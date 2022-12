Kyllä täällä tarkenee! Pakkasilla ei tarvitse tinkiä tyylistä, jos valitsee vaatteet fiksusti – ja muistaa talvipukeutumisen tärkeimmän säännön.

Toppatakki, tumput, tuhti huivi ja muhkea myssy ovat talven vakiovarusteita, mutta mitä muuta pakkaseen voi pukea? Entä, jos ei halua tinkiä tyylistä talvisäässä?

Listasimme 8 vaatetta, joissa näytät takuulla tyylikkäältä, mutta pysyt myös lämpimänä pakkasella.

1. Villakangastakki

Toppatakki on kiistatta talvitakeista lämpimin, etenkin, jos se ylettyy nilkkoihin asti. Kunnon pakkasella kannattaa siis suosiolla tarttua siihen – ellei kaapista löydy pilkkihaalaria.

Hyvänä kakkosena tulee villakangastakki, jossa on mahdollisimman korkea villapitoisuus ja paksu vuori. Kun alle kerrostaa poolopuseron sekä villapaidan ja päälle heittää huivin, pipon ja rukkaset, pärjää villakangastakilla yllättävänkin pitkälle. Kaiken lisäksi se näyttää tyylikkäältä ja ajattomalta vuodesta toiseen.

2. Kypärämyssy

Balaclava eli kypärämyssy villitsi jo viime talvena, eikä trendi ota laantuakseen. Hyvä niin, sillä tämä myssy sopii täydellisesti Suomen talvisäähän.

Jos sinulta ei vielä löydy balaclavaa, niin ei hätää: tavallisen huivin saa solmittua pään ympärille kypärämyssyksi. Testasimme aiemmin kaksi solmintatapaa, ja ne todella toimivat! Voit katsoa ohjevideon täältä:

Lue lisää: Testasimme 2 tapaa, miten vanha huivi taitellaan trendimyssyksi – näillä ohjeilla onnistut taatusti, eikä päätä palella

3. Väljät farkut

Toppahousut painivat toki omassa sarjassaan, mutta jos etsit mahdollisimman lämpimiä housuja kaupunkikäyttöön, kannattaa suunnata katse farkkuihin. Aivan kuten villakangastakin, myös farkkujen kohdalla on ratkaisevaa niiden paksuus ja materiaali. Mitä paksumpaa puuvillaa, sen parempi.

Myös mallilla on väliä. Väljä farkku on malleista lämpimin, sillä sen alle mahtuu kerrostamaan pitkät kalsongit jos toisetkin. Suosittelemme esimerkiksi merinovillaisia pitkiksiä. Kun niiden päälle vetää vielä polvisukat, ei kylmä pääse kangistamaan.

4. Kunnon neuleet

Villaneule on talvipukeutumisen klassikko. Myös neuleiden kohdalla tärkeintä on materiaali: aito villaneule paitsi lämmittää, mutta myös hengittää paremmin kuin tekokuitu. Plussaa ropisee, jos neuleessa on poolokaulus, joka pitää kaulankin lämpimänä.

Jos aito villa tuppaa kutittamaan, kokeile pukea neuleen alle pitkähihainen poolopusero. Saat samalla taas yhden lämmittävän kerroksen lisää!

5. Pörröhattu

Kuten sanottu, muhkea pipo kuuluu talven vakiovarusteisiin. Tänä talvena se saa kuitenkin haastajan: muhkean pörröhatun.

Pörröhatun voi pipon tavoin yhdistää kaikkeen aina villakangastakista toppatakkiin. Voit myös kokeilla hattua kypärämyssyn päälle. Molempi parempi, eikä tämän yhdistelmän kanssa takuulla palele.

6. Neulemekko

Mekoista ei tarvitse luopua talvellakaan – ainakaan, jos ne ovat pitkiä ja neulekangasta. Kun alle pukee paksut sukkahousut ja pitkävartiset kengät, koivet pysyvät lämpiminä.

Kovalla pakkasella mekon päälle voi kerrostaa neuleen, jolloin mekko toimittaa hameen virkaa, mutta lämmittää myös ylävartaloa.

7. Polvisaappaat

Pitkistä kengistä puheen ollen: talven kätevin kaupunkikenkäpari on polvipituiset saappaat. Ne suojaavat sääret, mutta näyttävät samalla huipputyylikkäältä. Polvipituiset saappaat sopivat sekä neulemekon kaveriksi että väljien housujen alle.

Jos tyylisi on villimpi tai rennompi, kokeile moon bootseja tai Uggeja, jotka ovat molemmat tehneet paluun katukelpoisten trendikenkien joukkoon.

8. Fleece

Kerroimme hetki sitten, että mökkityylin ykkösvaate eli fleece on nyt huipputrendikäs. Sen lisäksi, että fleece on mahdollisesti maailmankaikkeuden mukavin vaate, on se myös superlämmin – ja kelpaa nyt käytettäväksi missä tahansa. Täydellistä!

Kavereiksi sopivat vaikkapa väljät farkut ja villakangastakki.

Ja vielä yksi vinkki: älä unohda kerrostusta

Viimeisenä vielä tärkein talvipukeutumisen ohje: kerrosta, kerrosta ja kerrosta. Lähes mikä tahansa vaate muuttuu lämpimäksi, kun sen alle ja päälle pukee muita vaatteita.

Kätevyyden lisäksi kerrostettu tyyli näyttää supertyylikkäältä. Villitkin yhdistelmät, kuten väljät farkut neulemekon ja neulepaidan kaverina, näyttävät nyt todella trendikkäiltä. Päälle vielä villakangastakki ja kypärämyssy, niin tuhti talvityyli on valmis!

