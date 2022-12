Himokäyttäjä testasi 8 sukkahousut – voittaja löytyi ketjuliikkeestä, 5/5!

Mitkä sukkahousut eivät valu? Entä mitkä tuntuvat mukavilta ja näyttävät hyviltä? Otimme joukon erilaisia sukkahousuja kokeiluun.

Kuin toinen iho?

Norlyn Second Skin 15 den, 12,95 €

Arvosana: 4+ / 5

Lupaus: Sideria-langasta valmistetut mattapintaiset 15 denierin huomaamattomat sukkahousut. Sähköisyyttä ehkäisevä käsittely. Rajaton housuosa, leveä vyötärönauha, tasosauma, puuvillahaarakiila ja huomaamaton kärkivahvike. Paras vaihtoehto paljaille säärille. Saatavilla kahdessa eri sävyssä koossa 36–40, 40–44 ja 44–48.

” Niin hyvät, että näistä tulee ensimmäisen käyttökerran jälkeen suosikit. Toisella käyttökerralla isovarpaan kynsi tekee sukkiksiin reiän.

Kokemus: Norlynin uutuussukkikset tuntuvat kädessäkin siltä, että näitä ei ole. Ovat kevyet, lähes huomaamattomat päällä. Sukkikset saa vedettyä helposti jalkaan. Ne pysyvät hyvin ylhäällä eivätkä purista mistään. Vyötärökaistale kääntyy käytössä hieman kaksin kerroin, mutta se ei ole niin tiukka, että se haittaisi. Nämä ovat niin hyvät, että näistä tulee ensimmäisen käyttökerran jälkeen suosikit. Toisella käyttökerralla pidän sukkiksia hääjuhlissa aamusta iltaan. Isovarpaan kynsi tekee sukkiksiin reiän, vaikka kynnet oli juuri lyhennetty pedikyyrissä. Loistavat sukkikset kertakäyttöön, mutta kannattaa varata toiset mukaan. Itse en enää uskaltaisi ostaa.

Uusi suomalainen sukkisbrändi

Luvby 20th Heaven, 26,95 €

Arvosana: 3- / 5

Lupaus: 20 denierin sukkahousut, jotka tuntuvat kuin pehmeimmiltä joogahousuilta. Sukkahousujen vahvistettu vyötärökaistale ulottuu rintaliivien alareunasta alavatsaan ja antaa keskivartalolle samankaltaista tukea kuin korkeavyötäröiset muotoilevat alushousut. Himmeä kiilto, näkymätön varvasosa, litteä keskisauma, puuvillainen haarakiila ja 60 prosenttia kierrätysmateriaalia. Valmistettu Italiassa. Saatavilla neljässä eri sävyssä koossa S–XL.

” Päälle vetäessä tuntuvat napakoilta, mutta eivät purista vyötäröltä.

Kokemus: Näissä sukkiksissa on niin korkea vyötärökaistale, että selkä loppuu kesken. Päälle vetäessä tuntuvat napakoilta, mutta eivät purista vyötäröltä. Todella paksu vyötärökaistale rullaantuu vyötärölle ja rullaantuneena alkaa päivän mittaan puristaa hieman. Sukkikset eivät silti valu haaroista yhtään. Pinnassa turhan paljon kiiltoa omaan makuuni. Näyttävät selkeästi sukkiksilta jalassa. Ohjeessa käsketään kastella ensin, jotta sukkisten kestävyys paranisi. Jää vähän hämärän peittoon, mitä se tarkoittaa. Markettisukkiksissa en ole törmännyt tällaiseen kehotukseen.

Paksumpi on parempi

Luvby 40th Heaven, 28,90 €

Arvosana: 3½ / 5

Lupaus: Saman sarjan 40 denierin sukkahousut. Saatavilla neljässä eri sävyssä koossa S–XL.

” Sukkikset eivät valu haaroista, eikä ruttaantunut kaistale purista vyötäröä juurikaan.

Kokemus: Vyötärökaistale on todella pehmeä eikä purista lainkaan. 40 denierin sukkiksista tulee helposti mummovibat, mutta kun sukkahousut vetää jalkaan, eivät ne olekaan niin pahat. Näitä voisin käyttää pitkien saappaiden ja hameen tai mekon kanssa. Näissä vyötärökaistale lähtee ruttaantumaan hiukan ja valumaan selästä. Se ei kuitenkaan haittaa, koska sukkikset eivät valu haaroista eikä ruttaantunut kaistale purista vyötäröä juurikaan. Tuntuu siltä, että sukkikset on tehty pitkäsääriselle ihmiselle, jolla on todella pitkä selkä.

Suositut sukkikset

Pieces PCShaper 40 den Tights, 12,99 €

Arvosana: 5 / 5

Lupaus: Vila-vaateketjun myydyin sukkahousumalli. 40 denierin muotoilevat sukkahousut, joissa tiukka istuvuus. Saatavilla mustana koossa S/M, M/L ja L/XL.

” Nämä ovat niin täydelliset, että näistä tulee uusi arkisuosikkini.

Kokemus: En yleensä käytä muotoilevia sukkiksia, koska usein ne puristavat. Nämäkin vaikuttavat alkuun liian tiukoilta. Kun sukkiksia vetää jalkaan, tuntuu, että ne ovat liian pienet. Ahtaudun kuitenkin sisään. Yllättävää kyllä, päällä ne eivät purista. Sukkikset tuntuvat mukavilta, ja niissä on sopiva vyötärökaistale, joka ei rullaudu eikä lähde valumaan. Haara pysyy ylhäällä koko päivän ajan. Vessakäynnin jälkeen sukkikset pitää asetella oikealle kohdalle huolella, mutta se on pieni vaiva. Sukkikset ovat kestävät, erinomaiset arkikäyttöön. Nämä ovat niin täydelliset, että näistä tulee uusi arkisuosikkini.

