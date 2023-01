Tiedätkö, mitä on night luxe? Maailmalla leviää uusi trendi, joka houkuttelee hylkäämään joogatrikoot ja istumaan syntisten pöytään

Tervemenoa, turhan hyveellinen elämä. Somessa lämmitellään uutta hedonismin ja ilottelun aikakautta.

Täydellisyyden tavoittelulle on syntynyt vastatrendi, jossa vihermehut vaihdetaan samppanjan virtaan.

Jos olet kyllästynyt Instagram-vaikuttajien kurinalaisiin pilatestreeneihin, smoothiekulhoihin ja monivaiheisiin ihonhoitorituaaleihin, et ole yksin. Viimeisen päälle viritetyllä elämällä on somessa nimi #thatgirl. Termillä viitataan siihen tyyppiin, jolla on hyvinvointihommat, ja pakka noin muutenkin, ärsyttävän hyvin kasassa.

Nyt täydellisyyden tavoittelulle on syntynyt vastatrendi, jossa joogatrikoot ja vihermehut vaihdetaan bilemekkoon ja samppanjan virtaan. Tiktokista alkanut aalto on saanut nimen ja nousevan hashtagin #nightluxe, yöllinen luksus.

Ensivilkaisulla se viittaa bileillan estetiikkaan: paljastaviin juhla-asuihin, paljettien kimallukseen ja taksikyyteihin.

” Hilpeä huolettomuus on tarpeellinen todellisuuspako itse kullekin juuri nyt.

Trendistä voi kuitenkin kuoria esiin jotain glitterpintaa syvällisempää. Ennen kaikkea some-ilmiö on ajankuva. Ravintolaillat, pikkumekot ja kaupunkilomat päättävät, vihdoinkin, koronakauden kotoilun. Yöllinen luksus onkin digimaailman versio ilottelevasta 1920-luvusta. Sen hilpeä huolettomuus on tarpeellinen todellisuuspako itse kullekin juuri nyt, sotauutisten keskellä.

Krapulan sijaan kotiin viedään kevyempi mieli, täydempi vatsa ja korvissa soiva lista tuoreita hittejä.

Pääministeri Sanna Marin sen sanoi: ”Minä olen ihminen, ja myös minä kaipaan joskus näiden synkkien pilvien keskellä iloa, valoa ja hauskuutta.”

” Tanssilattialle ei ole tultu parantamaan maailmaa, päivittämään työkuulumisia tai täyttämään askeltavoitteita.

Siispä seuraa tärkeä briiffi bileseurueelle: Tanssilattialle ei ole tultu parantamaan maailmaa, päivittämään työkuulumisia tai täyttämään askeltavoitteita. Oura-sormukset jätetään kotiin, tehtävälistojen ja sähkölaskujen päälle.

Tavoitteena ei myöskään ole vetää päätä täyteen. Krapulan sijaan kotiin viedään kevyempi mieli, täydempi vatsa ja korvissa soiva lista tuoreita hittejä.

Parhaat päälle

Kimaltava night luxe -tyyli pelastaa asukriisit. Paljettien ja sensuellien samettiasujen apajille muistutus vauhtisokeuden iskiessä: yksi osuva ostos riittää, ja kaverin vaatekaapilla saa ja kannattaa vierailla.

Mustaa valkoisella: glittereillä ei ole eikä tule ikärajaa.

Kun asu on kuorrutettu paljeteilla, minimalisti skippaa korut ja juhlameikin.

Poliittinen linjaus: jyrkkä ei aluspaidalle, vahva kyllä tanssimuuveille.

Harakat huomio! Iske metallinhohtoisiin asusteisiin talvialessa.

Yllättävän mukavat: paljettihousut elastaanilla ja joustavalla vyötäröllä, 80 €, Weekday.

Viluisen biletoppi: pitkät hihat ja korkea kaulus, 45 €, Pieces.

Samettimekko osuu myös arkeen, poolon päällä tai lempineuleen alla, 29,95 €, Zara.

Juhlafiilis taattu! Valitse väljä koko, jos haluat lisää tilaa tanssia, 40 €, H&M.

