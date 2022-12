Listasimme huippuluokan edulliset kosmetiikkatuotteet – 17 testatusti toimivaa löytöä, halvin maksaa 2 euroa

Poimimme vuoden aikana testaamiemme kosmetiikkatuotteiden joukosta edulliset löydöt, jotka ihastuttivat laadullaan. Nämä todella toimivat! Mukana on tuotteita niin hiuksille, iholle kuin meikkiinkin.

Me Naiset testaa viikoittain kosmetiikkaa ihonhoidosta hius- ja meikkituotteisiin. Kävimme tänä vuonna julkaistut tuotetestijutut läpi ja poimimme arvioitujen tuotteiden joukosta edulliset suosikit, jotka ansaitsivat hyvät pisteet ja kiittävät arviot.

Jos etsit tuotteita, joissa on hyvä hinta-laatusuhde, kurkkaa tämä lista!

Kosteuttava meikinpohjustaja

The Ordinary High-Spreadability Fluid Primer, 10,60 € / 30 ml

★★★★★

”Seerumimainen voide on juoksevaa, ja sitä annostellaan iholle lasisella tikulla. Annostelun kanssa saa olla tarkkana, ettei liukasta voidetta tipu ympäriinsä. Levittäessä seerumi imeytyy ihoon salamana ja jättää sen silkkisen tuntuiseksi. Meikkivoide levittyy pohjustusvoiteen päälle vaivatta ja meikki pysyy hyvänä pitkälle päivää. Tuote tuntuu selkeästi primerilta, ei kosteusvoiteelta. Todella hyvä tuote!”

Käsivoide

Lavera Repair Hand Cream, 6,50 €

★★★★½

”Rasva on paksua eikä imeydy ihan heti, mutta sen kosteuttavuus korvaa hiukan hitaan imeytymisen. Hetken kuluttua käsiin tulee miellyttävä, melkein puuterimainen pinta. Rasva ei kirvele, vaikka käsieni iho on todella huonossa kunnossa. Kosteutettu fiilis säilyy jopa käsienpesun jälkeen. En ihan tunnista, miltä voide tuoksuu, mutta tuoksu on ihan hyvä eikä kovin voimakas. Tämä jää käyttöön!”

Suihkusaippua

Aco Caring Wash Lotion, 7,90 € / 400 ml

★★★★½

”Todella mieto tuoksu, joka ei juurikaan jää iholle muuna kuin puhtauden tuoksuna. Yllätyn tuotteen koostumuksesta: se muistuttaa pumpattavaa käsisaippuaa. Saippuamaisesta koostumuksestaan huolimatta tuote ei jätä ihoa kuivaksi. Suihkun jälkeen olotila on puhdas, muttei kiristävä. En sanoisi, ettei iho tarvitse lainkaan lisäkosteutusta, mutta se ei myöskään huuda rasvan perään. Iso plussa myös siitä, että samaa tuotetta voi käyttää sekä vartalolle että kasvoille.”

Kosteuttavat shampoo ja hoitoaine

XZ Kaste Tehokosteuttava Hyaluronihapposhampoo, 2,95 € / 250 ml, ja hoitoaine, 2,95 € / 200 ml

★★★★½

”Pidän pullojen selkeästä ilmeestä ja tuotteen raikkaasta, tosin aika vahvasta tuoksusta. Shampoo levittyy helposti, vaahtoaa riittoisasti ja jättää tukan miellyttävän tuntuiseksi. Hoitoaine viimeistelee mukavasti. Suosikkini tämän testin tuotteista!”

Heleyttävä kasvovoide

Garnier Bio Rosy Glow 3in1 Youth Cream, 11,90 € / 50 ml

★★★★-

”Voiteen väri on kerrassaan herkullinen! Ihan harmittaa, etten haista tuotteessa ruusun tai ruusunmarjan tuoksua. Tuotetta myydään sävyttävänä voiteena. Itse en huomannut sävyttävää vaikutusta, mutta kaunista voidetta levittelee silti mielellään. Voide ei myöskään tuo merkittävää hehkua kasvoille, mutta on hyvin kermainen ja kosteuttava. Hinta-laatusuhteeltaan tämä huokea voide on erinomainen.”

