Testasimme 321 erilaista kosmetiikkatuotetta – nämä 27 aarretta saivat täydet pisteet: ”Lättätukka sai kyytiä!”

Etsitkö hyvää ripsiväriä, vartalovoidetta, tuuheuttavaa shampoota tai meikinpuhdistusainetta? Tsekkaa tämä lista tuotteista, jotka saivat 5/5 pistettä.

Me Naiset testasi vuonna 2022 yli 300 kosmetiikkatuotetta, joille annettiin sanallisten arvioiden lisäksi arvosanat pisteillä 1–5. Kokosimme testien parhaimmiston yhteen: 321 tuotteen joukosta löytyi 27 aarretta, joille testaajat päättivät antaa täydet 5/5 pistettä.

Joukosta löytyy niin ihonhoitotuotteita, meikkejä kuin hiustuotteita. Näihin purnukoihin ihastuimme tänä vuonna:

Kasvojen kosteusvoide

Cosrx Full Fit Propolis Light Cream, 37,90 € / 65 ml

”Samalla ihanan paksu ja rasvainen, mutta kevyen hyytelömäinen koostumus. Kuin sulaa hunajaa kasvoille! Rasva ikään kuin sulaa ja imeytyy suoraan ihoon kuin itsestään. Ei todellakaan jää pyörimään kasvoille! Parin tunnin jälkeen kasvot tuntuvat edelleen rasvatuilta ja kimmoisilta. Ehdottomasti testin paras rasva, jota voi suositella kaikille. Myös monia ehdokkaita matalampi hinta ja purnukan iso koko houkuttelevat ostamaan.”

Kasvojen tehovoide

Mádara SOS Hydration Rich Hydra-Barrier Cica Cream, 37 €

”Rutikuivalle iholle tarkoitettu voide yllättää: se on koukuttavan notkeaa ja söpön vaaleanpunaista. Voide imeytyy ripeästi ja jättää kuivalle iholle kauniin hehkun. Rauhoittaa kiristävää ihoa nopeasti pakkaspäivän jälkeen. Ohuella nokalla voidetta voi annostella tarvittaessa täsmästi kuiviin kohtiin. Todella kiva tuoksu.”

Tuuheuttava shampoo ja hiusnaamio

Probic8 Biotin-Panthenol Volumizing & Moisturizing -shampoo, 21,90 € / 250 ml, ja -hiusnaamio, 29,90 € / 250 ml

”Nyt sai hento lättätukka kyytiä! Olkapäille ulottuvat, usein päätä myöten valuvat hiukset saivat todellisen tyvikohotuksen. Vaikutus pysyi vielä yön yli seuraavaan päivään. Hiukset tuntuvat aiempaa tuuheammilta, ilmavilta sekä ravituilta. Tuotteen käyttäminen ei ole kuitenkaan paras vaihtoehto kiireessä, sillä shampoonkin tulee antaa vaikuttaa hiuksissa 2–5 minuuttia. Shampoon tuoksu on hyvin neutraali, eikä testatun tuotejoukon paras, mutta hiusnaamion mieto sheavoin aromi on miellyttävä. Se tuntuu myös virkistävän päänahkaa. Aivan ihana tuotepari, jos haluaa puolipitkiin tai sitä lyhyempiin hiuksiin taatusti luonnollista nostetta ja tuuheutta ilman föönaamista.”

Ripsiväri

BeautyAct by Kicks Powerful Volume Impact Mascara, 17,90 € / 12 ml

”Ripsiväri täyttää kaikki toiveeni. Sillä saa testin isoimmat ja kauneimmat ripset, jotka ovat ihanan dramaattiset ja avaavat viuhkamaisesti katsetta. Muhkea harja tekee muhkeaa jälkeä: ripset näyttävät pitkiltä, ja samalla niissä on myös kaipaamaani tuuheutta.”

Kosteuttava meikinpohjustaja

The Ordinary High-Spreadability Fluid Primer, 10,60 € / 30 ml

"Seerumimainen voide on juoksevaa ja sitä annostellaan iholle lasisella tikulla. Annostelun kanssa saa olla tarkkana, ettei liukasta voidetta tipu ympäriinsä. Levittäessä seerumi imeytyy ihoon salamana ja jättää sen silkkisen tuntuiseksi. Meikkivoide levittyy pohjustusvoiteen päälle vaivatta ja meikki pysyy hyvänä pitkälle päivää. Tuote tuntuu selkeästi primerilta, ei kosteusvoiteelta. Todella hyvä tuote!”

