Mitä kampaamohoidot todella tekevät hiuksille? Kysyimme ammattilaiselta – ja testasimme 3 hoitoa, joista yksi sai hiukset tuuheamman tuntuisiksi

Erilaiset kampaamohoidot lupaavat parantaa hiusten kuntoa ja ulkonäköä. Mitä hoidoista pitäisi tietää ja kuka niistä hyötyy?

Esimerkiksi kuiville, rasvoittuville ja kemiallisesti käsitellyille hiuksille on omat hoitonsa.

Sileämpi, kiiltävämpi, vahvempi, ilmavampi ja ryhdikkäämpi. Kampaamoissa tehtävät erikoishoitokäsittelyt lupaavat tehdä taikoja hiuksille vain muutamissa minuuteissa. Mistä hoidoissa oikein on kyse?

Kampaaja, kampaamokoulun omistaja ja pääkouluttaja Tepa Imppola kertoo, että kampaamohoidot voidaan jakaa karkeasti neljään ryhmään.

– Kuiville, rasvoittuville ja kemiallisesti käsitellyille hiuksille on omat hoitonsa. Lisäksi tehdään suojaavia ja hiuksen rakennetta korjaavia hoitokäsittelyjä värjäysten ja vaalennusten yhteydessä. Minusta tärkeintä on valita juuri hiustyypille sopiva hoito, jotta sillä saadaan tuloksia.

Lähes jokaisella kampaamosarjalla on nykyään oma pleksinsä tai bonderinsa eli hiusten rakennetta paikkaava hoitonsa. Imppolan mukaan kaikki korjaavat hoidot perustuvat samaan ideaan.

– Ne korjaavat proteiinien avulla hiusten keratiiniketjujen muodostamia rikkisiltoja, joita kemialliset käsittelyt, kuten väri ja permanentti, rikkovat. Kun keratiiniketjut ovat kunnossa, hius on luja. Kampaamohoitojen tarkoitus on suojata hiuksia tulevien käsittelyjen yhteydessä ja ravita kuivia hiuksia öljyillä.

Kampaamohoito on edullisempi värin tai vaalennuksen yhteydessä kuin pelkkänä hoitona. Moni kampaamoissa käytettävä hiusväri ja vaalennusaine sisältää jo itsessään samanlaisia hiusten rakennetta suojaavia ainesosia kuin kampaamohoidot, mutta hoitavia ainesosia on vähemmän.

Pelkkä lisämyyntikikka?

Onko hoidoista todella hyötyä, vai ovatko ne vain lisämyyntikikka? Imppolan mukaan kampaamossa tehtävien tehohoitojen vaikutus hiuksiin on suuri, koska ne pystyvät sekä korjaamaan hiusten keratiiniketjujen vaurioita että ehkäisemään uusia.

– Kampaajan tekemää hiushoitoa voi verrata kosmetologin tekemään kasvohoitoon.

Parhaan hyödyn saa Imppolan mukaan, jos hiukset ovat kuivat, käsitellyt ja vaikeat selvittää. Hän laskee kuiviin hiuksiin myös luonnonkiharat.

– Käsittelemätön ja värjäämätön hius ei tarvitse proteiinia eikä siten hyödy hoidoista samalla tavalla.

Kampaamohoidon veroista tulosta ei Imppolasta voi saavuttaa kotihoidolla. Kotiin ei välttämättä myydä täysin samanlaista tai yhtä tehokasta versiota hoitoaineesta, ja harva tulee hoitaneeksi hiuksiaan kotona yhtä huolellisesti. Kotihoito on kuitenkin tärkeää ylläpitoa.

– Kampaamossa hoitotuote levitetään hiuksiin tasaisesti ja se saa vaikuttaa riittävästi. Usein hoitoa tehostetaan lämmöllä. Kun käy säännöllisesti hoidossa, eron huomaa hiuksissa. Silloin riittää, että kotona pesee ja hoitaa hiukset ihan tavallisella shampoolla ja hoitoaineella.

