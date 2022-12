Testasimme hiusöljyt – 2 täysin erilaista tuotetta sai lähes täydet pisteet

Hiusöljyt sopivat monelle hiustyypille, kun tuotteen valitsee oikein ja noudattaa annostelussa varovaisuutta. Testin kärkikaksikkoon mahtui sekä synteettistä että luonnonkosmetiikkaa.

Ylellinen koostumus

Loréal Professionnel Metal DX, 43,75 € / 50 ml

Arvosana: 5- / 5

Lupaus: Hiuksia metallin kertymiseltä suojaava tiivistetty hiusöljy. Vahvistaa hiuksia ja vähentää niiden katkeilua ja värin haalistumista. Antaa kiiltoa ja saa värin näyttämään intensiivisemmältä. Täyteläinen koostumus, joka imeytyy hiuskuituun ilman latistavaa vaikutusta. Suojaa lämmöltä ja vähentää pörröisyyttä. Kaikille hiustyypeille.

Kokemus: Tässäpä mukava koostumus, oikein solahtaa hiuksiin. Kosteuttaa muttei klähmää hiuksia eli ei ole liian silikoninen. Tuoksu on yllättävän voimakas ja tuo vähän mieleen miesten hajusteet – ihan hyvällä tavalla. Annostelun kanssa ei tarvitse edes olla supervarovainen, joten tämähän saattaa huveta yllättävänkin äkkiä. Tuotteen hiuksia vahvistavia ominaisuuksia on vaikea arvioida, mutta kiva tietää, että sellainen mahdollisuus on ainakin olemassa.

Kevyt ja ihana

Ekopharma tyrni-argan latvaöljy 15,90 € / 30 ml

Arvosana: 5- / 5

Lupaus: Ylellinen hiustenhoitoöljy, joka pehmentää, antaa kiiltoa ja parantaa kammattavuutta. Poistaa pörröisyyttä ja sähköisyyttä. Sisältää hoitavaa arganöljyä ja ravitsevaa tyrniöljyä. Kevyt koostumus, joka ei latista hentojakaan hiuksia. Silikoniton, Fi-Natura-ekosertifioitu ja eläinkokeeton. Suomalaista luonnonkosmetiikkaa.

Kokemus: Ihanan kevyt koostumus, joka ei jätä hiuksia tahmaisiksi tai rasvaisiksi, kunhan malttaa käyttää sopivan pienen määrän. Tämä tuote tuntuu myös oikeasti kosteuttavan ja hoitavan rutikuivia hiuksia – samalla haituvat silottuvat ja saavat kiiltoa. Pakkauksen pumppu ei ole parhaasta mahdollisesta päästä, haluamaansa määrää ei saa annosteltua kovin tarkasti. Mieto ja miellyttävä tuoksu.

Taattua laatua

Cutrin Ainoa Color Oil Serum, 22,90 € / 40 ml

Arvosana: 4 / 5

Lupaus: Silottava öljyseerumi, joka antaa hiuksiin kiiltoa ja korostaa hiusvärin hehkua. Vähentää sähköisyyttä ja tekee hiuksista pehmeät. Tehoaineena runsaasti antioksidantteja sisältävä karpalonsiemenöljy, joka auttaa suojaamaan hiuksia ulkoisilta rasitteilta. Sisältää UVB-suojan. Vegaaninen. Tuotteella on Avainlippu-merkki.

Kokemus: Tässäkin korostuu enemmän silikoni kuin öljy, eikä siinä sinänsä mitään. Silottaa ja antaa hiuksiin kiiltoa, koostumuskin on mukavan kevyt. Pipettityyppisestä pakkauksesta tuotetta on myös helppoa annostella riittävän pieni määrä. Pakkaus on myös mukavan kevyt vaikka matkalle mukaan otettavaksi. Miedohko tuoksu.

Näppärä silottaja

Four Reasons Pure Bliss Hair Oil, 17,90 € / 50 ml

Arvosana: 3½ / 5

Lupaus: Hiusöljy, joka kosteuttaa, antaa kiiltoa ja tekee hiuksista silkinpehmeät. Hoitaa hiuksia niitä latistamatta ja sopii hiusten selvitykseen, hoitoon ja viimeistelyyn. Sisältää argan-, jojoba- ja kookosöljyä. Tuoksuu kookokselta. Vegaaninen. Valmistettu Suomessa.

