Testasimme hiuksia korjaavat shampoot ja hoitoaineet ja löysimme hyvät tuotteet marketista – voittajille pisteitä 5/5

Pistimme vaurioituneille hiuksille suunnatut korjaussarjat testiin. Näin ne toimivat tukassa.

Repair-shampoot ja -hoitoaineet on suunniteltu kuivien ja vaurioituneiden hiusten hoitamiseen.

Apteekkisarjan hiushoitoa

Aco Hair Repairing Shampoo, 9,50 € / 250 ml, ja Aco Hair Moist & Repair Conditioner, 9,50 € / 200 ml

Arvosana: 2 / 5

Lupaus: Korjaava shampoo kuiville hiuksille kosteuttaa ja hoitaa vaurioituneita hiuksia, puhdistaa hiukset ja päänahan hellävaroen ja auttaa säilyttämään värjättyjen hiusten värin. Sisältää kosteuttavaa pantenolia ja vahvistavaa vehnäproteiinia. Kosteuttava ja korjaava hoitoaine hoitaa hiuksia intensiivisesti ja tekee niistä pehmeämmät, sileämmät ja kiiltävämmät. Sisältää hoitavia kasvipohjaisia öljyjä ja korjaavia keramideja. Dermatologisesti testatut tuotteet sopivat herkällekin päänahalle. Miedosti hajustetut, vegaaniset.

” Odotusarvo ja lopputulos eivät valitettavasti kohtaa.

Kokemus: Purkin avattua sieltä pöllähtää kemikaalituoksu, joka tuo mieleen uimahallin pesutilat. Tämän kanssa odotusarvo ja lopputulos eivät valitettavasti kohtaa, vaan tuotteen pesu- ja hoito-ominaisuudet ovat aika huonot. Shampoo ei tunnu pesevän, hoitoaine ei hoitavan.

Tuoksuvaa luonnonkosmetiikkaa

Urtekram Spicy Orange Blossom Shampoo, 7,50 € / 250 ml, ja Spicy Orange Blossom Conditioner, 7,50 € / 180 ml

Arvosana: 3 / 5

Lupaus: Shampoo ja hoitoaine vaurioituneille ja kuiville hiuksille. Tuotteiden hoitava ja ravitseva jojobaöljy auttaa palauttamaan hiusten luonnollisen vahvuuden, pehmeyden ja kiillon. Raikas appelsiinikukinnan tuoksu. Luonnonkosmetiikkaa. Vegaaniset.

” Ei huomattavaa hoitavuutta.

Kokemus: Tuoksu lupailee ihanaa suihkuhetkeä, mutta kääntyy omaan nenään pettymykseksi. Myös tällä kaksikolla on ongelmia hiusten pesu- ja hoitotuloksen kanssa. Ei huomattavaa hoitavuutta kummankaan tuotteen kohdalla: hiukset jäävät kuivuttuaankin karheiksi.

Kotimaista luonnonkosmetiikkaa

Eco by Herbina Golden Berry Anti-breakage Shampoo, 3,90 € / 250 ml, ja Golden Berry Anti-breakage Conditioner, 3,90 € / 250 ml

Arvosana: 1 / 5

Lupaus: Shampoo ja hoitoaine vahvistavat ja suojaavat vaurioituneita hiuksia ja tukevat hiusten kasvua ennaltaehkäisemällä hiusten katkeilua. Kotimainen lakansiemenuute, elintarviketuotannon sivuvirrasta saatu appelsiiniuute ja kotimainen betaiini hoitavat ja vahvistavat hiuksia. Pehmeästi vaahtoava shampoo puhdistaa hiukset hellävaraisesti ja kosteuttaa samalla. Hoitoaine parantaa hiusten kammattavuutta ja kosteuttaa niitä. Luonnonkosmetiikkaa, vegaaniset ja biohajoavat. Valmistettu Heinävedellä.

” Ihana tuoksu!

Kokemus: Ihana tuoksu! Valitettavasti ensiksi shampoo ei tunnu puhdistavan ja sen jälkeen hoitoaine ei tunnu hoitavan. Lopputuloksena likaiselta tuntuva, klimppiintynyt hius, joka on pesua vailla jo saman päivän iltana. Kaapista on kaivettava kaikki ylimääräiset hoitotuotteet, jotta saan kamman hiuksista läpi.

Tehohoitoa huonokuntoiselle tukalle

Briogeo Don't Despair, Repair! Super Moisture Shampoo, 32,90 € / 473 ml, ja Don't Despair, Repair! Super Moisture Conditioner, 32,90 € / 473 ml

Arvosana: 4 / 5

Lupaus: Shampoo ja hoitoaine kuiville, vaurioituneille, kemiallisesti käsitellyille ja/tai elottomille hiuksille. Shampoo yhdistää kosteuttavan hiusnaamion ja puhdistavan shampoon. Tehokosteuttava, sulfaatiton shampoo sisältää kookosöljyä, leväuutetta, pantenolia ja biotiinia, jotka kosteuttavat ja korjaavat kuivia hiuksia latistamatta niitä. Korjaava hoitoaine sisältää kosteuttavaa natrium-PCA:ta ja kapseloitua arganöljyä. Ravitseva ja hiuksia vahvistava koostumus edistää hiusten terveyttä ja tekee niistä kiiltävät. Vegaaniset.

” Hoitoaine tuntuu täyteläiseltä.