Antiperspirantti

Herbina Rauhoittava Antiperspirantti, 2,40 € / 50 ml

★★★★½

”Testin yllättäjä! Odotukset eivät ole kotimaisen markettituotteen kohdalla kummoiset, mutta antiperspirantti pitää hikoilun kurissa ja kainalot ilahduttavan raikkaina. Tuotteeseen voi luottaa aktiivisempinakin päivinä, ja siksi se nousee testin suosikiksi. Tuoksu on mieto ja hyvä. Plussaa kotimaisesta valmistuksesta.”

Tuuheuttavat shampoo ja hoitoaine

Noughty Pumped Up Volumising -shampoo, 10,90 € / 250 ml, ja -hoitoaine, 10,90 € / 250 ml

★★★★

”Shampoossa on makea, karkkimainen tuoksu. Hoitoaineessa tuoksu on paljon miedompi. Hiuksia pestessä tuote tuntuu hieman erilaiselta moniin muihin pesuaineisiin verrattuna. Hiukset tuntuvat shampoota hieroessa jopa hieman ”kuivilta”. Tuote kohottaa hiuksia todella hyvin: lättänä, puolipitkä tukka saa mukavaa nostetta. Tuotteet toimivat päivänä, jolloin hiuksiin oli saatava juhlakampaus: yleensä hieman liukkaita hiuksia on helpompi muotoilla pesun jälkeen. Toisella testikerralla kohottava vaikutus tuntui jatkuvan seuraavaan päivään, vaikka hiuksia ei muotoiltu.”

Ripsiväri

Maybelline The Colossal Curl Bounce Mascara, 14,90 € / 14 g

★★★★

”Testin paras markettituote. Muhkea, lievästi kaareutuva harja sopii ainakin oman silmäni muotoon loistavasti. Väri levittyy tarkasti tyvestä lähtien, ja myös silmänurkan lyhyet ripset ja alaripset värjäytyvät vaivattomasti. Kerrostamalla ripsiin saa sekä tuuheutta että pituutta. Huono puoli on, että molempina testipäivinä joudun hieman siistimään silmämeikkiä päivän mittaan.”

Peitevoide

Nyx Professional Makeup Bare With Me Concealer Serum, 13,90 € / 9 g

★★★★★-

”Pumppusysteemi on hygieeninen, kun voidetta annostelee kämmenselälle ja levittää sitä kautta kasvoille. Toisaalta pumppaus annostelee voidetta helposti liikaa. Tämä tuote on nimittäin varsin riittoisaa, ja pienen pieni määrä riittää pitkälle. Voide on tosi miellyttävän tuntuista ja se on helppo häivyttää. Tekee ihosta nätin ja kuulaan, mutta peittää yllättävän tehokkaasti todella tummatkin silmänaluset. Kestää hyvin myös puuteroinnin. Iho näyttää luonnolliselta, voide pysyy paikoillaan päivän ajan eikä keräänny mainittavasti juonteisiin. Peitevoide, joka on samaan aikaan kevyt ja kuulas, mutta sopivan peittävä – harvinainen yhdistelmä, joka tekee tästä testin voittajan. Uusi suosikkini!”

Palashampoo

Lavera Basis Sensitiv Shampoo Bar, hinta 9,90 €/ 50 g

★★★★★

”Pieni pala tuoksuu miedolle ja puhtaalle. Palashampoo vaahtoaa erinomaisesti ilman hankaamista ja hellä kosketus hiuksiin riittää. Koostaan huolimatta tuote tuntuu riittoisalta. Leviää hiuksiin vaivatta. Tuote selkeästi kosteuttaa ja hoitaa tehden hiuksista pehmeät, kimmoisat ja puhtaat. Testin paras tuote, jota voi suositella kaikille. Edullinen yllättäjä!”