Erityistä hyötyä pidemmille hiuksille

Pitkähiuksinen hyötyy kampaamohoidoista lyhyttukkaista enemmän.

– Lyhyt tukka ei ehdi kulua, koska latvoja leikataan säännöllisesti. Pitkä, blondattu hius taas menee pituuksista helposti huonoon kuntoon.

Kampaamohoidot tarjoavat väliaikaisen avun. Varmimmin hiukset saa pysymään kunnossa välttämällä niiden vaurioittamista. Aina se ei kuitenkaan ole mahdollista, sillä esimerkiksi luonnostaan kuiva tukka kaipaa paljon kosteutta ja ravitsemista. Silloin yksi hoito ei välttämättä riitä. Imppolan mukaan erittäin kuiva ja kulunut tukka voi vaatia jopa 5–6 käsittelyä, ennen kuin tulokset näkyvät. Yhtä tehokasta ravitsevaa vaikutusta on vaikea saavuttaa muilla keinoilla.

– Luonnostaan kuivat hiukset tarvitsevat lisää kosteutta koko mitalta. Latvojen leikkaaminen ei paranna koko hiusten kuntoa.

Ratkaisuja kuohkeampaan tukkaan

Saatavilla on myös volyymihoitoja. Niiden teho perustuu pyrkimykseen erotella toisiinsa ”liimautuvia” hentoja hiuksia toisistaan, jolloin tulos on tuuheamman näköinen. Käytännössä tämä tapahtuu muuttamalla hiusten sähkövarausta kemiallisesti.

– Hius on varaukseltaan negatiivinen, ja volyymihoidossa käytettävät tuotteet positiivisia. Näin ollen hoidon happamat raaka-aineet kiinnittyvät hiuksen pintaan suojaamaan sitä.

Lasimaisen litteän ja liukkaan tukan kanssa tuskaileville Imppolalla on selkeä viesti.

– Lasimaiset hiukset kannattaa värjätä tai vaalentaa, jos niihin haluaa ryhtiä ja tuuheutta. Hiusvärit ja varsinkin vaalennusaineet ovat kehittyneet viime vuosina valtavasti. Kun niitä käytetään oikein, hiukset eivät vaurioidu. Sen sijaan hiusvärit ja vaalennusaine turvottavat hiuksia ja tekevät niistä ryhdikkäämmät ja kuohkeammat.

Hiuspohjan hoito on sekin tärkeää – ja trendikästä. Kohdistettu kampaamohoito on Imppolan mukaan paikallaan, jos päänahka on kuiva tai rasvoittuva.

– Hiuspohjahoito joko ravitsee tai puhdistaa ja helpottaa siten ongelmia. Terveet hiukset kasvavat aina terveestä hiuspohjasta. Mutta kyllä mikä tahansa kampaamohoito hoitaa myös hiuspohjaa, ei vain pituuksia.

3 x kampaamohoito testissä Jäntevyyttä ja kiiltoa K18 Peptide Pro-Chelating Treatment Hinta ja kesto: 45 €, noin 30 min. Hoidon lupaus: Hoito korjaa vahingoittuneet hiukset ja poistaa metalleja, jotka samentavat hiusväriä ja voivat lisätä katkeilua. Bioaktiivinen peptidi jäljittelee hiusten keratiinin muodostamaa aminohapporakennetta ja sulautuu osaksi hiuksia. ” Hiukset tuntuvat vahvemmilta, ryhdikkäämmiltä ja kiiltävämmiltä. Hiusten lähtötilanne: Pitkät ja vuosia vaalennetut hiukset ovat latvasta kuivat ja takkuuntuvat helposti. Tukka on paksu ja käsittelyihin nähden hyvässä kunnossa, mutta siinä on katkenneita osioita. Mitä tehdään: Hiukset kostutetaan vedellä ja niihin suihkutetaan metallinpoistosuihke ja korjaava suihke perättäin neljäksi minuutiksi. Sitten hiukset pestään, kuivataan pyyhkeellä ja levitetään korjaava hoitonaamio. Sekin vaikuttaa neljä minuuttia. Lopuksi hiukset föönataan kuiviksi ja muotoillaan. Hoidon jälkeen: Hiukset tuntuvat vahvemmilta, ryhdikkäämmiltä ja kiiltävämmiltä. Kuiva latva kirkastuu ja pehmenee mutta tuntuu jäntevältä ja ilmavalta eikä ”liian hoidetulta”. Hiukset on helpompi selvittää seuraavissakin pesuissa. Ainoa miinus on kotihoitotuotteen käyttö heti shampoopesun jälkeen ilman, että välissä käytetään tavallista hoitoainetta: tehohoito on vaikea levittää takkuiseen tukkaan tasaisesti. HP