Kokemus: Klassinen runsaasti silikonia sisältävä liukastakin liukkaampi koostumus – ihan kiva, mutta ei varsinaisesti tarjoa mitään uutta tässä kategoriassa. Silottaa, mutta annostelun kanssa saa olla varovainen. Tyylikkään minimalistinen ja sopivan kompakti muovipakkaus. Makeahko mutta melko maltillisena pysyvä tuoksu.

Ihan kiva!

Maria Nila True Soft Argan Oil, 13,90 € / 30 ml

Arvosana: 3½ / 5

Lupaus: Hoitava arganöljy pehmentää ja vahvistaa hiuksia ja palauttaa niiden kosteuden. Imeytyy nopeasti, vähentää takkuisuutta ja antaa hiuksille kiiltoa. Vegaaninen.

Kokemus: Kivan kevyt koostumus tässäkin tuotteessa. Sisältää arganöljyn lisäksi silikonia, ja kyllähän tällainen hybridikoostumus myös toimii pätevästi, vaikka ei tätäkään hiuksiin lotrata uskalla. Hoitaa hommansa, mutta tämäkään ei jää erityisesti mieleen hyvässä eikä pahassa. Hedelmäinen tuoksu.

Riittää pitkään

Kérastase Blond Absolu Huile Cicaextreme -hiusöljy, 53,50 € / 100 ml

Arvosana: 3 / 5

Lupaus: Hoitaa vaalennettuja hiuksia tehokkaasti vaalennuskäsittelyn jälkeen. Antaa lämpösuojan, sulkee avautuneet hiussuomut ja vähentää kaksihaaraisten näkyvyyttä.

Kokemus: Iso ja painava lasipullo vihjaa siihen suuntaan, että tätä pitäisi levittää hiuksiin kerralla enemmänkin, mutta rasvalettihän siitä vain seuraa. Pakkauksen takanakin neuvotaan käyttämään 1–2 pumppausta. Ainakin omalle hennolle hiuslaadulleni se on liikaa, tämä pullo tulee riittämään seuraavalle vuosisadalle. Sinänsä tuote on vastaava kuin muutkin silikonipohjaiset hiusöljyt, joskin vaaleille tai vaalennetuille hiuksille tarkoitettu. Perushyvä.

Tuhtia tavaraa

Yves Rocher Botanical Oil, 19,90 € / 100 ml

Arvosana: 3 / 5

Lupaus: Hoitaa kuivia ja vaurioituneita hiuksia. Sisältää luonnonmukaista jojobaöljyä, joka korjaa hiuskuituja ja ravitsee ja hoitaa niitä. Imeytyy nopeasti. Silikoniton ja alkoholiton. Vegaaninen.

Kokemus: Tätäkin neuvotaan käyttämään pumppaus tai pari, mutta en rohkene, auringonkukka- ja jojobaöljyä sisältävä tuote on sen verran tuhtia tavaraa, vaikka koostumus onkin melko kevyt. Sopii jätettävänä hoitona ehkä paremmin vahvahiuksisille ja paksujen kasviöljyjen käyttämiseen hiuksissa mieltyneille. Itselleni riittää pari pientä tippaa.

Öljyinen monitoimituote

La Provençale Bio Oil of Beauty -kuivaöljy, 16,90 € / 100 ml

Arvosana: 2 / 5

Lupaus: Luomusertifioitua oliiviöljyä sisältävä tuote ravitsee ja pehmittää ihoa ja hiuksia. Sulautuu iholle eikä jätä rasvaista tunnetta. Sertifioitua luonnonkosmetiikkaa.

Kokemus: Nyt kummastuttaa. Auringonkukka- ja oliiviöljyä sisältävä tuote on pakattu suihkepulloon. No, jos tykkää rasvatahroista siellä sun täällä, niin mikä jottei. Suihkautan tuotetta kämmeneen ja levitän siitä hiuksiin, heti aivan liikaa. Rasvalettivaara siis vaanii tässäkin pullossa, jos ei ole varovainen. Eli normaali öljy siinä mielessä! Erona muihin tätä tuotetta voi pakkauksen mukaan käyttää myös kasvojen ja vartalon iholle.

Testaaja: Marjut Laukia, joka on liian laiska curly girl -urakointiin ja jonka luonnonkiharat hiukset ovat siksi kroonisesti silotuksen tarpeessa.

Kuvat: Valmistajat