Öljypuhdistus sopii sekä kuivalle että rasvoittuvalle iholle. Öljy vie mennessään sekä meikin, iholle kertyneet epäpuhtaudet että ylimääräisen talin, mutta jättää ihon pehmeäksi.

Geelistä öljyksi

Glow Hub Calm & Soothe Gel To Oil Cleanser, 13,50 € / 120 ml

Arvosana: 4 / 5

Lupaus: Ihoa rauhoittava ja ravitseva puhdistusöljy kasvoille. Koostumus muuttuu geelistä öljyksi. Puhdistaa meikin, lian ja epäpuhtaudet hellävaraisesti. Sisältää muun muassa omegapitoista hampunsiemenöljyä ja tulehdusta rauhoittavaa jojobauutetta, jotka hoitavat puhdistuksen aikana. Sopii myös ärtyneelle ja punoittavalle iholle. Vegaaninen.

” Geeli tuntuu kivalta kasvoilla, meikki liukenee nopeasti ja vedenkestävä ripsarikin saa vaivattomasti kyytiä.

Kokemus: Tämä putsari ei ole öljymäinen lainkaan, vaan paksu, valkoinen geeli. Pullo on hauska ja söpö, mutta sen pumppu on hieman jäykkä. Käyttökokemus on ärsyttävä, sillä pullon nokka on niin lyhyt, että sitä painaessa jämäkkä geeli valahtaa putelia pitkin eikä osu kämmenelle. Itse tuote on kuitenkin varsin kelpo: geeli tuntuu kivalta kasvoilla, meikki liukenee nopeasti ja vedenkestävä ripsarikin saa vaivattomasti kyytiä. Tuoksu on kiva, mieto, kenties hieman pähkinäinen.

Apteekkikosmetiikkaa

Aco Face Gentle Cleanse Oil, 16,90 € / 150 ml

Arvosana: 5 / 5

Lupaus: Tehokas puhdistusöljy voimakkaallekin meikille. Puhdistaa iholta epäpuhtaudet, lian ja meikin hellävaraisesti. Kuivalle iholle hierottu öljy muuttuu maitomaiseksi yhdistyessään veden kanssa. Sisältää hoitavia ainesosia, kuten rapsiöljyä. Rapsiöljy auttaa parantamaan ihon vastustuskykyä antioksidanttisen E-vitamiinin sekä rasvahappojen avulla. Sopii kaikille ihotyypeille, myös herkälle iholle.

” Iho jää ihanan pehmeäksi ja kivan tuntuiseksi. Tämä jää käyttöön!

Kokemus: Tosi kiva ja mieto, hieman saippuamainen tuoksu. Öljy on hieman juoksevampi ja vaikuttaa riittoisalta, pieni määrä riittää koko kasvoille. Miellyttävän tuntuinen, ja meikkikin irtoaa todella nopeasti: perusripsari katoaa parilla pyöräytyksellä. Vedenkestävää ripsiväriä saa pyyhkiä vähän pidempään, mutta sekin irtoaa täydellisesti. Öljy on helppo huuhdella pois. Iho jää ihanan pehmeäksi ja kivan tuntuiseksi. Tämä jää käyttöön!

Kotimaista & kauraa

Lumene Lähde Nordic Hydra Oat Milk Oil Cleanser, 15,90 € / 150 ml

Arvosana: 3½ / 5

Lupaus: Maitomainen öljypuhdistaja puhdistaa pitkäkestoisen kasvo- ja silmämeikin, aurinkosuojakertoimen, lian ja muut epäpuhtaudet tehokkaasti mutta hellävaraisesti. Hajusteeton öljy-vesiemulsio sisältää hoitavaa pohjoista luomukauramaitoa ja kauraöljyä, prebioottista pohjoista kauraksylitolia ja kosteuttavaa pohjoista luomukoivunmahlaa. Hellävarainen ihon luonnolliselle kosteussuojamuurille ja mikrobiomille. Soveltuu kaikille ihotyypeille ja erityisesti kuivalle, pintakuivalle ja herkälle iholle. Myös silmänympärysalueelle. Vegaaninen. Valmistettu Suomessa.