Tokmannin myydyimmät

Pola Naisten Thermosukkahousut, 6,99 €

Arvosana: 1+ / 5

Lupaus: Lämpimät thermosukkahousut pehmeäksi harjatulla sisäpinnalla. Tokmannin viestinnän mukaan asiakkaiden suosikkituote jo monen vuoden ajan. Saatavilla mustana ja vaihtuvissa sävyissä koossa S/M, L/XL ja XXL.

” Matala vyötärö verrattuna muihin.

Kokemus: Heti jalkaan vedettäessä tunnen, että taakse tuleva tuplasauma ei istu. Pepun puolella on lasten sukkahousuista tutut saumat, jotka kulkevat pakaroiden päällä. Mietin, miksi näissä on sellaiset. Sukkikset ovat ihanan lämpimät ulkona, mutta sisällä tulee liian lämmin. Kun istun, polvien kohdalla kangas venyy, ja sukkikset ovat epätasaisen näköiset, sillä sisävuori päästää toisista kohdista enemmän ihoa näkyviin. Suurin ongelma on, että sukkahousut valuvat. Näissä on myös aika matala vyötärö verrattuna muihin.

Täysin saumattomat

Marks & Spencer Autograph Soft Luxe Seamfree Opaque Tigths 40 den, 16,95 €

Arvosana: 4 / 5

Lupaus: 40 denierin kauttaaltaan saumattomat sukkahousut. Superpehmeät kuidut ja poikkeuksellinen mukavuus. Brittimerkkiä myy Sokos. Saatavilla mustana ja nudena koossa S–XL.

” Sukkisten pinta on täydellisen tasainen ja laadukkaan oloinen.

Kokemus: Saumattomat sukkahousut aiheuttavat hämmennyksen. Kun sukkisten haarassa on suorakulmainen vahvistettu osio, en heti hahmota, ovatko sukkikset oikein päin. Näyttää siltä, että takakappale on edessä. Sitten tajuan, että ”kappale” on samanmuotoinen joka puolelta, takaa sitä ei vain näy, koska peppuni peittää sen. Sukkisten pinta on täydellisen tasainen ja laadukkaan oloinen. Vyötärökaistale on verrokkisukkahousuihin nähden matalahko. Vyötärö lähtee nopeasti rullautumaan hieman. Koska vyötärö on valmiiksi hiukan matala, rullaantuminen tuntuu pitkäselkäisenä hiukan häiritsevältä. Sukkikset eivät kuitenkaan purista.

Kevyttä kotimaista

Vogue Light Shaping Harmony shape 20 den, 12,50 €

Arvosana: 1 / 5

Lupaus: Elegantit 20 denierin mattapintaiset sukkahousut. Kevyesti muotoileva, lähes rajaton housuosa antaa vartalollesi kauniin muodon. Nämä puuterisen mattaiset sukkahousut tuntuvat satiinisilta ja antavat luonnollisen kauniin ulkonäön. Ripaus luksusta joka päivään. Valmistettu Italiassa. Saatavilla nudena koossa 36–40, 40–44 ja 44–48.

” Nämä sukkikset eivät pääse käyttöön asti.

Kokemus: Sukkisten materiaali tuntuu hyvin haperolta, ei hyvällä tavalla. Kun vedän sukkiksia jalkaan, tulee mieleen edulliset markettisukkikset. Kun saan sukkikset jalkaani, huomaan niissä poikkiviivoja, jotka johtuvat siitä, että sukkiksiin on osunut jotain terävää. En huomannut vahingoittavani sukkiksia pukemisvaiheessa, mutta tuskin viat ovat pakkauksestakaan. Yksi viivoista on pahaenteisesti muuttumassa silmäpaoksi. Nämä sukkikset eivät pääse käyttöön asti.

Mukavaa muotoilua

Vogue Lift Up Support 20 den, 16,95 €

Arvosana: 4½ / 5

Lupaus: 20 denierin tukisukkahousut keskivahvasti muotoilevalla housuosalla. Puolimatat sukkahousut, joissa on vartaloa muotoileva push up -housuosa. Tasosauma ja huomaamaton kärkivahvike. Valmistettu Italiassa. Saatavilla mustana ja nudena koossa 36–40, 40–44 ja 44–48.

” Näille iso peukku!

Kokemus: Näissä sukkahousuissa on jo pukemisvaiheessa ihan eri tuntuma kuin saman merkin mattasukkiksissa. Sukkahousut näyttävät ja tuntuvat laadukkailta. Sukkahousut ovat todella napakat, mutta ne saa silti vedettyä jalkaan suht vaivattomasti. Testaan sukkikset pikkujouluissa. Tanssin ne jalassa korkokengissä. Sukkisten vyötärökaistale ei juuri rullaannu eivätkä sukkikset valu lainkaan. Kun käyn vessassa, peppu pitää asetella oikeaan kohtaan. Kun sukkikset ovat oikeassa kohdassa, ne tuntuvat mukavilta, vaikka ovat shaping-sukkikset. Näille iso peukku!

Testaaja: Heidi Iivonen, sukkahousujen himokäyttäjä, joka arvostaa valumatonta haaraa ja silkkistä pintaa.

Kuvat: Valmistajat