Ammattilaiset listaavat 7 ihonhoidon mokaa, jotka kannattaa välttää – moni syyllistyy näihin vahingossa

Huippuhyvästäkin tuotteestakin tulee tehoton, jos sitä ei käytä oikein. Näillä vinkeillä onnistut ihonhoidossa parhaalla mahdollisella tavalla.

Voisi kuvitella, että ihonhoidon vaikein osuus on sopivien tuotteiden valitseminen. Hankaluuksiin saattaa kuitenkin joutua myös tuotteita levittäessä – sekin on nimittäin yllättävän tarkkaa puuhaa.

Who What Wearin haastattelemat ihonhoidon ammattilaiset listaavat 7 mokaa, joihin moni syyllistyy ihoa hoitaessaan. Poimimme tähän juttuun vinkit, joiden avulla yleiset mokat voi välttää.

1. Väärä järjestys

Sillä, missä järjestyksessä ihonhoitotuotteet hivelee hipiälle, on iso merkitys. Pahimmillaan väärä järjestys voi vaikeuttaa tuotteiden imeytymistä tai vaikuttaa niiden tehoon, kertoo Paula’s Choice -merkin ihonhoidon asiantuntija ja kouluttaja Heather Wish Who What Wearin jutussa.

Jokainen luultavasti tietää, että puhdistusaine tulee aina ensimmäisenä, eikä esimerkiksi kosteusvoiteen jälkeen. Kaikkien tuotteiden kohdalla järjestys ei kuitenkaan ole yhtä ilmiselvä.

” Levitä tuotteet koostumukseltaan kevyimmästä tuhdimpaan.

Ihonhoidon asiantuntija ja The Well Clinic -hoitolan johtaja Katie Parobek kertoo, että tuotteiden järjestystä pähkäillessä yhdellä muistisäännöllä pärjää pitkälle: levitä tuotteet koostumukseltaan kevyimmästä tuhdimpaan.

Käytännössä tämä tarkoittaa, että puhdistustuotteen jälkeen kasvoille levitetään hoitoneste, sitten seerumi, silmänympärysvoide, täsmätuotteet ja lopuksi kosteusvoide. Jos ihonhoitorutiiniin kuuluu öljyjä, tulevat ne viimeiseksi vasta kosteusvoiteen jälkeen.

2. Tahti pielessä

Kun järjestys on selvillä, on aika pohtia, missä tahdissa etenee. Kannattaako edellisen tuotteen antaa imeytyä ennen kuin kasvoille levittää seuraavan? Vastaus ei ole yksiselitteinen.

” Kosteuttavat tuotteet toimivat tehokkaammin putkeen levitettyinä.

Kun puhutaan retinolin ja happojen kaltaisista aktiiviaineista, on niiden syytä antaa imeytyä rauhassa ihoon ennen seuraavan tuotteen levittämistä.

Sama ei kuitenkaan päde kosteuttavien tuotteiden, kuten kosteussuihkeiden, seerumeiden ja kosteusvoiteiden kohdalla. Parobekin mukaan kosteuttavat tuotteet nimittäin toimivat tehokkaammin putkeen levitettyinä. Näin ne pääsevät tehostamaan toisiaan.

3. Liian rajut otteet

Järjestyksen ja tahdin lisäksi Heather Wish kehottaa keskittymään myös siihen, miten tuotteet levittää kasvoille.

” Vahvat vetoliikkeet tekevät vain hallaa.

Moni kuvittelee, että tuotteet imeytyvät paremmin, kun niitä hieroo ihoa vasten. Todellisuudessa liian vahvat vetoliikkeet tekevät vain hallaa, sillä ne saavat ihon venymään ja veltostumaan.

Tämä pätee etenkin koostumukseltaan ohuempien tuotteiden, kuten kasvovesien ja seerumeiden kohdalla. Wishin mukaan ne kannattaisikin levittää ihoon taputtelemalla tai kevyesti painelemalla.

4. Väärä veden lämpötila

Kuten sanottu, ensimmäisenä pestään nassu. Jo tässä vaiheessa voi kuitenkin mennä vikaan, jos on tottunut käyttämään lämmintä tai virkistävän viileää vettä kasvoja pestessään.

” Paras lämpötila kasvojen pesuun on haalea vesi.

Heather Wishin mukaan liian kuuma tai kylmä vesi voi viedä mukanaan lian lisäksi myös ihon luonnolliset öljyt, ja silloin iho voi jäädä kuivaksi ja kireäksi. Paras lämpötila kasvojen pesuun onkin haalea, korkeintaan ruumiinlämpöinen vesi.

5. Vain yksi pesukerta

Veden lämpötilan lisäksi pesuvaiheessa voi mennä pieleen myös pesukertojen määrä. Kasvot tulisi asiantuntijoiden mukaan kaksoispuhdistaa eli pestä kaksi kertaa – etenkin, jos niissä on meikkiä. Ensimmäisellä pesukerralla kasvot pestään öljypohjaisella tuotteella, ja sen jälkeen vesipohjaisella tuotteella.

” Kasvot tulisi asiantuntijoiden mukaan pestä kaksi kertaa.

Voit lukea kaksoispuhdistuksesta lisää tästä jutusta:

6. Venähtänyt vaikutusaika

Moni ajattelee, että kasvomaskin voi huoletta jättää iholle pidemmäksi aikaa kuin mitä pakkauksessa suositellaan. Se ei kuitenkaan kannata, kertoo Who What Wearin haastattelema Heather Wish. Pidempi vaikutusaika kun harvoin tarkoittaa parempaa lopputulosta – päinvastoin.

” Pidempi vaikutusaika kun harvoin tarkoittaa parempaa lopputulosta – päinvastoin.

Aikasuositukset ovat paketissa syystä. Niitä kannattaa noudattaa etenkin savipohjaisten ja kemiallisesti kuorivien maskien kohdalla, sillä kyseiset tuotteet voivat liian pitkän vaikutusajan seurauksena kuivattaa, herkistää tai ärsyttää ihoa.

7. Liikaa tehoaineita

Välillä tuntuu, että ihonhoitomarkkinoille putkahtelee uusia tuotteita ja tehoaineita kuin sieniä sateella. Moni saattaa siksi haalia tuotearsenaaliinsa pitkän rivistön purkkeja. Se ei kuitenkaan kannata, sillä ihonhoidossa vähemmän on usein enemmän – etenkin, kun puhutaan retinolin, C-vitamiinin ja happojen kaltaisista tehoaineista.

” Usein ihonhoidossa vähemmän on enemmän.

Monilla tehoaineilla on vasta-aineita, ja mikäli molempia levittää iholle samanaikaisesti, ei niistä vaikuta lopulta kumpikaan, kertoo Who What Wearin jututtama Katie Parobek. Tämä tarkoittaa, että tuotteet menevät hukkaan. Jotkut tehoaineet saattavat toisiinsa yhdistettynä saada ihon myös herkistymään tai ärtymään.

