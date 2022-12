Tässä ovat alkuvuoden trendikkäimmät housut – eivätkä yhdetkään muuten kiristä tai purista

Vuonna 2023 trendikkäimmät housut ovat rennot ja mukavat.

Otimme selvää, miltä vuoden 2023 housutrendit näyttävät. Kävi ilmi, että alkuvuoden teema on mukavuus ennen kaikkea.

Listasimme kuudet tämän hetken trendihousut, joista yhdetkään eivät muuten kiristä tai purista.

1. Leveät lahkeet

Tämä tuskin tulee yllätyksenä: leveälahkeiset housut ovat edelleen muodissa. Vuonna 2023 lahje itse asiassa levenee entisestään – jos se nyt edes on mahdollista.

2. Porkkanalahkeet

Jos olet lopen kyllästynyt leveisiin lahkeisiin, nämä uutiset trendirintamalta piristävät varmasti!

Kasarihenkinen, nilkkoja kohti kapeneva porkkanalahje on tulossa takaisin muotiin, kertoo Who What Wear. Siluetti siis muuttuu, muttei onneksi epämukavaksi!

3. Pussilahkeet

Nilkkoja kohti kapeneva siluetti toistuu myös toisessa tulevan vuoden housutrendissä. Pussilahkeet ovat nimittäin taas muodissa!

Mukavuudenhaluiset pukevat pussilahkeiden kaveriksi uggit tai lenkkarit korkkareiden sijaan. Mitä sitä mukavia housuja pilaamaan epämukavuudella!

4. Liituraitahousut

Jos kaipaat housuja, jotka toimivat sekä kaupungilla että toimistolla, suuntaa katseesi liituraitaan. Se on Who What Wearin mukaan jälleen muodissa.

Kun housujen materiaaliksi valitsee villasekoitteen ja väljien lahkeiden alle pukee välihousut, pitävät pöksyt takuulla viiman loitolla.

5. Reisitaskuhousut

Jos toimistohousujen sijaan etsit rentoja ja aidosti käytännöllisiä housuja, on tämä trendi sinulle! Reisitaskuhousujen taskuihin mahtuu nimittäin koko omaisuus aina puhelimesta avaimiin ja välipaloihin.

Jos haluat napata kaksi kärpästä yhdellä iskulla, valitse reisitaskuhousut, joiden lahkeista löytyy kiristysnauha.

6. Joggerit

Viimeisenä, muttei vähäisimpänä vuoden 2023 trendihousuista mukavimmat: joggerit. Who What Wearin mukaan nämä "räätälöidyt jumppahousut” ovat yksi vuoden isoimmista housutrendeistä.

Tyylikäs leikkaus ja joustava urheilukangas – miten nerokas yhdistelmä!

