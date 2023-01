Strömsö-ohjelmasta tuttu Lee Esselström tekee lähes kaikki vaatteensa itse – nimeää yhden vaatteen, joka on kaikista ongelmallisin ympäristön ja ihmisoikeuksien kannalta

Strömsöstä tutun Lee Esselströmin neuleet syntyvät ikiomien lampaiden villasta. Uuden ostaminen ei juontajaa kiehdo – jo isoisoäiti opetti, että vaatteista pidetään huolta.

Lee käyttää yleensä neuleissaan maan värejä: vihreää, ruskeaa, harmaata ja valkoista. ”Kun elämässä on stressiä, luonnolliset sävyt tuovat rauhaa ja lohdutusta.”

Mitä yhteistä on Strömsö-ohjelman käsityögurulla Lee Esselströmillä ja 70-luvun Jane Birkinillä? Molemmat kulkevat kaikkialle korikassin kanssa.

– Pidän koria mukana kaikkialla, myös juhlissa. Se on lankakorini. Haluan pitää neuleprojektit aina mukana. Edistää niitä niin autossa kuin hammaslääkärin odotushuoneessa, Lee sanoo nauraen.

Hän etsii kirpputoreilta etenkin pärekoreja. Niitä on kertynyt lukematon määrä, tarpeeseen. Jokainen neuleprojekti tarvitsee oman korinsa, ja Lee on useiden päällekkäisten projektien nainen.

– Haluan, että minulla on käynnissä sekä helppoja että vaativia projekteja. Monimutkaiset neulokset vaativat aikaa ja täyttä keskittymistä. Muu elämä ja maailma siirtyvät sivuun. Illalla sen sijaan on ihana neuloa jotain helppoa. Siitä tulee mukava olo, ja sen jälkeen on helppo nukahtaa.

Harmaa pipo, kuten monet Leen vaatteet, on omaa designia. Neule on alusta loppuun itse tehty. Lee on värjännyt itse myös sateenkaarilangan.

Juuri nyt syntymässä ovat puolisormikkaat, neulehousut ja villatakkeja niin aikuisille kuin lapsille. Huiviprojekti pyörii mielessä, sukkaprojekti on päällä aina.

Leen puikoissa pyörii aivan erityinen villalanka. Se on peräisin hänen kolmesta omasta lampaastaan, jotka asuvat Leen perheen kanssa ekokylässä Mustasaaressa Pohjanmaalla.

– Olen aina haaveillut siitä, että minulla olisi lampaita. Haluan ymmärtää villavaatteiden koko kaaren. Leikkaan itse lampaiden villan ja pesen sen kylppärissä vauvan ammeessa. Projekti leviää kieltämättä helposti ympäri kotia, mikä vaatii perheeltä kärsivällisyyttä.

” Kun vaatteet valmistaa itse, niitä arvostaa eri tavalla.

Tie lampaan hoitamisesta valmiiseen neulepaitaan on pitkä – ja juuri se Leetä viehättää. Lee on oppinut kehräämään langat itse ja tekee erilaisia kokeiluja villan värjäämisessä.

– Tuntuu, että ihmiset eivät ihan ymmärrä käsityöhön kuluvaa aikaa ja vaivannäköä. Kun vaatteet valmistaa itse, niitä arvostaa eri tavalla ja niistä pitää erityisen hyvää huolta.

”Ruotsiksi on sanonta, että joku on tyhmä kuin lammas. Se ei pidä paikkaansa. Lampaat ovat älykkäitä ja empaattisia eläimiä. Ne ovat koirien tavoin todella tunneherkkiä.”

Suhteeni muotiin

Isäni isoäiti Hulda oli kierrätysihminen. Kun olin yhdeksänvuotias, hän osti minulle ompelukoneen. Hänelle oli tärkeää, että opin korjaamaan vaatteet itse. Kierrättäminen on identiteettini ytimessä. Vanhemmillani ei ollut paljon rahaa, joten säästäminen oli aina läsnä. Opin jo lapsena pitämään huolta asioista, joiden valmistamiseen on nähty aikaa ja vaivaa.

