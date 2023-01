Sinunkin voiteidesi kehittäjä

Kun Tiina Isohanni aloitti työt kosmetiikan parissa nuorena kemistinä 36 vuotta sitten, luonnolliset ainesosat olivat tuotteissa vähissä. Niiden sijaan suosittiin synteettisiä raaka-aineita, eikä mineraaliöljyjä tai eläinperäistä kollageenia karsastettu.

Nyt, kun koko työuransa Lumenella tehnyt tuotekehitys- ja vastuullisuusjohtaja aloittelee eläkepäiviään, kosmetiikkateollisuus on hyvin eri jamassa: luonnollisten raaka-aineiden ja vastuullisuuden rooli on mittava – ja vahvistuu koko ajan.

– Vastuullisuus on mullistanut kauneusalan. Se on alan suurin trendi nyt ja tulevaisuudessa. Kuluttajat ovat hyvin tiedostavia ja osaavat vaatia sitä niin raaka-aineissa kuin pakkauksissa.

– Jatkossa vastuullisuutta edellytetään yrityksiltä myös lainsäädännön keinoin. Näen silti, että se on kosmetiikalle mahdollisuus, ei pakko.

”Jos ennen kaapissa oli yksi putsari ja kasvovoide, nyt on jo useita seerumeitakin”, Lumenella 80-luvulta asti työskennellyt Tiina Isohanni sanoo suomalaisten purkkiarsenaalista.

Luonnollisista raaka-aineista on vuosien varrella kehitetty myös tehokkaita. Kaikki Lumenen tuotteet muutamia meikkejä lukuun ottamatta ovat nykyisin myös vegaanisia, eivätkä siten sisällä eläinperäisiä raaka-aineita.

– Vegaanisuus on mielestämme linjassa eläinkokeettomuuden kanssa, vaikka laki ei tietenkään sitä edellytä samalla tavalla kuin se kieltää eläinkokeet.

Isohannia voi syystä kutsua alan pioneeriksi. Hän oli muun muassa kehittämässä elintarviketeollisuuden sivuvirroista kosmetiikan raaka-aineita jo yli 20 vuotta sitten. Tuolloin upcycling ei vielä ollut trendikästä, mutta yritys alkoi hyödyntää voiteessaan lakan osia, jotka jäivät yli marjateollisuudesta. Nyt pohjoisia raaka-aineita on kehitetty sivuvirroista yhteensä jo 43.

– Uusin lähde on metsäteollisuus, jonka sivuvirroista kehitetään raaka-aineita myös kosmetiikkaan.

” Kotimainen kuluttaja miettii tarkasti, mitä hankkii.

Suomalaiset naiset ovat Isohannin mukaan kauneudenhoitajina ennen kaikkea käytännöllisiä. Kasvojen pesusta palasaippualla on kuljettu pitkä matka.

– Suomalaisnaisten tuotemäärä ei ole valtava, monella on muutama luottotuote. Repertuaari on kuitenkin laajentunut vuosikymmenten varrella. Jos ennen kaapissa oli yksi putsari ja kasvovoide, nyt on jo useita seerumeitakin, myös silmänympärysalueelle voiteen kera. Kasvojen kuorintakin on monimuotoistunut.

Suomalainen kosmetiikka tunnetaan Isohannin mukaan maailmalla siitä, ettei se lupaile liikoja. Myös suomalaisnaiset arvostavat luotettavuutta ja puhtaasta luonnosta tulevia raaka-aineita.

– Kotimainen kuluttaja miettii tarkasti, mitä hankkii. Hän etsii tietoa, ostaa tarpeeseen ja ymmärtää, mikä kosmetiikassa on oleellista. Esimerkiksi suojakertoimellisten päivävoiteiden kysyntä on kasvanut viime aikoina paljon.

Jo ennen uraansa kauneuden parissa Isohanni oli tottunut hoitamaan kuivaa, atooppista ihoaan huolellisesti, jotta se ei ärtyisi.

– Työ kosmetiikka-alalla toi totta kai kotiin paljon lisää tuotteita. Supersuosikkejani ovat erilaiset seerumit.

Eläkkeelle jäänti herättää Isohannissa haikeutta mutta ennen kaikkea suurta kiitollisuutta.

