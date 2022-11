5 hajuvettä, jotka ovat nyt supersuosittuja – yhden hehkutetaan pysäyttävän ohikulkijat kadulla

Poimimme viisi tuoksua, joita hehkutetaan juuri nyt Tiktokissa. Löytyisikö näistä uusi suosikkisi tai vaikka lahja pukinkonttiin?

1. Kun vähemmän on enemmän

Not a Perfume -tuoksu on tehty yhdestä ainoasta raaka-aineesta: cetaloxista. Cetaloxia käytetään hajuvesissä yleensä pohjatuoksuna. Se on lähes sama aine kuin samaan tapaan huumaavan ambra-efektin luova ambroksaani. Cetaloxin kuvaillaan tuoksuvan kevyeltä myskiltä, joka on täydellinen arkikäyttöön.

Tiktokissa kehutaan, että tämä hajuvesi on juuri se tuoksu, jota kadulla pysähdytään ihastelemaan ohikulkijan yllä.

Tuoksun takana on Suomeen melko vastikään rantautunut tuoksutalo Juliette Has a Gun, joka nauttii kulttimainetta tuoksufanien keskuudessa. Tiktokissa tunnisteella #juliettehasagun jaetuilla videoilla on yhteensä yli 9 miljoonaa katselukertaa. Brändin takana on tuoksuistaan tunnetun Nina Riccin lapsenlapsi Romano Ricci.

Juliette Has a Gun Not a Perfume, 99 € / 50 ml.

2. Julkkisten suosikki

Le Labon tuoksu on tullut tunnetuksi esimerkiksi Alexa Chungin ja Justin Bieberin lempparina, joten ei ole sinänsä ihme, että mausteinen ja metsäinen unisex-tuoksu on noussut supersuosituksi myös somessa.

Tiktokkaajien mukaan tätä tuoksua käyttäessä tuoksuu ”rahalta”.

Le Labo Santal 33, 180 € / 50 ml.

3. Lämmin lohduttaja

Julkkisten nimeä kantavat parfyymit voivat olla hittejä tai huteja. Billie Eilishin tuoksu lukeutuu Tiktokin mukaan selkeästi ensimmäisiin.

Marjoilta, vaniljalta ja tonkapavuilta tuoksuvan hajuveden sanotaan olevan lämmin ja lohdullinen. Sen kuvataan sopivan täydellisesti deitti-iltaan ja kylmeneviin keleihin.

Billie Eilish Eilish Eau de Parfum, 63 € / 50 ml.

4. ”Varasti sieluni”

Tiktokin tuoksusisältöjä ei tällä hetkellä voi selata ilman, että törmää tähän pariisilaisen tuoksutalon hajuveteen. Maison Francis Kurkdjianin unisex-tuoksu Baccarat Rouge 540 on tyyris, mutta suosittelijoiden mukaan kaiken rahan arvoinen.

”Tämä tuoksu varasti sieluni ensimmäisellä haistelukerralla”, kuvailee eräs tiktokkaaja.

Tuoksusivusto Fragranticassa hajuvedelle on annettu yli 12 000 arviota, ja keskiarvosana on tällä hetkellä 3,96/5.

Baccarat Rougea ei saa Suomesta, vaan se pitää tilata netistä.

Maison Francis Kurkdjian Baccarat Rouge 540, 215 € / 70 ml.

5. Vaniljainen viettelijä

Appelsiinia, vaniljaa ja laventelia sisältävä tuoksu on noussut suosioon syvän tuoksunsa ja iholla pitkään viipyvän hajunsa ansiosta. Hajuveden kuvaillaan olevan täydellinen valinta, jos haluaa seksikkään, viettelevän ja huomiota herättävän tuoksun.

Fragrantica-sivustolla lähes 4 000 äänestäjää ovat antaneet Libre Intensen tuoksulle keskimäärin huikeat 4,21/5 pistettä.

Yves Saint Laurent Libre Intense, 77 € / 30 ml.

Lähteenä käytetty myös: Fragrantica, Byrdie, Into the Gloss

Kuvat: Valmistajat