Listasimme 4 ensi vuoden himotuinta hiusväritrendiä – nyt tulee kynttilänvalobrunetti

Kultaa, keltaista, kiiltoa ja luksusta. Niistä on vuoden 2023 hittihiusvärit tehty.

Miltä näyttävät vuoden 2023 himotuimmat hiusvärit? Otimme asiasta selvää ja listasimme neljä tukkaväriä, joista kampaajat povaavat tulevan vuoden hittejä.

Älä anna lennokkaiden nimitysten hämätä – näissä väreissä on potentiaalia.

1. Kynttilänvalobrune

Hittihiusvärien nimet käyvät vuosi vuodelta kekseliäimmiksi. Vuosi 2023 ei ole poikkeus, sillä Who What Wearin haastattelema kampaaja Seniz Alkan kertoo, että ensi vuoden hittiväri on nimeltään kynttilänvalobrunetti (candlelit brunette). Odotamme innolla, milloin trendien joukkoon hyppäävät hehkulampun helmiäinen ja taskulampun kirkas.

Vitsit sikseen! Väri itsessään on nimittäin upea, ja se on helppo toteuttaa sekä ruskeaan että vaaleaan tukkaan.

Alkanin mukaan meripihkansävyisenä hehkuvan ruskean pohjana toimii neutraali keskiruskea, jota elävöittävät kullansävyiset raidat. Hiusmuusana toimivat Hailey Bieber ja Zendaya.

2. Esikaupunkiblondi

90-lukua henkivä uptown blonde, suomalaisittain esikaupunkiblondi, on monisävyinen vaalea, joka taittaa ylpeästi keltaiseen.

Nimensä väri saa siitä, että hiusväri vaatii ylläpitoa 3–4 viikon välein, kertoo Who What Wearin haastattelema kampaajaa Zoë Irwin. Muutoin tyvi voi käydä liian tummaksi, ja kermankultainen sävy jää jalkoihin. Sama eri sanoin: esikaupunkiblondin ylläpitäminen vaatii rahaa ja aikaa. Yhtäkkiä nimi käy järkeen!

Upeaan, mutta työlääseen tyyliin näyttäisivät luottavan muun muassa näyttelijät Zoey Deutch ja Rosie Huntington-Whiteley.

3. Kastanjanruskea

Viime vuosina on hullaannuttu muun muassa kuparista ja kirsikasta, mutta vuoden 2023 himotuimmaksi punaisen sävyksi povataan punaiseen taittavaa kastanjanruskeaa. Who What Wearin haastattelema kampaaja Giuseppe Stelitano kertoo yhä useamman asiakkaan pyytävän nyt juuri tätä sävyä.

Muun muassa Alicia Keys ja suunnittelija Maria Bernad näyttäisivät hurahtaneen kastanjanruskeaan.

4. Kiiltävä tumma

Kiiltävä tumma on vastapari esikaupunkiblondille, kertoo Who What Wearin haastattelema kampaaja Robert Eaton. Ai miksi? No, sekin näyttää kalliilta ja vaatii paljon ylläpitoa. Vuosi 2023 on selvästi luksustukkatrendien aikaa!

Kuten nimestä voi päätellä, kiilto on tämän hittivärin keskiössä. Kutrien on tarkoitus kiiltää niin kovasti, että ne näyttävät jopa hieman märiltä. Efektiä voi Eatonin mukaan ylläpitää sekä kotona että kampaamossa tehtävillä kiiltohoidoilla.

Mielenkiintoista tässä trendivärissä on se, että ruskean sävy voi käytännössä olla mikä tahansa. Erityisen upeasti kiilto kuitenkin erottuu tummaruskeasta ja mustata tukasta. Näyttelijöiden Simone Ashleyn ja Laura Harrierin kiiltävät kutrit todistavat väitteen.

Lue lisää: Listasimme 3 tämän hetken herkullisinta hiusväriä – kaksi niistä pidentää myös kampaajaväliä