– Olen rakastanut tätä työtä ja saanut tehdä asioita, jotka koen tärkeiksi. Työ ei ole läheskään aina edes tuntunut työltä. Toivon löytäväni eläkkeellä vielä jonkin vapaaehtoistyön järjestössä, joka auttaa naisia ja lapsia.

Kuka? Tiina Isohanni 64-vuotias suomalaisen kosmetiikan tuotekehityksen pioneeri. Koulutukseltaan filosofian lisensiaatti, pääaineenaan kemia. Jäi vuodenvaihteessa eläkkeelle Lumenen tuotekehitys- ja vastuullisuusjohtajan tehtävistä työskenneltyään yrityksessä vuodesta 1986. Kutsuttu Lumenen hallitukseen. Asuu Espoossa miehensä kanssa. Perheeseen kuuluu aikuinen poika. Vapaa-ajalla treenaa kuntosalilla, sauvakävelee ja golfaa.

Markettikansan kauneustuntija

Kampaajan tyttärenä kiinnostus kauneusalaan tarttui Hanna Grandelliin jo varhain. Hän opiskeli kauppatieteiden maisteriksi, mutta haave työstä hyvinvoinnin parissa ei jättänyt rauhaan. Kun Grandell muutti Saksaan opintojensa jälkeen 1990-luvulla ja työskenteli päivät pankissa, hän päätti suorittaa kosmetologin tutkinnon iltaopintoina.

Palattuaan Suomeen 24 vuotta sitten turkulainen Grandell löysi unelmiensa työpaikan Beiersdorfilta: saksalaisen yrityksen Suomen-konttori sijaitsee yhtenä harvoista kauneusalan yrityksistä Turussa.

– Tässä työssä täytyy tuntea ihoa ja vaikuttavia aineita. Kauneusalan koulutus toi yhden osaamisalueen lisää. Ymmärrän paremmin, millaisia iho-ongelmia naisilla voi olla ja mihin he toivovat ratkaisuja.

Nykyisin päivittäiskosmetiikan parissa Nivean markkinointipäällikkönä työskentelevä Grandell tietää, että suomalaiset ostavat mielellään kosmetiikkansa marketista. Helppous ja edullisuus ovat tärkeitä monille.

– Suomalaiset käyvät Nielsenin kuluttajapaneelin mukaan päivittäistavarakaupoissa 4,3 kertaa viikossa. Samalla on helppo ostaa vaikka se kasvovoide, huulikiilto ja ripsari.

Nivealla työskentelevän Hanna Grandellin mukaan ennen ryppyjä silotettiin, nyt pehmennetään. ”Minusta on hienoa, että ihon ikääntymiseen suhtaudutaan nykyään näin.”

Suomalaiset rakastavat Grandellin mukaan erityisesti monitoimituotteita, kuten yleisvoiteita. Hänen edustamansa sarjan myydyin tuote on voide, jota koko perhe voi käyttää niin kasvoille kuin vartalolle. Grandellista kenenkään ei kannattaisi kärsiä kuivasta ihosta. Etenkään Suomen olosuhteissa.

– Monella suomalaisella on kuiva ja herkkä iho sekä couperosaa. Isot lämpötilavaihtelut ovat iholle iso rasite. Jos ulkoilee pakkasessa ja viimassa, menee sen jälkeen saunaan ja pesee vielä kasvot saippuapitoisella putsarilla, ihosta voi tulla karhea, punoittava ja kutiseva. Myös kasvojen puhdistukseen on tärkeä valita omalle ihotyypille sopiva tuote.

” Olen nähnyt, miten paljon kosmetiikalla voi vaikuttaa ihon hyvinvointiin.

Vuosien varrella suomalaiset ovat alkaneet käyttää kosmetiikkaan yhä enemmän rahaa, Kosmetiikka- ja hygieniateollisuus ry:n tilaston mukaan tällä erää keskimäärin 170 euroa vuodessa. Kotiin myydään nyt monipuolisempia tuotteita. Raaka-aineista Grandell mainitsee hyaluronihapon, jota käytettiin takavuosina vain täyteainehoidoissa, mutta nyt jo hyvin monissa voiteissa.

