Löysimme 3 loistavaa seerumia, jotka pärjäävät kalliimmillekin tuotteille – nämä sopivat tiukempaankin budjettiin

Etsitkö uutta seerumia, mutta budjetti on rajallinen? Nämä edulliset tuotteet kannattaa katsastaa, sillä ne eivät kalpene merkittävästi kalliimpien kanssasisartensa rinnalla.

Kallis kasvoseerumi on taatusti halpaa kilpailijaa tehokkaampi, eikö? Homma ei ole niin yksiselitteinen.

Joskus hintalappu todella selittyy tuotteen sisältämillä raaka-aineilla. Koska luksusbrändit käyttävät usein paljon rahaa tutkimus- ja kehitystyöhön, ihonhoidon uudet tehoaineet ilmestyvät tavallisesti ensimmäisinä juuri kalliimman hintaluokan tuotteisiin.

Korkeampaa hintaa selittävät myös esimerkiksi pakkausmateriaalit, markkinointikulut, raaka-aineiden laatu sekä se, myydäänkö tuotetta marketin hyllyllä vai tavarataloissa, joissa on töissä erityiskoulutettua henkilökuntaa.

Sopivaa tuotetta valitessa hintaa olennaisempaa on kuitenkin se, että seerumi sisältää niitä tehoaineita, jotka sopivat omalle iholle ja palvelevat niitä tarkoitusperiä, joita omilta ihonhoitotuotteilta toivoo.

Niinpä inci-listan lukeminen ja sieltä löytyvien ainesosien googlettaminen ovat avainasemassa seerumia valitessa.

Jotta seerumin shoppailu olisi seuraavalla kerralla hieman helpompaa, teimme hieman tutkimustyötä. Löysimme kolme tuoteparia, joiden kalliissa ja edullisessa versiossa on hyvin samankaltaisia tehoaineita.

Kolmen tehokopla

Moni ihonhoidon ammattilainen vannoo ferulahapon sekä C- ja E-vitamiinien muodostaman tehotrion nimeen. Kaikki kolme ovat antioksidantteja, eli ne suojaavat ihoa ilmassa olevilta vapailta radikaaleilta. Lisäksi C-vitamiini kirkastaa kasvoja ja E-vitamiini kosteuttaa ja vahvistaa ihoa. Ferulahappo tehostaa näiden kahden vitamiinin toimintaa ja uudistaa auringon ja elintapojen vaurioittamaa ihoa. Mainio kombo, siis!

Kyseisiä ainesosia sisältävä SkinCeuticalsin seerumi on noussut viime vuosina kulttimaineeseen, mutta Paula's Choicen seerumissa on mukana sama tehokolmikko – ja hinta on alle kolmasosan edullisempi.

Paula's Choicen seerumi ei ole sekään varsinaisesti tiukan budjetin hankinta, mutta näiden kolmen tehoaineen yhdistelmää ei tätä edullisemmista hintaluokista löydy.

Kallis versio SkinCeuticals C E Ferulic, 175 € / 30 ml.

Edullinen versio Paula’s Choice Resist Super Antioxidant Serum, 43 € / 30 ml.

Uudistava yöseerumi

Ehkä maailman tunnetuin ja suosituin seerumi on Estée Lauderin ruskea purkki, joka on ollut myynnissä jo vuodesta 1982. Koostumusta on hieman päivitetty vuosien varrella, mutta toiminta-ajatus on pysynyt samana: yön aikana seerumin on tarkoitus uudistaa, kosteuttaa ja vahvistaa ihoa.

Lumenen yöseerumi toimii saman tapaan. Mukana on ihoa kevyesti kuorivia AHA- ja PHA-happoja. Tuotteesta löytyy myös C-vitamiinia ja lakkauutetta, jotka hoitavat ja kosteuttavat kasvoja.

Kallis versio Estée Lauder Advanced Night Repair Synchronized Multi-Recovery Complex Serum, 86 € / 30 ml.

Edullinen versio Lumene Valo Nordic-C Kirkastava Yöseerumi, 29,90 € / 30 ml.

Silottava retinoli

Retinoli on yksi viime vuosien hypetetyimpiä ainesosia. Eikä suotta: A-vitamiinista johdetun retinolin on ihan oikeasti todistettu silottavan ihoa ja vähentävän epäpuhtauksia. Retinoli on ihoa voimakkaasti uudistava tehoaine, ja siksi sen käyttö pitäisi aloittaa pienillä pitoisuuksilla ja maltilla. Aluksi tuotetta voi käyttää esimerkiksi joka toinen tai joka kolmas ilta, oman ihon sietokyvyn mukaan.

Biothermin seerumissa on tehoaineena retinolia 0,25 prosenttia. Sen vaikutusta tehostamassa on brändin omaa, ihoa uudistavaa life plankton -ainesosaa.

The Ordinaryn seerumissa retinolia on nimensä mukaisesti 0,5 prosenttia, eli kyse on jo huomattavasti tujummasta tavarasta. Koska retinoli usein kuivattaa ihoa, on mukana myös kasvojen superkosteuttajana tunnettua skvalaania.

Kallis versio Biotherm Blue Retinol Night Serum, 86 € / 30 ml.

Edullinen versio The Ordinary Retinol 0,5% in Squalane, 9,90 € / 30 ml.

Kuvat: Valmistajat