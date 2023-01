Suomalaisilla on nyt yhdet suosikkifarkut, eivätkä niitä osta pelkästään nuoret

Farkkuliikkeen myymäläpäällikkö kertoo, mikä käy kaupaksi juuri nyt – ja paljastaa, millaisiin farkkuihin saatamme pukeutua seuraavaksi.

Millaiset farkut ovat suomalaisten asiakkaiden suosikit tällä hetkellä? Leveälahkeiset, kertoo monia farkkubrändejä myyvän Carlings Kampin myymäläpäällikkö Sonja Granroth.

– Kyllä se on mennyt pikkaisen leveämpiin farkkumalleihin. Jopa bootcutia kysytään paljon enemmän kuin aloittaessani 2016.

Tuolloin polvesta alaspäin levenevää bootcutia kysyttiin jonkin verran. Sitten tuli muutaman vuoden tauko, ja farkut olivat Granrothin mukaan ”niin skinny fitiä kuin vain voivat olla”, ja nyt on siirrytty leveämpiin malleihin. Leveillä lahkeilla Granroth tarkoittaa kauttaaltaan, siis ylhäältä alas asti, leveää lahjetta.

Bootcut-mallissa lahje levenee polvesta alaspäin. Katutyyliä Helsingissä kesällä 2022.

Kauttaaltaan leveälahkeiset farkut ovat nyt trendikkäimmät. Katutyyliä Helsingissä kesällä 2022.

Katukuvassa näkyy leveitä lahkeita niin farkuissa kuin muissakin housuissa.

– Asiakkailla saattaa olla skinny fitit jalassa, mutta he haluavat sovittaa leveälahkeisia farkkuja. Niitä ei välttämättä osteta, mutta huomaa, että leveät lahkeet ovat ne, jotka tällä hetkellä kiinnostavat.

Leveät lahkeet ovat myyntimääriltään suosikit sekä miesten että naisten mallistoissa. Kiinnostusta leveisiin malleihin ei määritä ikä. Granroth kertoo, että niitä sovittavat ja ostavat kaikenlaiset asiakkaat ikään katsomatta.

– Moni saapuu myymälään lapsensa kanssa, jolle etsitään löysempää farkkua. Usein myös vanhemmat saattavat innostua kokeilemaan väljää mallia, kun he näkevät sellaisen jonkun toisen päällä.

Iästä viis! Väljät farkut katumuotilookissa Pariisin muotiviikoilla syksyllä 2022.

Jalkaa myötäileviä pillifarkkuja myydään Granrothin mukaan nyt selvästi leveälahkeisia farkkuja vähemmän. Kapeita farkkuja menee yhä esimerkiksi bisnesmaailmassa työskenteleville naisille, jotka ovat tottuneet käyttämään kapeita farkkuja siistissä työtyylissä esimerkiksi bleisereiden kanssa.

Granrothin mukaan suomalaiset asiakkaat kuulevat nykyisin entistä enemmän mielellään myös farkkujen vastuullisuudesta. Asiakkaiden puheessa kuulee Granrothin mukaan myös toiveen siitä, että ostetut farkut kestäisivät monta vuotta.

Vyötärö laskee

Suosituin vyötärönkorkeus on alkanut laskea. Kun muutamia vuosia sitten trendikkäin vyötärö nousi navan yli, nyt asiakkaat ostavat eniten mid rise- eli keskikorkuista vyötäröä. Superkorkeaa vyötäröä ei Granrothin mukaan enää osteta.

– Aivan 2000-luvun alun hurjan matalaan vyötäröön ei vielä olla päästy, mutta matalampaa vyötäröä, kuin mihin viime vuosina ollaan totuttu, alkaa selkeästi olla.

Katutyyliä New Yorkin muotiviikoilta syksyllä 2022.

Granrothin mukaan somen vaikutus näkyy asiakkaiden toiveissa herkästi.

– Nuoret haluavat olla in ja ovat luonnollisesti ensimmäisiä, jotka trendejä kysyvät. Jos he ovat nähneet somessa edes pari kuvaa, joissa vaikuttajalla on matalavyötäröiset farkut, teinit näyttävät kuvaa astuessaan myymälään ja kysyvät, onko meillä vastaavia farkkuja.

Miljoonien seuraama muotivaikuttaja Caroline Daur Pariisin muotiviikoilla syksyllä 2022.

Mustat, siniset vai ruskeat farkut?

Väreistä suosituimmat ovat perinteiset mustat ja erilaiset siniset farkut. Musta dominoi, mutta sinisen farkun suosion nousu näkyy Granrothin mukaan jälleen.

– Yhdessä vaiheessa tuntui, ettei kukaan halunnut muuta kuin mustaa. Nyt vastaus siniseen farkkuun ei ole enää yhtä jyrkkä ei.

Granroth ennustaa muidenkin värien nousua. Hänen mukaansa esimerkiksi ruskeita farkkuja on alettu kysyä viime aikoina enemmän. Väreistä hän mainitsee myös vihreät ja punaiset farkut.

Tulevien trendien joukkoon Granroth listaa myös farkkujen kuosit ja muut erikoisemmat yksityiskohdat.

– Uskon, että housut, joissa on jotain kuviota, tulevat näkymään enemmän.

– Meille tuli myös yhdet glitterfarkut, jotka myivät todella hyvin.

Ammattilainen ennustaa farkkutrendien joukkoon kuvioita ja kuoseja. New Yorkin muotiviikoilla nähdyssä katutyylissä farkut oli kuorrutettu myös koristekivillä.

Granroth kertoo, että nykyisin farkkumyymälässä sukupuolten väliset rajat eivät merkitse samalla tavalla kuin aiemmin. Hänen mukaansa asiakkaat sovittavat ja ostavat itseään miellyttäviä farkkuja ristiin rastiin osastoilta välittämättä siitä, mille sukupuolelle housut on alun perin suunniteltu.

– Lähtökohta on se, että housuthan ovat samaa materiaalia. Ei ole miesten ja naisten farkkuja.

Miehet saattavat hakea bootcut-farkkuja naisten puolelta, jossa tarjontaa mallista on enemmän. Naiset taas voivat ostaa miesten mallistosta esimerkiksi ekstralöysiä farkkuja.

Lue lisää: Tässä on vuoden 2023 hittiväri! 10 kuvaa todistaa, miten monipuolinen ja imarteleva se on

Kuvat: Launchmetrics / Spotlight