Ihon ikääntymisestä puhutaan Grandellin mukaan nykyään lempeämmin, mutta toisaalta yhä nuoremmat kuluttajat käyttävät anti age -tuotteita.

– Ennen ryppyjä silotettiin, nyt pehmennetään. Minusta on hienoa, että ihon ikääntymiseen suhtaudutaan nykyään näin. Rypyt ovat luonteva osa ihmisen elämää. Elämänläheisyys on iso kauneustrendi. Tärkeintä on, että iho tuntuu hyvältä ja pehmeältä.

Grandellin tärkein ihonhoitotuote on ravitseva yövoide.

– Haluan, että ihoni tuntuu aamulla herätessä hoidetulta, eikä sille tarvitse heti kiirehtiä levittämään jotain.

Hän ei ole koskaan ollut ulkonäkökeskeinen, eikä ura kauneusalalla ole muuttanut asiaa.

– Sen sijaan olen nähnyt, miten paljon kosmetiikalla voi vaikuttaa ihon hyvinvointiin. Koen kauneudenhoidon itsestä huolehtimisena ja arvostan luonnollista tyyliä.

Samaa ajatusmaailmaa hän on siirtänyt myös kahdelle aikuiselle tyttärelleen.

– Opastin heille varhain ihonpuhdistuksen perusasiat ja aurinkosuojan merkityksen. He ovat ihon suojaamisesta todella tarkkoja. Itselleni ei tulisi mieleenkään mennä nukkumaan meikit kasvoilla.

Someaikakaudella on Grandellin mukaan tärkeä erottaa, mikä ulkonäössä on tehtyä ja mikä totta.

– Jokainen saa olla oma itsensä. Ei pidä tuomita, jos joku ei meikkaa. Meikki voi kuitenkin tuoda iloa. 91-vuotias äitini laittaa aina huulipunaa ennen kuin tulee vieraita.

Kuka? Hanna Grandell 61-vuotias markkinointipäällikkö. Koulutukseltaan kauppatieteiden maisteri ja kosmetologi. Työskennellyt Beiersdorfilla vuodesta 1998. Asuu Turussa. Perheeseen kuuluu kaksi aikuista tytärtä perheineen ja koira. Vapaa-ajalla viettää aikaa kolmen lapsenlapsen kanssa, kävelee ja käy kuntosalilla.

Hiusalan suunnannäyttäjä

Kun Pirjo Honkanen muutti vuonna 1984 Helsinkiin, kampaamot olivat hänestä tylliverhoisia, paikalleen jämähtäneitä paikkoja. Nuori ja innostunut parturi-kampaaja halusi luoda jotain uutta ja omaa. Honkanen alkoi kutsua ammattiaan hiusmuotoiluksi heti uran alussa.

– En todellakaan tullut alalle trendien vuoksi vaan suoraan metsästä. Lapsuudenkotiini tuli vain Pellervo, Maaseudun tulevaisuus ja Anttilan kuvasto. Valmistuttuani aloin nähdä alan mahdollisuudet: mitä kaikkea hiuksista voi muotoilla ja tallentaa hiuskuviin. Hiusmuotoilu kuvasti sitä kaikkea paremmin.

Mikkelin ammattikoulun parturi-kampaajalinjalta omaan yritykseen Helsingin keskustassa on pitkä matka, mutta Honkanen on onnistunut. Hänen kampaamonsa täytti juuri 35 vuotta, ja Honkasen oma ajanvarauskalenteri on täynnä tulevaan juhannukseen saakka.

Hiusmuotoilu Point -kampaamon perustaja Pirjo Honkanen pesee hiukset joka työaamu ja käyttää niihin 9–11 tuotetta. ”Miksi edes pitäisi pärjätä yhdellä?” hän kysyy.

Suurin muutos alalla on Honkasen mukaan tapahtunut tuotekehityksessä. Hiusvärit ja hiustenhoitotuotteet ovat hoitavuudessaan aivan eri luokkaa kuin ennen. Hiusten viimeistelyyn kiinnitetään yhä enemmän huomiota.

– Hiusalan etu on, että trendi voidaan toteuttaa vaikka heti, kun joku julkisuuden henkilö luo sellaisen. Kaikki tuotteet ovat olemassa. Somella on ollut viime vuosina valtava vaikutus alaan.

