Ammattilaiset paljastavat 6 tukkatuotetta, jotka itsekin kelpuuttavat marketista – halvin maksaa vain 3 euroa

Näiden hiustuotteiden hinnat eivät saa kukkaroa kauhistumaan.

Kampaajien tuotesuositukset kiinnostavat aina, mutta etenkin silloin, kun puhutaan kutrien markettituotteista. Marketeissa tukkatuotteiden hinnat saavat nimittäin huokaisemaan helpotuksesta, ei kauhusta. Samaa ei aina voi sanoa kampaamotuotteista.

Kokosimme yhteen 6 markettituotetta, joita Who What Wearin kauneustoimittaja ja hänen haastattelemansa julkkisten luottokampaajat suosittelevat. Nämä voit napata mukaan viikoittaisella kauppareissulla!

Sopuhintainen shampoo ja hoitoaine

Dove Advanced Volume Amplifier Oxygen & Moisture Shampoo, 4 €.

Dove Advanced Volume Amplifier Oxygen & Moisture Conditioner, 4 €.

Doven Oxygen & Moisture -sarjan tuuheuttavat tuotteet on tarkoitettu ohuelle ja hennolle hiuslaadulle.

Sekä shampoon että hoitoaineen valmistuksessa on käytetty Oxyfusion-teknologiaa, mikä tarkoittaa, että tuotteiden kosteuttaviin ainesosiin on sidottu happea. Näin tuotteet kosteuttavat ja hoitavat hiusta sitä kuitenkaan latistamatta.

Who What Wearin haastattelema julkkisten kampaaja Jennifer Korab suosittelee myös Pantenen shampoita ja hoitoaineita. Jutussa mainittua Daily Moisture Renewal -sarjaa ei Suomen marketeissa myydä, mutta hiusgurun hehkutuksen perusteella myös muut merkin putelit ovat markettivalikoiman kiistatonta kultaa.

Kolme maskisoturia

OGX Argan Oil Extra Strength Hair Mask, 12,25 €.

Arganöljyä sisältävä OGX:n hiusnaamio kosteuttaa, pehmentää, uudistaa ja vahvistaa hiuksia. Öljyn sisältämät e-vitamiinit ja antioksidantit auttavat vahvistamaan erityisesti heikkoa ja huonokuntoista hiusta.

Maui Moisture Revive & Hydrate + Shea Butter Hair Mask, 13,30 €.

Aloemehua, macadamiaöljyä, sheavoita ja kookosöljyä sekä -vettä sisältävä Mauin hiusnaamio kosteuttaa, ravitsee, vahvistaa ja pehmentää kuivaa ja käsiteltyä hiusta.

Who What Wearin kauneustoimittajan mukaan maski kosteuttaa kutreja pitkäaikaisesti ja antaa luonnonkiharoille kaivattua kaarta ja kosteutta.

Garnier Fructis Hair Food Papaya Hair Mask, 6,95 €.

Marketti näyttäisi olevan hiusnaamioiden aarreaitta! Hittiputken jatkeeksi saadaan nimittäin Garnier Fructisin papaijanaamio, jota voi käyttää sekä tavallisena hoitoaineena, hiuksiin jätettävänä hoitoaineena että hiusmaskina.

Kuten kaksi aikaisempaakin, myös tämä hiusmaski on tarkoitettu vahingoittuneiden hiusten hoitoon ja tukan tehokosteuttamiseen.

Korvaamaton klassikkokiinne

L’Oréal Paris Elnett Satin Extra Strong Hairspray, 2,99 €.

Valtaosaa Who What Wearin jutussa mainituista markettihiuskiinteistä ei saa suomikaupoista, mutta tämä klassikkolakka on poikkeus! Julkkisten kampaaja Michelle Cleveland nimittäin kertoo vannovansa L’Oréal Parisin Elnett Satin Extra Strong -hiuskiinteen nimeen.

Vaikka lakan vahvuus on todella vahva, se ei Clevelandin mukaan kerrostu kutreihin, vaan häviää hiuksista harjaamalla. Hänen mukaansa hiuslakka on niin hyvä ja pitävä, että sitä voisi luulla ammattilaissarjan tuotteeksi – vaikka hintaa on vain 3 euroa!

Lue lisää: Kauneustoimittaja paljastaa 7 hiusten markettituotetta, joihin luottaa myös itse – nämä eivät tule kalliiksi!