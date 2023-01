Eikö ihonhoito tunnu toimivan? Vastaus voi löytyä tekniikasta, jossa ihoa hoidetaan neljän illan sykleissä

Tästä on kyse

Mikä skin cycling?

Ihotautilääkäri Whitney Bowen kehittämä skin cycling tarkoittaa ihon porrastettua hoitamista muutamalla harkitulla raaka-aineella viikon eri iltoina.

Ihon ”kiertoharjoittelu” tähtää tuloksiin ilman ihoärsytystä ja liiallista hoitamista neljän päivän syklillä. Ensimmäisenä iltana kasvot kuoritaan, toisena iltana ihoa hoidetaan retinolilla. Kolmantena ja neljäntenä iltana ihoa vain kosteutetaan. Viidentenä iltana rutiini aloitetaan alusta. Lisäksi ihoa kosteutetaan joka aamu.

Muutama suomalaiskosmetologi on kritisoinut trendiä siitä, ettei sen pelkistetty resepti sovi aukottomasti kaikille. Heidän mukaansa ihoa tulisi aina hoitaa sen yksilölliset tarpeet huomioiden ja tarvittaessa ammattilaisen ohjauksessa.

On yksilöllistä, millaisia tuloksia rutiinista voi odottaa – paljon riippuu siitä, miten ihoa on hoitanut aiemmin ja mikä on ihon lähtökunto. Myös käytetyt tuotteet vaikuttavat.