Nahkainen hiusdonitsi käy rannekorusta, mutta pelastaa myös hikisen tukan, 15 €, Arket.

Ei mikään yhden illan ihme: villasekoitteinen bleiseri satiinikauluksilla, 160 €, Mango.

Diskopallot omasta takaa, kestävää hopeaa, 92,25 €, Fashionology.nl.

Läträä pois

Kuluneen vuosikymmenen kunnianhimoinen tavoite: pieteetillä hoidettu tasainen iho, joka hehkuu meikittömänäkin. Armollisempi päämäärä: perushyvä hipiä, joka saa etenkin talvella hohtonsa purkista. Pimeä ravintolailta on aloittelijallekin hyvä paikka kokeilla uusia meikkivetoja. Kun homma sujuu, samat sudinnat voi siirtää valaistuihin työtiloihin.

Pehmeä lasku metallimeikkiin: hohtoa vain silmien sisäkulmiin.

Nestemäinen Ultimate Glow Shots -luomiväri pysyy paikallaan ja tuo hetkessä hohtoa, sävy Come Thru Coconut, 12,25 €, Nyx.

Sormenpäällä paikalleen taputeltu kevyt puna on perusmattaa täysmaalia kiintoisampi.

Maaliin meni: huuli- ja poskipuna samasta putelista, johon on lisätty myös pohjustusvoide. Halo Sheer to Stay -värin sävy Sunset, 31 €, Smashbox.

Sumuinen silmämeikki yhdellä vedolla: Volcanic Minerals Twist -luomivärikynän sävy Grey Brown, 19 €, Korres.

Siistit jättiripset: yhdestä päästä tuuheutta, toisesta nostetta. L’Oréal Paris Pro XXL Lift-ripsiväri, 20,90 €.

Suomi-brändin puikosta saa ylimaallisen hehkun. Painele poskipäille ja häivytä sormin, Natural Glow -korostuvärin sävy Sade, 32 €, Havu Cosmetics.

Hyvä avec joka juhlaan: kiiltävät punaiset kynnet.

Vegaanisessa lakassa on näppärä harja ja kiillot kaakossa. Max Factor Miracle Pure Nail -kynsilakan sävy Scarlet Poppy, 7,90 €.

Meno-paluu Pariisiin

Nautintojen aika on jo jalkautunut Tiktokista todellisuuteen. Suomalaiset some-vaikuttajat Alexa Dagmarista Sofia Ruutuun puhuivat pitkään koti-iltojen ja alkoholittoman elämän puolesta. Nyt on vuorossa naisten reissut Pariisiin, lounasviinit ja kuumat iltamekot. Samaa dekadenttia meininkiä voi kanavoida omalla kotisohvallakin. Viltit ja villasukat sivuun, kevyet kimallukset ja himottavimmat herkut esiin!

Isot lasit ja vieläkin isompi asenne paikkaavat, jos krapulafiilis osuu kohdalle.

Ei mikään hymytyttö. Night luxe ei ole pakotetun positiivisuuden asialla.

Aurinkolasit 130 €, Chimi.

Optimoija ostaa Ferm Livingin ikuiset lasit samppanjapullon hinnalla, 39 €/ 2 kpl, Finnish Design Shop.

Takuuvarma tuliainen: pöllöpullo, eli La Chouette de Champillon -samppanja, 34 €, Alko.

Sipsien kausimakuna karamellisoitu voi ja merisuola, 2 €, Taffel.

Korukengät nostavat ilmaan – myös mielen maanantai-iltana kotisohvalla, 139,95 €, Steve Madden/Nelly.com.

Ei pääse ilo unohtumaan. Kuoret iPhone 13- puhelimelle, 58 €, Christopher Kane/ Farfetch.com.

Tuoksulla yöhön: makeita mustia viinimarjoja, kirpeää vetiveriä ja raikasta salviaa, Nuit d’Azar -parfyymi 50 ml, 42,50 €, Rituals.

Tryffeliöljy nostaa ranskikset ykkösluokkaan, 7 €, Food Market Herkku.

Vähän parempaa etkopalaa: etanat pannussa, 8,95 €, Maku/Sokos.