On selvää, ettemme voi jatkaa nykyistä kuluttamisen tapaa. Planeetta ei kestä. Mielestäni hidas muoti on siihen ratkaisu. Minulle slow fashion tarkoittaa sitä, että teen mahdollisimman paljon vaatteita itse, vastuullisista luonnonmateriaaleista. Jos jotain ostetaan, sitä käytetään pitkään, siitä pidetään huolta ja se tarvittaessa korjataan.

Shoppailen

Ostan uutta todella harvoin. Hankin juuri talvitakin ja totesin miehelleni, että aion pitää sitä lopun elämääni. Minulle se on oletus: kun jotain ostetaan, sen tulee kestää. Käytän yhä vaatteita, joita ompelin teini-ikäisenä. Kirpputorit ovat minun juttuni. Suosin täysvillaisia vaatteita, joita on nykyään vaikea löytää käytettynä. Siksi teen valtaosan vaatteistani itse. Lähinnä shoppailen lankoja.

” Farkut ovat ihmisoikeuksien ja ympäristön kannalta ongelmallinen vaate. Siksi käytän samaa paria mahdollisimman pitkään, kunnes ne ovat käyttökelvottomat.

Luottoasuni

Pukeudun villaan käytännössä aina. Talvella päällä on villatakki ja huivi. Kotona ja metsässä käytän villahousuja, kaupungille ja töihin laitan kapeat farkut. Farkut ovat ihmisoikeuksien ja ympäristön kannalta ongelmallinen vaate. Siksi käytän samaa paria mahdollisimman pitkään, kunnes ne ovat käyttökelvottomat.

Myös kesällä pukeudun neuleisiin. Olen tehnyt bambulangoista kesätoppeja. Laskimme energiakriisin takia kodin lämpöjä. Siksi olen tänä talvena neulonut erityisen paksuja villavaatteita. Niiden alle puen merinovillaisen aluspaidan ja -housut.

Perinteisissä vedenkantolapasissa on esivillasta valmistetut valkoiset sydämet.

Tyylioivallukseni

Omien lampaiden myötä olen oppinut paljon uutta villasta. Se on materiaaleista ehdottomasti älykkäin. Villa sitoo kosteutta ja lämmittää myös vähän märkänä, mutta palaa huonosti. Villalla on myös ilmaa raikastavia ominaisuuksia, joten sitä kannattaisi suosia paitsi vaatteissa myös kodin tekstiileissä.

Tyyliaarteeni

En ymmärrä merkkilaukkuihin käytettyjä summia tai luksusmuodin houkuttavuutta. Se ei voisi kiinnostaa minua vähempää. Minun aarteitani ovat vaatteet ja asusteet, jotka olen valmistanut itse alusta asti. Suojelen villa-aarteitani setripuisilla palikoilla. Niitä on kaikkialla: lankakoreissa ja kaapeissa. Tuuletan villavaatteita ulkona vähän väliä, etenkin kovilla pakkasilla. Yksittäiset tahrat poistan vedellä ja oliivipalasaippualla.

”En ole saanut koulutusta villan valmistamiseen vaan oppinut itse. Se on inspiroivaa ja koukuttavaa”, Lee sanoo. Vihreät langat imitoivat sammalen tekstuuria ja sävyjä.

Säästän

Valmistan vaatteita myös perheenjäsenille. Teini ei ole niistä kovin innoissaan, mutta nuorimmaiset ja puolisoni käyttävät neuleitani.

Sijoitan

Viimeisin suuri hankintani oli sähköspinneri villalangan kehräämiseen. Haaveilen myös karstamyllystä, joka auttaa langan esivalmistelussa. Jos minulla olisi paljon rahaa, ostaisin metsää, jota sitten suojelisin.

”Juon vihreää teetä, mieluiten oman pihan mintuista valmistettua.” Kupin on tehnyt Leen täti keraamikko Kerstin Vestmalm.

”Moni on oppinut tekemään perinteiset villasukat Strömsön ohjevideoideni avulla”, Lee sanoo.

Juuri nyt minua inspiroi

Sammal on kiehtonut minua aina. Makaan usein metsässä sen päällä ja tutkin sen muotoja. Sain idean, että haluan tehdä pipon, joka muistuttaa sammaleen peittämää kiveä. Sain sen eilen valmiiksi. Lopputulos aiheutti ilonpurskahduksen. Olen todella tyytyväinen.