Kansa jakautuu hänestä kahtia suhteessaan hiuksiin, mutta ääripäiden välille mahtuu myös välimuotoja.

– Osa naisista pitää hiuksistaan hyvää huolta ja on valmis panostamaan niihin aikaa ja rahaa. Hiukset ovat tärkeä arvo. Osa taas ei välitä hiuksista ollenkaan ja menee kampaajalle vain pakon edessä. Hiukset eivät vaikuta heidän identiteettiinsä.

– Ei kuitenkaan ole olemassa oikeaa eikä väärää tapaa, vaan meidän pitää hyväksyä toistemme erilaisuus.

” En ymmärrä, miksi ihmiset ihannoivat nuoruutta.

Melkein kaikki naiset toivovat kuitenkin samaa asiaa: helppohoitoisuutta.

– Minua naurattaa, miten usein naiset sanovat, etteivät osaa laittaa hiuksiaan. Kyllä he osaavat tai voivat oppia, mutta eivät ehkä jaksa tai halua. Ja sekin on täysin ok. Hiusmalli kannattaa aina valita myös elämäntyylin mukaan.

Suomalaiset valitsevat hiuksiinsa rohkeita värejä ja suosivat lyhyttä mittaa. Syy hiusten leikkaamiseen on usein hento hiuslaatu.

– Lyhyt malli ei kuitenkaan ole välttämättä helppo. Muotoon leikattu polkka voi olla helpompi ja sopii monelle. Vastustan myös ikuisesti ajatusta, että hiukset pitäisi leikata lyhyeksi tietyssä iässä! Pituuden sijaan on tärkeintä painopiste. Joskus pitkä tukka voi tosiaan vetää kasvonpiirteitä alaspäin, mutta jos hiukset vaikka nostaa kauniisti ylös pään päälle, vaikutus on kohottava.

Pirjo Honkanen ajattelee, että sisäisen ja ulkoisen minän tulisi kohdata myös hiuksissa, ja uskoo, että jokainen voi oppia laittamaan hiuksiaan, jos haluaa.

Moni asiakas toivoo nuorekkuutta. Toisaalta yhä useampi antaa myös harmaidensa näkyä.

– En ymmärrä, miksi ihmiset ihannoivat nuoruutta. Iän myötä tulee hirveästi sellaista viisautta, mitä nuorilla ei vielä ole. Ajattelen, että sisäisen ja ulkoisen minän tulisi kohdata myös hiuksissa. Harmaan värin suosio nuorten keskuudessa on auttanut meitä vanhempiakin naisia hyväksymään harmaansa.

Honkasen hiukset ovat luonnostaan tummanruskeat. Tai olivat, kunnes alkoivat harmaantua. Silloin hän vaihtoi hiusvärin vaaleaan. Nyt hän sävyttää hiuksia pastellisävyillä.

Honkanen arvostaa niin hiuksissa kuin elämässä yleensä pysyviä perusasioita. Hän viettää paljon aikaa mökillä Hirvensalmella. Kahden erilaisen elämän yhdistäminen on auttanut jaksamaan töissä. Kolmen vuoden päästä Honkanen aikoo eläkkeelle, mutta jatkaa työntekoa iän tuomilla ehdoilla.

– Jokaisena työaamuna pesen hiukseni ja käytän niihin 9–11 tuotetta. Miksi edes pitäisi pärjätä yhdellä? Kotona ja mökillä voin olla tukka pystyssä, mutta ennen kuin astun ovesta ulos, huolittelen ne. Se on tärkeää itselleni. Miksi näyttäisin huonolta, jos voin näyttää hyvältä!

Kuka? Pirjo Honkanen 61-vuotias hiusmuotoilija ja yrittäjä. Valmistui parturi-kampaajaksi vuonna 1979. Perusti oman Hiusmuotoilu Point -kampaamonsa Helsinkiin vuonna 1988. Asuu Helsingissä ja viettää paljon aikaa Hirvensalmella miehensä kanssa. Uusperheeseen kuuluu viisi aikuista lasta. Vapaa-ajalla harrastaa talviuintia, liikuntaa, äänikirjojen kuuntelua, mökin kunnostusta ja puutarhanhoitoa.

