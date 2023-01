Monet julkkikset puhuvat anti-age-ajatusta vastaan.

Sinkkuelämää-näyttelijänä tunnettu Sarah Jessica Parker, 57, on saanut paljon kehuja siitä, miten hän on antanut ikääntymisen merkkien näkyä. Hänen rohkeuttaan esimerkiksi harmaiden hiusten näyttämiseen on kiitelty runsaasti – vaikka Parker itse ei haluaisi kuulla kiitosta tällaisesta asiasta ollenkaan.

– Olkaa kilttejä ja kehukaa jotakuta muuta jostakin muusta rohkeasta, hän sanoi Alluren haastattelussa viime kesäkuussa.

Sarah Jessica Parker.

Parker lisäsi, ettei ymmärrä, miksi hänen pitäisi käyttää runsaasti aikaa sen miettimiseen, miltä ikääntyessään näyttää.

Kokosimme 12 muunkin tunnetun naisen ajatuksia ikääntymisestä ja sen näkymisestä.

Drew Barrymore.

– Haluan näyttää tyttärilleni, että ikääntyminen on luksusta. Jos olemme onnekkaita, saamme ikääntyä. Haluan heidän olevan sinut itsensä kanssa sisimpänsä vuoksi, eivät siksi, miltä näyttävät, näyttelijä Drew Barrymore on sanonut Newbeautylle.

” Ikääntyminen on yhtä luonnollista kuin vauvan pehmeys ja tuoksu.

Jamie Lee Curtis.

– En pidä siitä, että ikääntymisen yhteydessä käytetään termiä ”anti”. Ikääntyminen on yhtä luonnollista kuin vauvan pehmeys ja tuoksu. Se on ihmisyyden kehityskulkua puhtaimmassa muodossaan, näyttelijä Jamie Lee Curtis on sanonut The Huffington Postille.

Kim Cattrall.

– Inhoan sitä, kun sanotaan, että näytät hyvältä ikäiseksesi. Se kuulostaa loukkaukselta. Haluaisin sen sijaan kuulla, että näytät hyvältä, piste, näyttelijä Kim Cattrall on kommentoi Allurelle.

Julianne Moore.

Näyttelijä Julianne Moore on kysynyt As if -lehdessä, onko edes olemassa epäarvokasta tapaa ikääntyä.

– Se on osa ihmisyyttä. Miksi aina puhumme ikääntymisestä niin, kuin meillä olisi mitään valtaa kontrolloida sitä?

Kate Winslet.

Näyttelijä Kate Winslet on kertonut muun muassa Voguelle, että hän piti huolen, ettei yhtäkään hänen silmärypyistään muokattu pois vuonna 2021 julkaistun Mare Of Easttown -sarjan mainoskuvista.

” En tahdo näyttää nuoremmalta kuin olen.

Christy Turlington.

– Kaikki on niin anti-agea. Minä en tahdo näyttää nuoremmalta kuin olen. Kasvomme ovat kartta elämäämme: mitä enemmän niillä on, sen parempi, supermalli Christy Turlington on sanonut Ellelle.

Andie MacDowell.

Malli ja näyttelijä Andie MacDowellilta, 64, kysyttiin nelikymppisenä, miltä vanheneminen ja kauneuden hiipuminen tuntuu. Slice-sivuston mukaan MacDowell vastasi kysymykseen tuolloin napakasti:

– En koe, että menetän kauneuteni. Se on vain erilaista kauneutta.

Sharon Stone.

Näyttelijä Sharon Stone on kertonut käyttäneensä nuorempana täyteaine- ja pistoshoitoja. Suhde botoxiin muuttui, kun Stonea hoidettiin vuonna 2001 aivoverenvuodon jälkeen muun muassa botoxpistoksilla. Ajatus esteettisistä luksushoidoista karisi, ja Stone päätti Voguelle kertomansa mukaan vanheta sen jälkeen ilman piikkejä.

Jodie Foster.

Näyttelijä Jodie Foster on kertonut puolestaan The Guardianille, kuinka hänen piti taistella hahmonsa ulkonäön puolesta vuonna 2018 julkaistussa Hotel Artemis -elokuvassa. Kuvausten aikaan 55-vuotias Foster näytteli elokuvassa 70-vuotiasta naista – ja joutui pitämään tiukasti kiinni toiveestaan näyttää maskeerauksen avulla oikeasti 70-vuotiaalta.

Omassa elämässään Foster, nyt 60, on rokannut esimerkiksi harmaita hiuksia jo pitkään.

Helen Mirren.

Näyttelijä Helen Mirren ei halua käyttää sanaa anti-age. Hän huomautti siitä esimerkiksi kosmetiikan jättiyhtiö L’Oréalia, kun solmi heidän kanssaan aikanaan mainoskasvosopimuksen. Termi on Mirrenin mielestä turha lisä.

– Tämä termi “anti-aging” – tiedämme kyllä, että vanhenemme. Sitä vain haluaisi näyttää ja tuntea olonsa niin upeaksi päivittäin kuin mahdollista, hän sanoo Alluressa.

” Älä tuhlaa aikaa ihosta tai painosta huolehtimiseen.

Emma Thompson.

Näyttelijä Emma Thompson on kommentoinut ikääntymistä ja plastiikkakirurgiaa The Wrapin haastattelussa viime kesänä.

– Ajattelen rehellisesti, että itsensä leikkeleminen uuteen kuosiin siksi, että yrittää näyttää siltä, ettei vanhene – vaikka vanheneminen on täysin luonnollista – on joukkopsykoosin muoto, hän sanoi.

– Olen aina ollut omistautunut, militantti feministi naisten kehojen suhteen. Sen suhteen, mitä niille tehdään, mitä meidän pitäisi muiden mukaan odottaa itseltämme ja mitä meidän pitäisi muiden mukaan tehdä itsellemme.

Meryl Streep.

Näyttelijä Meryl Streep on puhunut ikääntymisen hyväksymisen puolesta ja kehottanut keskittymään muihin asioihin. Hänen mukaansa ulkonäöstä huolehtimisen lopettaminen aikaisin on ollut vapauttavinta, mitä hän on tehnyt.

– Minun neuvoni: älä tuhlaa aikaa ihosta tai painosta huolehtimiseen. Kehitä sitä, mitä teet ja millaisen jäljen jätät maailmaan, hän on sanonut Grazian mukaan.