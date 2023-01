Katariina, 27, tienasi kirpputorilla reilusti yli 500 euroa – kertoo parhaat tärppinsä, joista yksi vaatii pientä vaivannäköä

Näillä nikseillä kirppiskama siirtyy takuulla uusille omistajille!

”Siis miten?!”

Tämä oli ystävieni ensimmäinen kysymys, kun kerroin myyneeni tavaraa kirpparilla lähes 600 eurolla. Kahdeksan päivän kirpparijakson jälkeen lopputilitykseni oli tasan 580 euroa, josta käteen jäi paikkamaksun ja muiden menojen jälkeen runsaat 530 euroa.

Myin kirpparilla ihan peruskamaa: vanhoja, pieneksi tai käyttämättömäksi jääneitä vaatteita ja ylimääräisiä koriste-esineitä. Kun jaksaa nähdä vaivaa, saa myös tavalliset tavarat liikkumaan.

Nyt paljastan 8 parasta tärppiäni, joiden avulla kirppiskama myy.

1. Valitse myyntijakso sesongin mukaan

Valitse aina myyntijakso sen mukaan, mitä sesonkia myymäsi vaatteet ja tavarat ovat. Kesäkuussa kukaan tuskin ostaa villakangastakkeja tai joulukoristeita, mutta joulukuussa ne ovat kuumaa kamaa. Farkkushortsit taas kuuluvat kesäsesonkiin.

” Sesonkiajattelun voi viedä myös vuodenaikoja pidemmälle.

Sesonkiajattelun voi viedä myös vuodenaikoja pidemmälle. Kun kävin syksyllä läpi kirppiskamojani, huomasin, että myytävien vaatteiden joukossa on paljon juhlavaatteita aina laskoshameista paljettimekkoihin. Moni niistä sopi uuteen vuoteen, joten päätin pistää kirpparin pystyyn syyskuun sijaan vasta joulukuussa, kun juhlasesonki on kuumimmillaan. Se kannatti, sillä pääsin eroon lähes kaikista juhlatamineistani – jopa kahdesta paljettihameesta, joista olen yrittänyt päästä eroon lähes kuusi vuotta.

2. Valitse kirppari huolella

Jos omalla kotipaikkakunnalla on useampi kirpputori, moni vie tavaransa sinne, missä on edullisin pöytävuokra. Myynnin näkökulmasta pöytävuokraa tärkeämpää on kuitenkin pohtia, millä kirpputorilla käy eniten juuri sinun myymällesi tavaralle potentiaalisia asiakkaita. Usein vastaus on kirpputori, jossa itse käyt eniten, sillä se luultavasti houkuttelee asiakkaakseen myös muita kaltaisiasi tyyppejä.

Muista myös nettikirpputorit! Jos myytävää tavaraa on vain vähän, on Tori tai Facebookin kirppisryhmä luultavasti itsepalvelukirppistä fiksumpi valinta.

3. Hinnoittele realistisesti

Kun alat hinnoittelemaan, ole realisti. Maailma on täynnä tavaraa. Kierrätyskeskukset tursuavat laseja ja maljakoita, pikamuotiketjut myyvät t-paitoja vitosella ja se kahden kesän takainen trendipaita on luultavasti vanhentunut myös muiden mielestä.

” Kun alat hinnoitella, ole realisti. Maailma on täynnä tavaraa.

Jos siis myyt tusinatavaraa, kuten Zaran vaatteita tai Ikean maljakoita, hyväksy se tosiasia, ettei tuote enää luultavasti ole muutamaa ropoa arvokkaampi. Ei, vaikka se olisi uutena maksanut 50 euroa.

Sen sijaan suomalainen design ja vintageaarteet menevät usein kaupaksi isommallakin hintalapulla. Ostin vuosia sitten Leviksen vintagefarkut kolmella eurolla ja nyt möin ne eteenpäin 25 eurolla. Tärkeintä on tietää, mitä myy!

