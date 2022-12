Kauneustoimittaja paljastaa 3 peitevoidetta, joita suosittelee – halvin maksaa 4 euroa

Näillä peitevoiteilla peittyvät tummimmatkin silmänaluset – ja sanon tämän kokemuksen syvällä rintaäänellä.

Silmänaluseni ovat aina olleet tummat riippumatta siitä, miten olen nukkunut. Eikä tummuus jää vain alusiin, sillä myös silmiäni ympäröivä iho on selkeästi muuta hipiääni tummempi.

En tiedä, onko syy tummiin silmänalusiini ohut iho vai tumma pigmentti, mutta yksi asia on varmaa: näytin jo lapsena siltä, että olisin kopauttanut silmäkulmani ovenkarmiin. Tilanne ei valitettavasti ole muuksi muuttunut aikuisenakaan.

Jotakin hyvää tummista silmänalusistani on kuitenkin seurannut. Vuosien varrella olen nimittäin kolunnut läpi kymmeniä peitevoideputiloita ja saanut selville, mitkä niistä oikeasti peittävät tummuneet silmäpussit. Nyt paljastan suosikkini!

Tässä ne tulevat: kolme pätevää peitevoidetta, jotka peittävät tummimmatkin silmänaluset. Joukossa on sopiva puteli joka kukkarolle.

Superpeittävä voide

Mac Cosmetics Pro Long Wear Concealer, 29 €.

Kun ensimmäisen kerran kolusin netissä kauneusgurujen peitevoidesuosituksia, törmäsin Macin Pro Long Wear -peitevoiteeseen. Oli 2010-luku ja olin lopen kyllästynyt kerrostamaan silmänalusiini joka aamu neljä kerrosta peitevoidetta vain huomatakseni, että pussit paistavat läpi edelleen.

Macin peitevoiteen kallis hinta hirvitti, mutta kun kokeilin sitä ensimmäisen kerran, olin myyty. Se peitti tummat silmänaluseni paremmin kuin mikään tuote koskaan aiemmin. Ja olen edelleen samaa mieltä! Todella peittävä ja riittoisa tuote, jota riittää vain pieni pumppaus.

Haluan kuitenkin varoittaa yhdestä seikasta: tämä tuote on niin pigmenttistä, että se vaatii kaverikseen meikkivoiteen. Vain siten peitevoide häivyttyy ja sulautuu ihoon kauniisti. Jos siis etsit peitevoidetta, jota voit käyttää vain ”ongelmakohdissa” ilman, että levität kasvoille meikkivoidetta, ei tämä ole oikea tuote. Pro Long Wear toimii parhaiten osana raskaampaa meikkipohjaa.

Kenelle sopii? Sinulle, joka kaipaat kunnon peittävyyttä silmänalusiisi ja pidät näyttävistä meikeistä.

Kosteuttava kaikkien kaveri

Nyx Professional Makeup Bare With Me Concealer Serum, 13,90 €.

Viime vuosina olen laiskistunut meikkaajana. Ennen arkimeikkiini kuului lähes 20 tuotetta, nyt tuotteiden määrä on laskettavissa yhden käden sormilla. Esimerkiksi meikkivoide on jäänyt vain viikonloppukäyttöön.

Kuten sanottu, mielestäni Macin tuhti peitevoide kaipaa kaverikseen meikkivoiteen. Siispä olen meikkirutiinini muututtua siirtynyt käyttämään kevyempiä tuotteita, jotka toimivat myös yksinään. Suosikkini tällä hetkellä on Nyxin Bare With Me Concealer Serum -peitevoide, joka on minulla parhaillaan käytössä.

Tältä näyttää, kun tummille silmänalusille levittää kaksi kerrosta Nyxin peitevoidetta.

Sanotaan se heti alkuun: Nyxin peitevoide ei peitä tummia silmänalusia yhtä tehokkaasti kuin Macin. Se kuitenkin kestää kerrostamista, minkä ansiosta tuotteesta saa peittävämmän. Lisäksi Nyxin peitevoide häivyttyy ihoon kauniisti.

Plussaa myös siitä, että tuotteen sisältämän seerumin ansiosta peitevoide kosteuttaa ihoa. Tästä syystä se on täydellinen tuote talvisäähän, kun iho meinaa korppuuntua ja meikit jäädä juonteisiin. Eikä hintakaan hirvitä!

Kenelle sopii? Kevyen meikkipohjan ystävälle, jonka iho kaipaa hoivaa ja kosteutusta.

Pienen budjetin perushyvä

Catrice Liquid Camouflage High Coverage Concealer, 4 €.

Jos peitevoiteeseen ei ole valmis satsaamaan kaksinumeroisia summia, kehotan suuntaamaan katseen Catricen Liquid Camouflage High Coverage -peitevoiteeseen. Kyseessä on perushyvä tuote, joka ajaa asiansa – ja antaa takuulla vastinetta rahalle!

Törmäsin tähän peitevoiteeseen Facebookin kauneusryhmässä. Olin juuri muuttanut kaupunkiin, jossa mikään kivijalkamyymälä ei myynyt Macin tuotteita. Siispä etsin suosituksia hyvistä markettituotteista.

Rehellisesti sanottuna en uskonut, että neljän euron markettipeitevoiteella olisi mitään saumaa tummia silmänalusiani vastaan, mutta olin väärässä. Lopputulokselle antaisin vahvan kasin, joka saa peräänsä plussan lompakon puolesta.

Kenelle sopii? Sinulle, joka haluat säästää pennejä ja peruspeittävyys riittää.

Lue lisää: Kauneustoimittaja paljastaa 7 halpaa meikkituotetta, joihin luottaa kuin kallioon – kaikki maksavat alle 10 euroa