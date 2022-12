Vuoden 2023 hittihiusmalleja yhdistää yksi asia: maltillinen pituus. Ja totta se on: eräs takavuosien parjattu tukkamalli on kenties trendikkäämpi kuin koskaan.

Viime viikolla paljastimme, mitkä tulevat olemaan vuoden 2023 himotuimmat hiusvärit. Nyt on hiusmallien vuoro!

Listasimme neljä trendikästä hiusmallia, joista alan ammattilaiset povaavat ensi vuoden isoimpia hittejä. Näyttäisi siltä, että ainakin lyhyt tukka tulee olemaan kova sana.

1. Shaggy

70-luvun shaggy on ollut pinnalla jo pidempään, eikä loppua näy vieläkään, kertoo Who What Wearin haastattelema kampaaja Craig Taylor.

Perinteisen shaggyn lisäksi hän mainitsee ensi vuoden hittileikkaukseksi ”susileikkauksen” (wolf cut), joka on sekoitus 70-luvun saksittua shaggya ja 80-luvun mulletia eli takatukkaa. Wolf cut on sekin ollut pinnalla jo reilun vuoden. Hiusmallia näkee etenkin nuorten suosimassa videopalvelu Tiktokissa.

Malli Helena Christensenin hiukset (yllä) ovat esimerkki perinteisestä shaggysta, kun taas näyttelijä Debby Rayanin (alla) kutreja koristaa susileikkaus.

2. Mixie

Mixie on täällä taas, kertoo Who What Wearin haastattelema kampaaja Robert Eaton. Ja emme voisi olla siitä iloisempia, sillä tätä perinteisen lyhyen pixien ja mulletin eli takatukan yhdistelmää on ollut ikävä!

Mixien lisäksi myös bixie kuuluu vuoden 2023 trenditukkiin, kertoo Who What Wearin haastattelema kampaaja Domenico Casella. Bixie on pixien ja bobin eli polkan yhdistelmä.

Mallia hittihiustyyleissä näyttävät näyttelijät Charithra Chandran (yllä) ja Rowan Blanchard (alla).

3. Polkka

Onko yhtäkään trendikkäiden tukkamallien katsausta ilman peruspolkkaa? Tuskin. Eikä ensi vuosi ole poikkeus, sillä polkka on muodissa myös vuonna 2023, kertoo Casella. Näyttelijä Laura Harrierin pätkityt pituudet puhuvat väitteen puolesta.

Casella kertoo, että tulevana vuonna polkka näyttää erityisen hyvältä otsatukkaan yhdistettynä. Tätä trendiä jäämme innolla odottamaan!

4. Mulletti

Kun listan aiempia hiusmalleja tarkastelee, ei tule yllätyksenä, että myös takatukka jatkaa voittokulkuaan. Onhan Mulletti on toiminut lähes kaikkien tulevan vuoden trenditukkamallien innoittajana!

Tämä hiusmalli vaatii tyyliä ja asennetta – ja molempia löytyy muun muassa laulaja Miley Cyrukselta.

