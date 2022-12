Poimimme vuoden kosmetiikkasadosta parhaat hiustenhoitotuotteet. Joukossa on niin edullisia kuin hintavia helmiä, jotka tekevät mitä lupaavat.

Vuoden parhaissa hiustuotteissa korostuvat toimivat, kekseliäät ja riittoisat koostumukset, ympäristöystävällisyys ja hyvä hinta-laatusuhde. Myös kotimaisuus on valttia: tuotteista kolme on kehitetty Suomessa, joten ne sopivat hyvin myös perinteiselle pohjoismaiselle tukalle.

Paras kuivashampoo

Promise Dry Shampoo, 14,90 €.

Kun kuivashampoolta hakee sekä raikastusta likaiseen tukkaan että apua muotoiluun, tämä on oikea tuote. Hienojakoisuudestaan huolimatta suihke tekee hiuksista puhtaamman näköiset ja tuntuiset ilman, että lopputulos on liian matta tai puuteroidun näköinen. Sillä saa myös kevyttä volyymiä tyveen. Kuivashampoo auttaa karhentamaan liukasta tukkaa juuri sopivasti lettejä ja nutturoita varten. Tuoksu on raikas, ja pakkauksen kuva tuo hymyn huulille. Kotimaisen sarjan tuotteita myydään vain kampaamoissa.

Paras tuuhentaja

Paul Mitchell Clean Beauty Volumizing Liquid, 35,90 €.

Lähes vesimäisen kevyt tuuhentava muotoiluneste on todella helppo levittää tukkaan sormin. Se ei tunnu tahmealta eikä latista hentojakaan hiuksia. Hiustenkuivaajan lämmöstä aktivoituva tuote tekee hiuksista ihanan ilmavat ja muhkeat mutta jättää ne pehmeän tuntuisiksi ja luonnollisen liikkuviksi. Tuote sopii myös primeriksi muiden muotoilutuotteiden alle. Vegaaninen koostumus on pakattu biomuovipulloon.

Paras hoitoaine

Ekopharma Mustikka Hopeahoitojauhe, 14,90 €.

Kotimainen hopeahoitoaine auttaa pitämään lämpimät sävyt kurissa vaaleissa, raidoitetuissa ja harmaissa hiuksissa marjajauheen avulla. Koostumukseltaan ainutlaatuinen, kosteuttava hoitojauhe sekoitetaan minkä tahansa hoitoaineen tai hiusnaamion joukkoon ja annetaan vaikuttaa hiuksissa 5–10 minuuttia. Mustikan tuomaa sävyttävää vaikutusta voi säätää annostelulla, 1–5 teelusikallista kerralla riittää. Koostumus on tehokas ja riittoisa. Hajusteeton tuote on sertifioitua luonnonkosmetiikkaa.

Paras rakennesuihke

Four Reasons The Original Volume Texture Spray, 13,90 €.

Hyvän rakennesuihkeen tunnistaa siitä, että se tuo runsautta ja kitkaa hiuksiin eikä karkaa niistä muotoiltaessa. Kotimainen suihke täyttää odotukset. Se sopii hyvin sekä arki- että juhlatyyleihin ja tuo pitoa ja kuohkeutta niin kiharapilveen kuin nutturaan. Kevyt koostumus tuntuu hiuksissa tehokkaalta muttei raskaalta. Lisäksi se häivyttää tyven rasvaisuutta. Parhaan tuloksen suihkeella saa, kun sitä suihkuttaa hiusosioita nostellen niiden alle tyvestä kohti pituuksia. Tuoksu on kuin karkkia muttei liian makea.

Paras shampoo

Olaplex No 4C Bond Maintenance Clarifying Shampoo, 33,90 €.

Syväpuhdistava shampoo osoittaa, ettei tehokkaan puhdistuksen tarvitse johtaa takkuiseen myttyyn, jonka selvittämiseen vaaditaan järeän luokan hiusnaamiota. Tuote poistaa hiuksista muotoilutuotejäämät tehokkaasti mutta hellävaraisesti, joten sen jälkeen riittää perushoitoaine. Jos käyttää paljon muotoilutuotteita tai suosii pitkää pesuväliä, kyseisellä syväpuhdistavalla shampoolla voi pestä hiukset jopa kerran viikossa. Todella hyvä tuoksu kruunaa pesuhetken.

Tuotteiden tuomarit ”ELÄMÄ on liian lyhyt huonolle kosmetiikalle. Testaan vuodessa kymmeniä tuotteita, joten arvostan pidettyjä lupauksia ja nopeita tuloksia. Jos ripsiväri tai huulipuna leviää, se ei jää käyttöön. Hyvä hiustuote taas on kuin hyvä alusvaate: se hoitaa hommansa muttei vaivaa päätä. Näillä perusteilla valitsin vuoden parhaat tuotteet.” Kauneustoimittaja Hanna Pesonen