Silmämeikinpoistaja

Clarins Instant Eye Make-Up Remover, 32 € / 125 ml

”Tämä pongahti ensikokeilulta saman tien luottotuotteeksi! Clarinsin silmämeikinpoistoaine puhdistaa meikit näppärästi, eikä minun tarvitse hangata ja rasittaa herkkiä silmiäni saadakseni vedenkestävän eyelinerini ja ripsivärini irtoamaan. Tätä ennen olin kärsinyt kirvelevistä silmistä silmämeikinpoistoaineiden käytön jälkeen, enkä oikein uskonut löytäväni toimivaa tuotetta. Tämä hellävarainen tuote todisti toisin. Hinta on korkea, mutta tuotetta ei tarvitse kuin pienen määrän kerrallaan. Lisäpisteitä kukkaisesta tuoksusta.”

Kasvojen aurinkovoiteet

BTB13 Antioxidant Sun Cream SPF 30, 38 € / 30 ml

”Ihana kotimainen tuote. Vaikka voiteessa on tiettyä aurinkorasvamaista tuntua, se tuntuu samalla ihonhoitotuotteelta. Koostumus on kevyehkö ja levittyy kasvoille mukavan tuntuisena. Iho vaikuttaa kosteutetulta eikä tuntuma ole lainkaan kalvomainen – oikeastaan tuote ei tunnu kasvoilla miltään. Plussaa kotimaisesta valmistuksesta.”

Cosrx Aloe Soothing Sun Cream SPF 50 PA+++, 19,90 € / 50 ml

”Korealainen voide on kuin kosteuttava kasvovoide! Tuoksu on ihanan raikas aloe vera ja tuntuma kosteuttava. Voide levittyy iholle pehmeänä ja jättää jälkeensä kuulaan ihon, ja kuivuu tahmattomaksi. Tämä jää käyttöön.”

Shiseido Urban Environment Age Defense Oil Free Suncare Emulsion SPF 30, 41,90 € / 30 ml

”Japanilaismerkki onnistuu taas uutuudellaan. Jos olet tykännyt brändin viime vuosien aurinkosuojista, pidät tästäkin. Koostumus on hyvin nestemäinen. Beigensävyinen suoja levittyy iholle värittömänä ja ohuena kerroksena, joka kuivuu mattapintaiseksi ja huomaamattomaksi sekä ilmeeltään että tunnultaan. Tuoksu on ihana ja raikas, ja suoja sopii varmasti myös meikin alle. Kuivaihoisellekin sopiva mattapinta!”

Poskipuna

Lumene Kaunis Invisible Illumination Liquid Blush sävy Pink Blossom, 29,90 €

”Jos perinteiset poskipunat eivät sytytä tai haluat ultraluonnollisen tuloksen, kokeile tätä! Ravistettavaan pipettipulloon pakattu nestemäinen poskipuna on helppo annostella ja levittää sormin, siveltimellä tai meikkisienellä – ja tulos on aivan ihanan näköinen ja tuntuinen. Tällä ”vesivärillä” saa poskille yhtä luonnollisen ruson kuin hiihtolenkillä tai saunomisella. Koostumus on todella riittoisa. Testin paras.”

Kasvovoide

Augustinus Bader The Cream, 155 € / 30 ml

”Täydellinen voide. Koostumus on samettinen ja samaan aikaan sekä kosteuttavan, hoitavan että kevyen tuntuinen. Tätä uskaltaa suositella mille tahansa ihotyypille. Ei tuoksu juuri miltään ja levittyy ja imeytyy nopeasti. Jättää ihon ihanan pehmeäksi.”

Kasvojen itseruskettava

James Read H2O Tan Mist Face, 32 €

”Jos etsit itseruskettavaa, jonka käyttö on huoletonta mutta tehokasta, se on tässä! Tämän kasvosuihkeen voi suihkia kasvoille ja dekolteelle jopa ilman, että sen levittää lopuksi käsin, ja tulos on silti tasainen. Jo yksi käyttö antaa kivasti sävyä, joka muistuttaa oikeaa rusketusta. Kosteuttaa ihoa selkeästi eikä haise miltään. Testin kaunein sävy ja paras tuote.

Hiusten suolasuihke

Maria Nila Salty Mist, 25 € / 150 ml

”Testin ehdoton voittaja! Hienojakoisella, hyväntuoksuisella suihkeella saa kesähelteessä ihanan huolettoman kampauksen, kun tuotetta suihkii märkään tukkaan ja hieman rutistelee. Föönin voi jättää odottamaan talvipakkasia! Toimii myös kuivaan hiukseen, tosin pito on sen verran tymäkkä, että kannattaa suihkia varovaisesti.”

