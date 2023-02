Kaipaatko meikkivoiteelta peittävyyttä, hehkua, hoitavuutta, suojaa vai kaikkea tätä? Testasimme kuusi meikkivoidetta, jotka osoittautuivat yllättävän tasaväkisiksi.

Edullista peittoa

Catrice HD Liquid Coverage Foundation, 7,99 €

Arvosana: 3½ / 5

Lupaus: Peittävä, ultrakevyt meikkivoide pysyy jopa 24 tuntia. Jättää ihon mattapintaiseksi mutta silti luonnolliseksi. Koostumus sisältää talintuotantoa tasapainottavaa ja ihohuokosia häivyttävää niasiiniamidia. Veden- ja hikoilunkestävä. 8 sävyä.

Kokemus: Onpa ohut mattameikki! Peittää tehokkaasti punoitukset, tummat silmänaluset ja näppyjen jäljet. Sulautuu kauniisti ihoon sekä sormilla että meikkivoidesiveltimellä levitettynä. Vaikka tulos on matta, ihon pinta ei näytä kuivalta tai luonnottomalta. Koostumus on erittäin riittoisa, joten pieni määrä kerralla riittää. Pipetillä lasipullosta annosteltava meikkivoide tuntuu hintaansa ylellisemmältä. Mainio hinta-laatusuhde. Sopii parhaiten sekaiholle ja rasvaiselle iholle.

Näppärä kerta-annos

Clarins Milky Boost Capsules Foundation, 33 €

Arvosana: 4 / 5

Lupaus: Biohajoaviin yksittäiskapseleihin pakattu, kevyesti peittävä meikkivoide tasoittaa ihon sävyä ja antaa kauniin hehkun. Ihon pinnasta tulee satiinimainen. Yksi kapseli riittää yhteen meikkiin, ja purkissa on 30 kapselia. Sisältää 94 prosenttia luonnollisia ainesosia. Sopii kaikille ihotyypeille. 3 sävyä.

Kokemus: Ihanan pehmeä, persikalta tuoksuva meikkivoide levittyy helposti iholle tasaisesti. Kapseli on helppo avata kiertämällä, ja meikin saa ulos viimeistä pisaraa myöten. Annos riittää koko kasvoille ja kaulalle ja jopa pieneen kerrostamiseen. Ihosta tulee tasaisen sävyinen, heleä ja hoidetun tuntuinen. Erinomainen, kevyesti pienessä tilassa mukana kulkeva tuote matkoille tai treenikassiin.

Sävyisä tehokosteuttaja

Lavera Hyaluron Liquid Foundation, 19,50 €

Arvosana: 3½ / 5

Lupaus: Puolipeittävä meikkivoide antaa silkkisen pehmeän tuloksen. Kosteuttaa ihoa hyaluronihapolla ja luomumanteliöljyllä. Kevyt koostumus levittyy iholle kauniisti ja jättää ihon raikkaan näköiseksi. Sertifioitua luonnonkosmetiikkaa ja vegaaninen. 6 sävyä.

Kokemus: Raikkaan tuoksuinen meikkivoide kosteuttaa ihoa tuntuvasti. Tulos heijastaa kivasti valoa. Täyteläinen, riittoisa koostumus levittyy iholle kauneimmin sormin: käsien lämpö sulattaa meikin tasaiseksi. Tällä saa kauniin sileän meikkipohjan ilman silikoneja. Hyvä tuote myös kuivaihoisille.

Paras hehkun tuoja

Nyx Professional Makeup Born to Glow Foundation, 12,90 €

Arvosana: 3½ / 5

Lupaus: Puolipeittävä kerrostettava koostumus antaa iholle hehkuvan ja luonnollisen näköisen pinnan. Levittyy kuin unelma, sulautuu ihonsävyyn ja tekee ihosta sileän ja tasaisen. Vegaaninen koostumus. 45 sävyä.

Kokemus: Yllättävänkin peittävä koostumus näyttää aluksi korostavan ihohuokosia, mutta sulautuu nopeasti tasaiseksi kasvoille. Lopputulos on todella kauniin heleä muttei liian kiiltävä. Riittoisa tuote, joten hinta on kohdillaan. Muovituubi on kevyt kantaa mukana, mutta siitä on vaikeampi annostella pieni määrä kuin pumpusta tai pipetistä. Laaja sävyvalikoima.

Sulautumisen mestari

Oriflame Giordani Gold Pure Uforia Foundation, 33 €

Arvosana: 4½ / 5

Lupaus: Puolipeittävä kerrostettava meikkivoide kosteuttaa ja hoitaa ihoa. Kevyt koostumus antaa heleän lopputuloksen. Aurinkosuojakerroin 35+. 8 sävyä.

Kokemus: Meikkivoide suorastaan sulautuu ihoon eli levittyy helposti tasaisesti. Ihosta tulee tasasävyinen, mutta tulos on silti erittäin luonnollinen ja heleä. Laatu kestää myös kerrostamisen. Iso plussa korkeasta suojakertoimesta, joka ei kuitenkaan paksunna koostumusta. Tätä voisi luulla paljon kalliimman sarjan tuotteeksi. Ei ihme, että meikkivoiteesta on tullut monen ammattimeikkaajan suosikki. Testin paras.

Laatumattaa

Yves Saint Laurent All Hours Luminous Matte Foundation, 54,90 €

Arvosana: 4 / 5

Lupaus: Peittävä mutta kevyt ja hengittävä meikkivoide kosteuttaa ja hoitaa ihoa pitkäkestoisesti. Pysyy iholla jopa 24 tuntia. Antaa matan lopputuloksen, joka muistuttaa meikitöntä ihoa. Uusittu koostumus sisältää hyaluronihappoa. Veden- ja lämmönkestävä, tahraamaton. Suojakerroin 30. 40 sävyä.

Kokemus: Koostumus tarjoaa vastinetta rahalle: erittäin ohut meikkivoide ikään kuin katoaa iholle tasoittaen samalla värieroja tehokkaasti. Lopputulos on silti hienostunut eikä liian meikatun oloinen. Vaikka tulos on matta, iho heijastaa kauniisti valoa. Erinomainen valinta myös aikuiselle iholle, sillä antaa aurinkosuojan eikä korosta juonteita eikä ihohuokosia. Runsaasti sävyjä.

Testaus: Hanna Pesonen

Kuvat: Mikko Hannula