parilla vedolla tavoittanut tyven ja silmänurkan jokaisen lyhimmänkin ripsen. Tuote levittyy kuin itsestään ja tekee ripsistä reippaasti pidemmän ja tuuheamman näköiset. Tämä jää kirkkaimmasta kärjestä kuitenkin siksi, että primerilla on hieman taipumusta aiheuttaa ripsivärin ei-toivottua paakkuuntumista.

Loistopohja

Smashbox Photo Finish Lash Primer, 20 € / 9 ml

Arvosana: 4½ / 5

Lupaus: Volyymiä, nostetta ja pituutta ripsille antava pohjustustuote hoitaa ripsiä ja tekee niistä näyttävät hetkessä. Erotteleva ripsiharja antaa siistin ja paakkuuntumattoman lopputuloksen ja pidentää ripsivärin kestoa.

” Loihtii ripsistä superkauniit: tuuheat ja pitkät mutta silti erotellut.

Kokemus: Smashbox tunnetaan etenkin legendaarisesta meikkivoiteen pohjustajastaan, joten kuten odottaa sopii, myös ripsiväriprimer on todella hyvä. Tämä tuote loihtii ripsistä superkauniit: tuuheat ja pitkät mutta silti erotellut. Ripsiharja on toiselta puolelta harjamainen ja toiselta puolelta kuin kampa, mikä on kiva ominaisuus ja kannattaa huomioida käytössä.

Voittaja

Makethemake Peptide Volume Builder Mascara Primer, 19 € / 10 ml

Arvosana: 5 / 5

Lupaus: Antaa ripsille erityistä tuuheutta ja pituutta ja vie silmämeikin uudelle tasolle. Ainutlaatuinen koostumus suojaa ripsiä pantenolin ja vahvistaa kuparitripeptidin avulla. Ripsiä suojaava, vaaleanpunainen koostumus. Kapean harjaspään avulla sitä on helppo levittää jopa pienimpiin ripsiin. Huuhtele pois ainoastaan lämpimällä vedellä.

” Tekee testin suurimman eron ripsiin.

Kokemus: Vaatimaton, testin kapein harja osoittautuu varsinaiseksi taikasauvaksi. Sillä saa ripsiin hetkessä kunnolla tuuheutta aivan tyvestä lähtien. Primer myös pidentää ihanasti ripsenkärkiä, ja lopputulos on todella näyttävä. Voittajatuote, koska tekee testin suurimman eron ripsiin.

Testaus: Katarina Pimiä, joka rakastaa kaikkia keinoja, joilla ripsistä saa näyttävämmät.

Kuvat: Valmistajat