Palashampoo

Lavera Basis Sensitiv Shampoo Bar, hinta 9,90 €/ 50 g

”Pieni pala tuoksuu miedolle ja puhtaalle. Palashampoo vaahtoaa erinomaisesti ilman hankaamista ja hellä kosketus hiuksiin riittää. Koostaan huolimatta tuote tuntuu riittoisalta. Leviää hiuksiin vaivatta. Tuote selkeästi kosteuttaa ja hoitaa tehden hiuksista pehmeät, kimmoisat ja puhtaat. Testin paras tuote, jota voi suositella kaikille. Edullinen yllättäjä!”

Silmänympärysvoide

Huxley Eye Cream: Concentrate On, 49,90 € / 30 ml

”Tämä oli niin hyvä, että tuotetta kokeillut äiti vaati saada saman purkin itselleen. Voide on hyvin riittoisaa ja voidemaista, mutta silti sulavaa. Purkki on näppärä ja kiva, ja tuotteen tuoksu aivan valloittava. Kosteuttaa hellällä tavalla kuivia silmänaluksiani.”

Elvyttävä päivävoide

Clarins Nutri-Lumère Revive -päivävoide, 132 € / 50 ml

”Ensimmäisenä huomio kiinnittyy voiteen yllättävään, laventeliseen väriin. Violetin pigmentin kerrotaan olevan ratkaisevassa roolissa tasoittamassa ihon sävyeroja ja lisäämässä valoisuutta. Ja totta vieköön: jo muutaman päivän käytön jälkeen iho näyttää tasaisemmalta ja tasavärisemmältä. Vaikka iholla on vain päivävoidetta, peilin edessä mielessä käy ajatus, että hetkinen, meikkasinko jo sittenkin. Voide levittyy helposti ja imeytyy nopeasti. Sen jälkeen meikkivoide on helppo levittää, eikä iho kiillä. Voiteen tuoksu on melko voimakas mutta jotenkin ylellinen – ja niin on myös voiteen hinta. Hoitosarjaa suositellaan yli 60-vuotiaille. Sinne minulla on vielä vuosia matkaa, mutta ehkä hyvä niin: tässähän ehtii mainiosti säästää voiderahastoon. Tämä tuote on ihana!”

Vartalovoiteet

Mario Badescu Coconut Body Butter, 21,90 € / 236 ml

”Ihastun tuotteeseen heti ensilevityksellä. Voide on kuin vaahtomaiseksi vatkattua, samalla sekä pehmeää ja täyteläistä että ilmavan kevyttä ja helposti levittyvää. Voide tuntuu todella pehmentävän ihoa, muttei kuitenkaan jää liian rasvaisen tuntuiseksi. Tuoksu on miellyttävä, miedon kookoksinen.”

Ole Henriksen BeamCream Smoothing Body Moisturizer, 48 € / 190 ml

"En tiedä, olenko koskaan levittänyt vartalon iholle mitään yhtä hoitavan tuntuista. Koostumus on lupauksen mukaan lainattu ennemmin täyteläisiltä kasvovoiteilta, ja ihosta tulee heti levitettäessä pehmeän ja kosteutetun tuntuinen. Aamulla iho on edelleen pehmeä. Tuoksu on ihanan raikas ja sitruksinen, muistuttaa omaan nenääni sitruuna-lakritsijätskiä. Jos käytät AHA-happoja sisältävää voidetta, muista esimerkiksi talven aurinkolomilla suojata iho ekstrahyvin. Hapot lisäävät ihon herkkyyttä auringolle.”

Skincity Ceramide Body Butter, 29 € / 200 ml

”Perinteinen kaavittava rasva, joka ei tuoksu juuri miltään. Todella tuhti, mutta silkkinen koostumus. Voiteen levittäminen on ihanaa! Tätä tekee mieli levittää lisää, vaikka yksi kerros todellakin riittää. Yllätyksekseni tuhti voide myös imeytyy ihoon melko nopeasti. Vartin kuluttua voin jo pukea vaatteet päälle. Voide jättää ihon pinnan sileäksi ja kauniin kiiltäväksi. Täysien pisteiden tuote!”

Kasvojen puhdistusaineet

It Cosmetics Confidence in a Cleanser Hydrating Cleansing Serum, 39 € / 148 ml

”Puhdistusseerumin kermamainen koostumus muuttuu veden kanssa hienovaraiseksi vaahdoksi. Se tarttuu meikkiin tehokkaasti, mutta huuhtoutuu helposti veden mukana pois. Tuoksu muistuttaa isoäidin glyseriinikäsivoidetta ja glyseriiniähän tästäkin löytyy, samoin tuntuvaa kosteutusta, joka selkeimmin erottaa tämän tuotteen vertailun muista kasvoputsareista. Pesun jälkeen ihoa ei kiristele eikä kutita. Tunne on pikemminkin samanlainen kuin kevyen kosteusvoiteen jäljiltä. Pointsit siitäkin, että pesu vie mennessään myös kevyen silmämeikin – ripsivärin ja rajauskynän – jäljet. Tuote vaikuttaa riittoisalta ja toimivalta, ja pakkaus on helppo käsiteltävä kosteillakin sormilla. Kerrassaan erinomainen, vähän ylellisenkin oloinen löytö!”