” Kiva perusputsari, etenkin jos meikkaa kevyesti.

Kokemus: Tämä kauramaito-öljyputsari ei ole perinteinen öljy, vaan koostumukseltaan kuin kevyt, maitomainen kosteusvoide. Tuoksu on lähes olematon. Luvataan sopivan herkälle iholle, ja putsari tuntuukin varsin miedolta ja hellävaraiselta. Meikki lähtee pyörittelemällä hyvin liikkeelle, mutta ripsiväriä saa hangata hieman pidempään: se ei perinteisten öljyputsareiden tapaan liukene sekunneissa. Irrottaa kuitenkin myös vedenkestävän ripsivärin melko hyvin, kunhan malttaa hetken pyöritellä. Kiva perusputsari, etenkin jos meikkaa kevyesti eikä tarvitse esimerkiksi silmämeikin poistoon ”järeämpiä aseita”.

Tuplapuhdistukseen

Ida Warg Infused Cleansing Oil, 20,75 € / 125 ml

Arvosana: 4- / 5

Lupaus: Puhdistusöljy on täydellinen ensimmäinen askel kaksivaiheisessa puhdistuksessa. Liuottaa meikin ja epäpuhtaudet. Sisältää skvalaania ja avokadoöljyä, jotka tekevät ihosta sileän ja kosteutetun. E-vitamiini auttaa suojaamaan ihon omaa suojakerrosta. Jojobaöljy tasapainottaa talintuotantoa. Sopii sekä kuivalle että rasvaiselle iholle. Vegaaninen. Valmistettu Skandinaviassa.

” Tämä toimisi parhaiten putsaamaan meikin ennen syväpuhdistusta.

Kokemus: Kaunis, pelkistetty pullo. Hyvin vesimäisen laiha öljy, jossa on kiva, hieman makea tuoksu. Levittyy hyvin ja irrottaa meikkivoiteen sekä tavallisen ripsivärin, mutta vedenkestävästä ripsiväristä jää vähän rippeitä jäljelle. Iho tuntuu pehmeältä, mutta ei aivan täysin puhdistetulta. Putelissa lukeekin, että tämä öljyputsari sopii hyvin tuplapuhdistukseen, eli käytettäväksi ennen vielä syväpuhdistavampaa putsaria. Tuntuukin, että tämä toimisi parhaiten juuri tässä tarkoituksessa: putsaamaan meikin ennen syväpuhdistusta.

Pehmeää pesua

Nuxe Bio Organic Face & Body Botanical Cleansing Oil, 30 € / 200 ml

Arvosana: 4+ / 5

Lupaus: Sertifioitua luonnonkosmetiikkaa. Hellävarainen puhdistusöljy kasvoille ja vartalolle. Sisältää korkean pitoisuuden kasviöljyjä, jotka poistavat tehokkaasti meikin ja muut epäpuhtaudet. Öljykoostumus muuttuu maitomaiseksi kosketuksissa veden kanssa. Pehmentää ja ravitsee ihoa. Nuxen tunnusomainen appelsiininkukan tuoksu. Sopii kaikille ihotyypeille. Vegaaninen.

” Ripsiväriinkin riittää pari kevyttä pyöräytystä, ei tarvitse hinkata yhtään.

Kokemus: Aika vahva, yrttinen ja metsäinen tuoksu. Itse tykkään, mutta ei välttämättä kaikkien makuun. Öljyn koostumus on kiva, ei liian juokseva eikä liian paksu. Se on helppo pyöritellä kasvoille ja tuntuu heti, että meikki alkaa irrota. Ripsiväriinkin riittää pari kevyttä pyöräytystä, ei tarvitse hinkata yhtään. Vedenkestävää ripsaria pitää pyöritellä muutama sekunti pidempään, mutta sekin lähtee hyvin pois. Öljy huuhtoutuu hyvin pois ja kasvot jäävät miellyttävän pehmeiksi. Pesee tehokkaasti kaiken meikin ja kasvot tuntuvat ihanan pehmeiltä pesun jälkeen.

