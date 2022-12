Mitä kosmetiikkaa Kardashianin sisarukset käyttävät? Tarkkasilmäiset ovat bonganneet tv:stä nämä 5 tuotetta – yksi on halpistuote

Superjulkkis-siskojen kylppäreissä näkyy täysin samoja tuotteita kuin monella meistä muistakin.

On aina erityisen mielenkiintoista, kun oma kauneusidoli paljastaa joko tarkoituksella tai vahingossa ne tuotteet, joilla luo tyylinsä oikeassa elämässä.

Kardashianien tosi-tv-sisarukset ovat tunnetusti kosmetiikan suurkuluttajia. Kylie Jennerilla ja Kim Kardashianilla on myös omat meikkibrändit. Mutta millä Kim pesee illalla kainalot tai Kourtney hoitaa huonon hiuspäivän pois päiväjärjestyksestä? Tiktok sen meille kertoo: Nimimerkillä @laucapon somettava kauneustoimittaja Laura Capon on katsonut Kardashianien sarjaa suurennuslasi kädessä ja bongannut sieltä muun muassa nämä tuotteet.

Blondauksen tueksi

Kardashianit jos jotkut tietävät, että tukka voi mennä huonoon kuntoon, kun sitä värjää ja käsittelee tiuhaan lämpölaitteilla. Hiuksia tehokkaasti rakennepaikkaava Redkenin shampoo nähtiinkin sarjan jaksossa, jossa Kim blondasi hiuksiaan iltaa ennen Met-gaalaa.

Redken Acidic Bonding Concentrate Shampoo, 33 €.

Siskojen lempparikiinne

Keltainen pullo on helppo bongata (vaikka joissakin jaksoissa pullo on teipattu valkoisella teipillä). Tämä hiukset todellakin paikalleen liimaava lakka on nähty lähes kaikkien Kardashianien käytössä niin autossa, punaisella matolla kuin vaihtelevissa meikkaushuoneissakin.

Schwarzkopf Got2b Glued Hairspray, 6,90 €.

Kulttipuuteri

Useampi naisista on kehunut tätä ihoa pehmentävää ja blurraavaa viimeistelypuuteria myös ruudun ulkopuolella. Se ei sinänsä yllätä, sillä puuterilla on myös esimerkiksi Sephoran ja Cultbeautyn sivuilla reippaasti päälle neljän tähden arviot lähes 2 000 arvion keskiarvolla. Puuteria saa tilattua Suomeen ainakin Asokselta ja brändin omilta sivuilta.

Charlotte Tilbury Airbrush Flawless Finish, noin 44 €.

Hyvästit tyvikasvulle

Superjulkkiksetkin ovat ihmisiä, joille meidän tavisten tavoin tulee tyvikasvua värjättyihin hiuksiin. Kimin luottohiustaiteilija Chris Appletonilla on somen tietäjien mukaan pakki täynnä Color Wow’n tuotteita, joten hänen kauttaan ne eksyvät myös Kardashianien hiuksiin. Tämä tyvenpiilotuspuuteri on kuulemma kaikilla siskoksilla säännöllisessä käytössä.

ColorWow Root Cover Up, 39,90 €.

Luotettava pesukaveri

Marketeissa myytävä edullinen suihkugeeli on nähty ainakin Kimin kylpyhuoneessa. Täysin tarkkaa tietoa ei ole, mikä Doven lukuisista suihkugeeleistä Kimillä on ollut käytössä, mutta kaikki brändin tuotteet ovat lähtökohtaisesti kosteuttavia.