Biotherm Cera Cream-to-Foam Cleanser, 35 € / 150 ml

”Vielä kolmantenakin testiaamuna hoen itselleni: älä lotraa! Savenvaaleaa paksua voidetta meinaa töräyttää kämmenelle turhaan enemmän kuin mitä tarvitaan. Vain pieni nokare riittää muuttumaan veden kanssa meikkinaamankin puhdistavaksi pesuvaahdoksi. Valmistaja tuntuu luottavan tuotteeseensa: pakkaus on vähäeleinen ja tuoksu kikkailematon puhtaan pyykin tuoksu. Voide puhdistaa, mutta ei kuivata, iho jää pehmeäksi ja kosteutetun tuntuiseksi. Pesen sillä myös silmämeikin enkä iltapesun jälkeen lisää kosteusvoidetta. Tämä on kuin putsareiden Volvo: näyttää vaatimattomalta, on vähän tyyriskin, mutta toimii loistavasti.”

Elizabeth Arden White Tea Skin Solutions Gentle Purifying Cleanser, 30 € / 125 ml

”Pakko tunnustaa, että olen ollut skeptinen uskomaan ihonhoitotuotteiden kykyyn opettaa iholle uusia tapoja, jos en samalla itse tee oleellisia muutoksia elintavoissani tai ruokavaliossa. Nyt kuitenkin myönnän, että viikon käytön jälkeen kasvojen huokoset sekä talirauhaset vaikuttavat rauhoittuneen – eivät siis vain hetkellisesti pesun jälkeen vaan pysyvämmin. Iho ei esimerkiksi iltapäivisin kiillä kuten aiemmin. Mietin, voisiko putsarin ainesosa, valkoinen tee, rauhoittaa ihoani noin? Puhdistusvoide muuntuu veden kanssa tiiviiksi vaahdoksi ja puhdistaa ihon hyvin, vetelen sillä pois myös ripsivärin. Teen tuoksun tunnistaa, mutta se on hento eikä ärsytä. Myös pakkaus on kikkailematon ja mattaisena helppo käsitellä kosteanakin. Laadukkaan oloinen tuote vakuuttaa.”

Kasvojen puhdistusöljyt

Aco Face Gentle Cleanse Oil, 16,90 € / 150 ml

”Tosi kiva ja mieto, hieman saippuamainen tuoksu. Öljy on hieman juoksevampi ja vaikuttaa riittoisalta, pieni määrä riittää koko kasvoille. Miellyttävän tuntuinen, ja meikkikin irtoaa todella nopeasti: perusripsari katoaa parilla pyöräytyksellä. Vedenkestävää ripsiväriä saa pyyhkiä vähän pidempään, mutta sekin irtoaa täydellisesti. Öljy on helppo huuhdella pois. Iho jää ihanan pehmeäksi ja kivan tuntuiseksi. Tämä jää käyttöön!”

Djusie Liquid Silk Perfect Cleansing Oil, 35 € / 100 ml

”Kaunis, todella painava lasipullo, joka näyttää kivalta kylppärin kaapissa. Miellyttävä, ei liian vahva tuoksu. Öljy on melko juoksevaa, ja se tuntuu tosi pehmoiselta, hemmottelevalta ja kivalta kasvoilla. Meikki lähtee todella nopeasti ja tehokkaasti irti: ripsari sulaa tiehensä heti ja vedenkestävä versiokin häviää hetken pyörittelyn jälkeen. Huuhtoutuu vaivattomasti pois, eikä öljyn tunne jää kasvoille pyörimään. Kasvot tuntuvat tosi pehmoisilta käytön jälkeen, ja iho näyttää heleältä.”

Korjaava shampoo ja hoitoaine

Ida Warg Repair Shampoo, 27,90 € / 500 ml, ja Repair Conditioner, 29,90 € / 500 ml

”Tuntuu luksustuotteelta! Shampoo pesee yllättävän hyvin ja jättää puhtaan tunteen ilman, että hiukset tuntuvat kuivalta koppuralta. Hoitoaine silottelee hiuksen niin, että suihkun jälkeen ei kaipaa hoitotuotteiden armadaa. Tuoksu testin paras!”

Kaikki julkaistut kosmetiikkatestimme löydät täältä.

Kuvat: Valmistajat