4. Pese ja silitä

Kukaan tuskin yllättyy, kun sanon, että pestyt ja silitetyt vaatteet liikkuvat kirpputorilla paljon paremmin kuin likaiset ja ryppyiset. Sama pätee myös tavaroiden pesemiseen ja kiillottamiseen.

Homma voi tuntua työläältä, mutta usein se palkitsee jälkikäteen. Huolletuista tavaroista voi nimittäin pyytää korkeampaa hintaa. Se myös lisää sen todennäköisyyttä, että tavara menee kaupaksi. Oma päätavoitteeni on aina päästä eroon krääsästä, vaikka se vaatisikin hieman puurtamista.

5. Panosta esillepanoon

Vanhana vaate- ja sisustuskaupan myyjänä tiedän, ettei vaatteita tai tavaroita kannata kasata hyllyyn miten sattuu, jos niiden toivoo liikkuvan.

Oma taktiikkani on sama, mitä monet vaatekaupat käyttävät alerekeissään: laita vaatteet tangolle värijärjestykseen tummimmasta vaaleimpaan. Se luo sekalaiseen hyllyyn illuusion järjestyksestä.

Värijärjestys tekee kokonaisuudesta siistin ja houkuttavan.

Toinen vaatekauppaknoppi liittyy viikattaviin vaatteisiin: viikkaa hyllyille vain paksuja vaatteita, kuten neuleita, farkkuja ja collegepaitoja. Ohuet t-paidat ja rimpulatopit menevät sotkuun samantien.

Jos ohuet vaatteet on saatava hyllylle, laita ne sinne ennemmin korin sisällä. Näin ohuita vaatteita voi penkoa ilman, että koko hylly sotkeentuu.

Viikkaa hyllyille vain paksuimmat kuteet.

Tavarat kannattaa asettaa yhteen paikkaan siten, että samantyyliset tuotteet ovat yhdessä ikään kuin ”ostoehdotuksina”.

6. Hyödynnä ”kylttejä”

Hyödynnä kirpputoripöydässäsi ”kylttejä” eli esimerkiksi maalarinteipille kirjoitettuja viestejä, joissa kerrot, mitä myyt. Oman kirppispöytäni ylälaidassa luki ”Naisten vaatteita koossa XS–XL”, jotta ihmiset tietävät penkomatta, mitä kokoja loossista löytyy.

Hyödynsin kylttejä myös koreissa, joissa myin esimerkiksi asusteita ja treenivaatteita.

Kun hamehyllyllä lukee hameita, kukaan ei pengo pinoa esimerkiksi farkkujen toivossa.

7. Siivoa päivittäin

Ärsyttävä, mutta sitäkin tärkeämpi kohta: siivoa kirpparipöytäsi päivittäin.

Siivoamisen merkitys konkretisoitui, kun seurasin kirppispöytäni myyntiä reaaliajassa. Jo toisena päivänä huomasin, että aina siivouksen jälkeen tavara lähti välittömästi liikkumaan. Lopulta siivosin kirpparipöytäni 2–3 kertaa päivässä, mutta kertakin riittää.

8. Mainosta somessa

Tämä kohta voi tuntua oudolta, mutta on oikeasti todella merkittävä. Mainosta kirppispöytääsi somessa!

” Mainosta kirppispöytääsi somessa!

Aiemmin, kun asuin isommalla paikkakunnalla, mainostin kirppispöytiäni aina Jodelin kirppispöydät-kanavalla kuvan kanssa. Nykyisellä paikkakunnallani Jodel on melko hiljainen, joten mainostin kirppispöytääni omassa Instagramissani. Se kannatti, sillä heti seuraavalla siivousrundilla törmäsin tuttuihin, jotka olivat tulleet kirpparille penkomaan pöytääni. Kerro siis kirppispöydästäsi kavereille ja tutuille!

Lue lisää: Mitkä ovat kirpputorien parhaat sesongit myymiseen? Kaksi kirppisammattilaista kertoo, mikä menee kaupaksi milloinkin