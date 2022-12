5 meikkivoidetta, joiden nimeen julkkisten meikkaaja vannoo – eikä yksikään maksa yli 20:tä euroa

Tässäpä tuotevinkkejä suoraan Hollywoodista. Meikkipohjasi kiittää!

Kun mietitään, mihin meikkeihin kannattaa panostaa ja mistä puolestaan voi pihistää, lukeutuu meikkivoide usein ensimmäiseen kategoriaan. Se käy järkeen, sillä meikkivoide toimii muun meikin pohjana.

Panostamisen ei tarvitse kuitenkaan tarkoittaa hillitöntä hintalappua. Päteviä puteleita voi löytää myös muutamalla kympillä – parhaimmillaan perusmarketista.

Listasimme viisi alle parinkympin meikkivoidetta, joita jopa Hollywood-julkkisten suosima meikkitaiteilija suosittelee.

1 & 2. Lorealin pitkäkestoiset putelit

Who What Wearin haastattelema julkkisten meikkitaiteilija Denise Madrigal nimeää L’Oréalin Infaillible-sarjan meikkivoiteet parhaiden joukkoon. Sarjaan kuuluu kaksi meikkivoidetta, joista toinen tekee ihosta hehkuvan ja toinen mattaisen. Ensimmäinen sopii Madrigalin mukaan kuivalle ja jälkimmäinen rasvoittuvalle iholle.

L'Oréal Paris Infaillible 32h Fresh Wear Foundation, 19,90 €.

Molempien meikkivoiteiden koostumus on kevyt, peittävä ja pitkäkestoinen. Suomessa myytävät versiot poikkeavat hieman jenkkiserkuistaan, mikä on kosmetiikkatuotteille tyypillistä, sillä kaikki Yhdysvalloissa myytävä kosmetiikka ei täytä EU:n lainsäädännön ainesosille asettamia vaatimuksia.

L'Oréal Paris Infaillible 24h Matte Cover Foundation, 14,90 €.

Valikoitui puteliksi sitten heleä tai mattaversio, suosittelee Madrigal levittämään meikkivoiteen kasvoille tasaisella ja tiheäkarvaisella meikkisiveltimellä.

3 & 4. Maybellinen tasoittava tehokaksikko

Jälleen meikkivoidekaksikko, josta Madrigal suosittelee sekä kosteuttavaa että mattaversiota. Tällä kertaa toinen löytyy myös meikkitaiteilijan omasta meikkipussista. Hän nimittäin nimeää Maybellinen Fit Me -sarjan kosteuttavan meikkivoiteen varameikkivoiteekseen.

Maybelline Fit Me Luminous + Smooth, 12,90 €.

Myös Maybellinen Fit Me -meikkivoiteet eroavat hieman jenkkiversioistaan. Silti perusperiaate on sama: keskipeittävät, ihon pintaa tasoittavat meikkivoiteet antavat hipiän hengittää, mutta kosteuttava versio antaa iholle hehkua ja mattaversio puolestaan kitkee kiillon. Erityistä suitsutusta sarja saa Madrigalilta sävyvalikoimastaan, joka on laaja ja sisältää monia eri pohjasävyjä.

Maybelline Fit Me Matte + Poreless Foundation, 9,90 €.

Maybellinen meikkivoiteita Madrigal suosittelee levittämään kosteutetulla meikkisienellä.

5. NYXin täyspeittävä täyskymppi

Viimeisenä muttei vähäisimpänä listalle pääsee NYX-merkin täyspeittävä mattameikkivoide, jonka koostumusta Madrigal kuvailee peittävyydestään huolimatta kevyeksi. Pitkäkestoinen meikkivoide myös kestää kerrostamista, joten se toimii loistavasti raskaammassa juhlameikissä.

NYX Can’t Stop Won’t Stop Full Coverage Foundatioin, 19,90 €

Myös Nyxin meikkivoide saa Madrigalilta suitsutusta laajasta sävyvalikoimastaan. Mattameikkivoide on tarkoitettu rasvoittuvalle sekaiholle, mutta se sopii Madrigalin mukaan loistavasti myös herkälle hipiälle. Tämänkin voiteen hän kehottaa levittämään meikkisienellä.

Plussaa siitä, että Nyxin meikkivoide on tismalleen sama putilo Suomessa ja Yhdysvalloissa!