Kokemus: Shampoo on testin peruskauraa, jota en välttämättä lähtisi erikseen ostamaan. Hoitoaine tuntuu kuitenkin täyteläiseltä ja silottelee hiuksen pesun lopuksi. Tuoksussa häivähtää hieman uimahalli, mikä yllättää. Suurista pulloista on hankalaa saada ilman pumppua märillä käsillä tuotetta ulos.

Kahvin ja kinuskin tuoksua kylppäriin

XZ Kinuskikahvi korjaava ja vahvistava shampoo, 3,90 € / 250 ml, ja XZ Kinuskikahvi korjaava ja vahvistava hoitoaine, 3,90 € / 250 ml

Arvosana: 3 / 5

Lupaus: Shampoo vahvistaa ja korjaa hiuksen rakennetta sisältäpäin vähentäen hiusten katkeilua. Kotimaisen kahviteollisuuden sivuvirrasta saatavaa kahviöljyä ja kotimaista betaiinia sisältävä shampoo pesee hiukset tehokkaasti, tehden niistä hoidetun, terveen ja hyvinvoivan näköiset. Hoitoaine vahvistaa ja korjaa hiusta, vähentää hiusten katkeilua ja parantaa hiusten kammattavuutta ja käsiteltävyyttä. Saa hiukset tuntumaan pehmeämmiltä ja näyttämään kiiltäviltä, terveiltä ja hyvinvoivilta. Paahteisen kinuskin ja kahvin tuoksu. Vegaaniset, valmistettu Heinävedellä.

” Peruslaatua, johon tarttuisin paljon mieluummin, kuin moneen testin kalliimmista tuotteista.

Kokemus: Peruslaatua, johon tarttuisin paljon mieluummin kuin moneen testin kalliimmista tuotteista. Tässä tuoteparissa shampoo kyllä pesee, eivätkä hiukset jää tahmeiksi. Hoitoaineessa saisi olla kuitenkin hieman enemmän ytyä, sillä joudun annostelemaan muita hoitotuotteita suihkun jälkeen reilulla ranteella.

Puolen litran pakkauksissa

Ida Warg Repair Shampoo, 27,90 € / 500 ml, ja Repair Conditioner, 29,90 € / 500 ml

Arvosana: 5 / 5

Lupaus: Korjaavat, täyteläiset ja vahvistavat shampoo ja hoitoaine. Tuotteiden sisältämä leväuute hellii kuivia ja vaurioituneita hiuksia. Ne korjaavat hiuksia syvältä, suojaavat pitkäkestoisesti ja palauttavat hiusten luonnollisen vahvuuden ja elinvoiman. Kukkaistuoksussa on muun muassa arabianjasmiinia, patsulia ja freesiaa. Vegaaniset. Saatavilla myös pienemmissä pakkauksissa.

” Tuntuu luksustuotteelta!

Kokemus: Tämä tuntuu luksustuotteelta! Shampoo pesee yllättävän hyvin ja jättää puhtaan tunteen ilman, että hiukset tuntuvat kuivalta koppuralta. Hoitoaine silottelee hiuksen niin, että suihkun jälkeen ei kaipaa hoitotuotteiden armadaa. Tuoksu testin paras!

Isot pumppupullot

Klippoteket Organic Repair & Shine Shampoo, 8,90 € / 400 ml, ja Repair & Shine Conditioner, 8,90 € / 400 ml

Arvosana: 3 / 5

Lupaus: Shampoo ja hoitoaine kuiville ja käsitellyille hiuksille. Tuotteet sisältävät B5-vitamiinia, rauhoittavaa oliivinlehtiuutetta, aloeuutetta sekä keramideja, jotka suojaavat, selvittävät ja ravitsevat hiuksia ja antavat niille terveen kiillon ja tunnun. Pullo on 94-prosenttisesti sokeriruokoa. Vegaaniset.

” Ihan ok peruskombo.

Kokemus: Melko tavallinen tuotepari. Tässäkin sarjassa shampoo keskittyy korjaamiseen enemmän kuin puhdistukseen, jolloin hiuksen tuntu on hieman nihkeä. Kun hoitoaine on vielä varsin keveä, jättää lopputulos toivomisen varaa. Kuitenkin ihan ok peruskombo, ja plussaa kätevistä pumppupulloista.

Markettikosmetiikkaa

L’Oréal Paris Elvital Dream Length Restoring Shampoo, 3,90 € / 250 ml, ja Dream Length Super Detangler, 3,90 € / 250 ml

Arvosana: 4 / 5

Lupaus: Hoitavan shampoon ja hoitoaineen koostumukset sisältävät kasviperäistä keratiinia, vitamiinia ja risiiniöljyä. Ne jälleenrakentavat hiusten rakennetta latvoihin saakka, vahvistavat ja ravitsevat hiuksia, antavat kiiltoa ja auttavat hiuksia säilymään pitkinä ja kauniina.

” Hoitoaine toimii niin hyvin, että unohdan pesun jälkeen laittaa mitään hoitotuotteita.

Kokemus: Markettituotteiden voittaja! Shampoon mica-jauheen aiheuttama glitter vähän häkellyttää ja tuntuu turhalta lisältä. Loppujen lopuksi shampoo pesee hyvin ja hoitoaine silottaa hiuksen kiiltäväksi. Tuote toimii niin hyvin, että unohdan pesun jälkeen laittaa mitään hoitotuotteita, ja sitä ei edes huomaa.

Testaaja: Sanna-Leena Santapakka, jonka hiukset on poltettu karrelle vuosikausien vaalennuksella ja tukan tilanne viimeistelty rajulla tummennuksella.

Kuvat: Valmistajat