Kotimaista luonnonkosmetiikkaa

Djusie Liquid Silk Perfect Cleansing Oil, 35 € / 100 ml

Arvosana: 5 / 5

Lupaus: Suomalaista luonnonkosmetiikkaa. Silkkinen ja virkistävä puhdistusöljy. Jättää sekä kuivan että rasvoittuvan ihon puhtaaksi, hengittäväksi, kirkkaaksi ja tasapainoiseksi. Sopii ihotyyppiin ja ikään katsomatta. Puhdistaa myös vedenkestävän meikin. Tuoksussa limen, verigreipin, jasmiinin ja geraniumin eteerisiä öljyjä. Vegaaninen. Valmistettu Suomessa.

” Meikki lähtee todella nopeasti ja tehokkaasti irti.

Kokemus: Kaunis, todella painava lasipullo, joka näyttää kivalta kylppärin kaapissa. Miellyttävä, ei liian vahva tuoksu. Öljy on melko juoksevaa, ja se tuntuu tosi pehmoiselta, hemmottelevalta ja kivalta kasvoilla. Meikki lähtee todella nopeasti ja tehokkaasti irti: ripsari sulaa tiehensä heti ja vedenkestävä versiokin häviää hetken pyörittelyn jälkeen. Huuhtoutuu vaivattomasti pois, eikä öljyn tunne jää kasvoille pyörimään. Kasvot tuntuvat tosi pehmoisilta käytön jälkeen, ja iho näyttää heleältä.

Paksu öljy

Sothys Organics Huile Démaquillante Visage & Yeux Cleansing Oil, 48 € / 200 ml

Arvosana: 1 / 5

Lupaus: Puhdistusöljy silmä- ja kasvomeikin poistoon. Puhdistaa myös ihon pinnalle kertyneet epäpuhtaudet ja vedenkestävän meikin. Sopii herkille silmille ja piilolinssien käyttäjille.

” Piste kivasta tuoksusta.

Kokemus: Todella juokseva öljy, jossa on mieto, miellyttävä tuoksu. Pakkaus on kuitenkin kömpelö: tämä ei ole pumpattava, vaan isosta putelista kaadetaan tuotetta kämmenelle. Annostelureikä on pieni, mutta jos putelia puristaa, tulee helposti annosteltua liikaa. Kasvoille pyöritellessä öljy tuntuu todella tuhdilta, kuin paksulta rypsiöljyltä. Meikki jää vain pyörimään kasvoille, eikä vaikuta sulavan pois lainkaan. Sen sijaan kämmeneni ovat pian meikkivoiteen ja öljyseoksen peitossa. Huuhdellessa tuntuu, ettei öljy lähde ollenkaan pois: vaikka hieron ja hinkkaan, tahmea öljy pyörii ihon pinnalla. Myöskään meikki ei lähde, sillä kun perusteellisen huuhtomisen jälkeen kuivaan kasvot, pyyhe on meikkivoidejäämiä täynnä. Hämmentävä kokemus, joka saa jopa epäilemään, olisiko valmistuserässä jokin vika. Tuote ei toimi kuten pitää. Piste kivasta tuoksusta.

Vahva tuoksu

Melvita Source de Roses Milky Cleansing Oil, 25,50 € / 145 ml

Arvosana: 3 / 5

Lupaus: Kasvojenpuhdistusöljy poistaa myös silmä- ja huulimeikin. Sisältää ihoa hoitavaa villiruusuöljyä. Muuttuu veden kanssa hellävaraiseksi maitomaiseksi emulsioksi. Sertifioitua luonnonkosmetiikkaa. Kaikille ihotyypeille.

” Irrottaa moitteettomasti ripsivärin, myös vedenkestävän.

Kokemus: Kukkainen, melko voimakas, jotenkin pistävä tuoksu. Öljy muuttuu maitomaiseksi vaahdoksi, kun huuhtelee vedellä. Se irrottaa moitteettomasti ripsivärin, myös vedenkestävän, ja tuntuu ihan miellyttävältä kasvoilla. Vahva tuoksu kuitenkin häiritsee, eikä pullo ole kovin kaunis.

Testaus: Eveliina Linkoheimo, jonka iho on kiittänyt sen jälkeen, kun putsarit vaihtuivat öljyisiin joitakin vuosia sitten.

Kuvat: Valmistajat