Hopeashampoo

Biozell Professional Silver Shampoo, 6,90 € / 250 ml

★★★★★-

”Tuote testin halvimmasta päästä yllättää positiivisesti! Shampoossa on karkkimainen, yllättävän miellyttävä tuoksu. Tuote vaahtoaa hyvin ja jättää hiukset putipuhtaiksi ja helposti hopeaan taittaviksi, jos sen jättää vaikuttamaan liian pitkäksi aikaa. Vaatii kaverikseen hoitoaineen, mutta pelättyä takkutukkaa ei tule edes pelkällä shampoopesulla. Erittäin hyvä hinta-laatusuhde.”

Päivävoide

Garnier SkinActive Hyaluronic Aloe Cream, 7,90 € / 50 ml

★★★★+

”Todella perus voidemainen ensituntuma: ei paksu, mutta ei myöskään erityisen kevyt koostumus. Voide imeytyy hyvin ja helposti kasvoihin, eikä jää pyörimään iholle. Kosteus kestää yllättävän hyvin ihossa. Hyvä ja edullinen päivävoide, jota voisi käyttää ehdottomasti uudelleen!”

Käsi- ja jalkavoide

Lemon Juice & Glycerine Ultra käsivoide, 5 € / 70 g

★★★★½

”Kotimainen klassikko tuoksuu pirteältä sitruunalta ihan niin kuin sen pitääkin tuoksua. Imeytyy hyvin ja tekee käsistä pehmeät. Purkissa luvataan karheiden käsien – ja myös jalkojen – hoitoa. Tämä rasva tarjoaa siis laiskalle ihmiselle käytännössä koko kehon hoitoa yhdessä purkissa.”

Kangasnaamio

Mizon Joyful Time Essence Mask Cucumber, 2,50 €

★★★★½

”Ihana raikas kurkuntuoksu. Naamio asettuu kasvoille hyvin ja tuntuu todella kostealta. Ohut ja märkä kangas pysyy kasvoilla hyvin paikoillaan. Vaikutuksen jälkeen iho on kuulas ja todella kosteutetun näköinen. Iho on vielä aamullakin kosteutetun pehmeä ja täyteläisen kimmoisa – siitäkin huolimatta, että tuote on suunnattu myös rasvaisen ihon tarpeisiin. Voisin käyttää uudelleen. Meikistäkin tulee tämän jälkeen nätti.”

Vartalovoide

Nivea Repair & Care Fragrance-Free Body Cream, 8,95 € / 400 ml

★★★★

”Jos etsit edullista, todella kosteuttavaa ja kaiken lisäksi vielä hajusteetonta vartalovoidetta, tämä voi olla valintasi. Koostumus on paksu ja rasvainen, mutta voide levittyy iholle silti mukavasti. Tuote ei tuoksu oikeastaan miltään. Iho on aamulla pehmeä ja paremman näköinen.”

Kuivashampoo

Batiste Overnight Light Cleanse Dry Shampoo, 7,50 € / 200 ml

★★★★½

”Merkki kuuluu suosikkeihini, mutta tätä yli yön vaikuttavaa kuivashampoota en olekaan koskaan kokeillut. Tuote toimii erinomaisen hyvin! Sitä laitetaan illalla hiuksiin, harjataan ja pidetään yön yli. Aamulla lopputulos on todella puhdas, hyväntuoksuinen, kuohkean raikas ja muutenkin oikein mainio. Jää ehdottomasti käyttöön. Uskoisin, että tuote toimii vähemmälläkin, ehkä parin tunnin pidolla, eikä vain yön yli käytettynä. Epäkätevä vain siinä mielessä, jos kaipaa välittömästi vaikutusta tukkaan.”

Korjaavat shampoo ja hoitoaine

L’Oréal Paris Elvital Dream Length Restoring Shampoo, 3,90 € / 250 ml, ja Dream Length Super Detangler, 3,90 € / 250 ml

★★★★

”Markettituotteiden voittaja! Shampoon mica-jauheen aiheuttama glitter vähän häkellyttää ja tuntuu turhalta lisältä. Loppujen lopuksi shampoo pesee hyvin ja hoitoaine silottaa hiuksen kiiltäväksi. Tuote toimii niin hyvin, että unohdan pesun jälkeen laittaa mitään hoitotuotteita, ja sitä ei edes huomaa.”

Kuvat: Valmistajat