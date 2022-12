Tältä näyttävät ensi vuoden himotuimmat housut – mitkä näistä 8 farkuista ovat lempparisi?

Leveitä lahkeita, liukuvärejä ja sekavia saumoja. Niistä on ensi vuoden farkkutrendit tehty.

Farkut ovat yksi vaatekaapin peruspilareista. Siksi selvitimme, millaisiin farkkuihin muotikansa pukeutuu vuoden vaihteen jälkeen.

Nämä kahdeksan farkkumallia ovat ensi vuonna muodissa.

1. Väljät lahkeet

Huonoja uutisia pillifarkkujen ystäville: leveät lahkeet ovat edelleen muodissa.

Jokainen saa toki pukeutua kuten haluaa, eikä trendejä tarvitse seurata. Muoti kuitenkin vaikuttaa myös niiden elämään, jotka eivät sitä seuraa, sillä trendit määrittävät pitkälle putiikkien valikoiman. Pillifarkut ovat siis edelleen kiven alla.

Jos kuitenkin kuulut leveälahkeisten farkkujen fanikuntaan, niin nauti täysillä!

2. Trumpettimalli

Leveiden lahkeiden rinnalle nousee myös toinen hittimalli: trumpettifarkut.

70-luvun hittilahkeet ovat taas muodissa, kertoo Who What Wear. Eikä ihme, sillä tämä malli imartelee aivan jokaista ja saa asun kuin asun näyttämään huolitellulta.

3. Halkaistut lahkeet

Jos kaapistasi ei löydy valmiiksi trumpettilahkeita, voit väsätä sellaiset itse. Tarvitset vain vanhat suoralahkeiset farkut ja sakset – halkaistut lahkeet ovat nimittäin muodissa.

Jos epäilet omia tuunaamiskykyjä, niin ei huolta! Trendi on nyt pinnalla, joten halkaistuja lahkeita löytyy varmasti myös kauppojen valikoimasta.

4. Reisitaskufarkut

Reisitaskufarkut ovat olleet muodissa jo jonkin aikaa, eivätkä ne väisty valokeilasta vielä hetkeen.

Tässä trendissä ei ole kuin hyviä puolia: kerrankin naistenosaston farkuissa on kunnon taskut, joihin mahtuu muutakin kuin ilmaa.

5. Sekavat saumat

Ensi vuonna farkkujen saumat jätetään tarkoituksella nurin kurin ja päättelemättä. Trendiä kutsutaan raakasaumaksi.

Raffi tyyli ei ehkä toimi toimistolla, mutta näyttää uskomattoman hyvältä perusteepparin ja nahkatakin kaverina. Nämä trendifarkut nostavat perusasun aivan uudelle tasolle!

6. Kaksivärinen kangas

Tummat, keskisiniset vai vaaleat farkut? Miksi tyytyä yhteen, jos voi saada kaikki kolme kerralla?

Moniväriset farkut ovat nyt trendikkäät ja aivan kuten edelliset, ne toimivat täydellisesti asun kuin asun keskipisteenä.

7. Liukuvärjätyt levikset

Liukuvärjätyt farkut ovat trendi, joka on vasta tekemässä tuloaan, mutta Who What Wearin mukaan ne ovat kaikkien huulilla – tai pikemminkin jalassa – vuonna 2023.

Värillä tai mallilla ei ole merkitystä, kunhan kangas on liukuvärjättyä. Tässä on todellinen hurahdusvaara!

8. Harmaa pesu

Keskisininen pesu on pitänyt farkkuvärien kärkipaikkaa jo pitkään, mutta ensi vuonna se saa haastajan. Harmaa pesu on nimittäin tullut takaisin ja havittelee farkkuvärien ykköspaikkaa.

Miten harmaa voi yhtäkkiä näyttää näin raikkaalta?