Volyymia ja pehmeyttä Wella System Professional Volumize Infusion Treatment Hinta ja kesto: 43 €, noin tunti. Hoidon lupaus: Hoito tuuhentaa, vahvistaa ja kosteuttaa hiuksia latistamatta niitä. Lisäksi hoito rentouttaa ja hemmottelee. Suositeltu hoitoväli on kuutisen viikkoa. Hoito voidaan muokata hiustyypin mukaan myös silottavaksi, kosteuttavaksi tai korjaavaksi. ” Hiukset tuntuvat luvatusti pehmeämmiltä ja kuohkeammilta kuin ennen hoitoa. Hiusten lähtötilanne: Vaaleiksi raidoitetut hiukset ovat ohuehkot ja luonnontaipuisat. Niiden suurin haaste on katkeilu ja sähköisyys. Mitä tehdään: Kosteuttavan shampoopesun jälkeen hiuksiin levitetään volyymia antava tiiviste ja naamio. Kun ne vaikuttavat hiuksissa, hiuspohja hierotaan. Huuhtelun jälkeen hiuksiin levitetään muotovaahtomainen ryhtiä antava tuote. Lopuksi hiukset föönataan ja muotoillaan halutulla tavalla. Hoidon jälkeen: Hiukset tuntuvat luvatusti pehmeämmiltä ja kuohkeammilta kuin ennen hoitoa. Hiukset eivät siis mene päätä myöten. Hoito ei vie kokonaan pois hiusten sähköisyyttä. Hoitopäivänä ja sitä seuraavana hiukset tuntuvat selvästi paremminvoivilta. KK

Puhtautta ja rentoutta Authentic Beauty Concept Memento Hinta ja kesto: 62 €, noin tunti. Hoidon lupaus: Hoito puhdistaa hiuspohjan ja hiukset hellävaraisesti, kosteuttaa ja tukee päänahan luonnollista suojaa ja vilkastaa hiuspohjan verenkiertoa. Käsittely hellii kaikkia aisteja. ” Päänahka tuntuu raikkaammalta ja puhtaammalta. Hiusten lähtötilanne: Päänahka on ennemmin kuiva ja herkkä kuin rasvoittuva. Puolipitkät hiukset ovat normaalipaksuiset ja vaaleaksi raidoitetut. Mitä tehdään: Ensin kartoitetaan hiuspohjan tilanne keskustelulla. Hiukset pestään hajusteettomalla syväpuhdistavalla shampoolla. Sitten hiuspohjaan levitetään puhdistava mutanaamio, tasapainottava tiiviste ja latvoihin kirkastava naamio. Viilentävä naamio antaa raikkaan tunteen ja hiuspohjan hieronta rentouttaa. Lopuksi hiukset huuhdellaan ja föönataan huolellisesti. Sitten muotoillaan kauniit laineet. Hoidon jälkeen: Päänahka tuntuu raikkaammalta ja puhtaammalta. Hiukset näyttävät kirkkaammilta ja pysyvät puhtaina tavallista pidempään. Hämärä tila, rauhoittava musiikki ja hierova tuoli luovat ihanat puitteet. Hemmottelevasta hoidosta tulee kokonaisvaltaisesti hyvä olo, joten hintakin tuntuu kohtuulliselta. MR

