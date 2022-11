Testasimme 10 kasvojen puhdistustuotetta – kolme tuubia oli aivan 5/5: ”Kerrassaan erinomainen löytö”

Kolmen parhaan lisäksi myös muutama muu puhdistustuote sai kelpo pisteet.

Hoitava putsari

It Cosmetics Confidence in a Cleanser Hydrating Cleansing Serum, 39 € / 148 ml

Arvosana: 5 / 5

Lupaus: Plastiikkakirurgien kanssa kehitetty puhdistusseerumi puhdistaa ja kosteuttaa ihoa hyaluronihapon, kolloidisen kauran ja keramidien avulla. Puhdistusaine sisältää myös tiivistettä, joka saa ihon tuntumaan pehmeältä ja sileältä käytön jälkeen. Sopii kaikille ihotyypeille. Valmistettu Yhdysvalloissa.

” Tunne on samanlainen kuin kevyen kosteusvoiteen jäljiltä.

Kokemus: Puhdistusseerumin kermamainen koostumus muuttuu veden kanssa hienovaraiseksi vaahdoksi. Se tarttuu meikkiin tehokkaasti, mutta huuhtoutuu helposti veden mukana pois. Tuoksu muistuttaa isoäidin glyseriinikäsivoidetta ja glyseriiniähän tästäkin löytyy, samoin tuntuvaa kosteutusta, joka selkeimmin erottaa tämän tuotteen vertailun muista kasvoputsareista. Pesun jälkeen ihoa ei kiristele eikä kutita. Tunne on pikemminkin samanlainen kuin kevyen kosteusvoiteen jäljiltä. Pointsit siitäkin, että pesu vie mennessään myös kevyen silmämeikin – ripsivärin ja rajauskynän – jäljet. Tuote vaikuttaa riittoisalta ja toimivalta, ja pakkaus on helppo käsiteltävä kosteillakin sormilla. Kerrassaan erinomainen, vähän ylellisenkin oloinen löytö!

Kirkastava kokemus

Mac Lightful C³ Clarifying Gel-to-Foam Deep Cleanser, 33,50 € / 125 ml

Arvosana: 4½ / 5

Lupaus: Geelistä vaahdoksi muuttuva puhdistusaine. Poistaa meikin ja lian kasvoilta tehokkaasti, mutta hellävaraisesti – ja jättää ihon pehmeäksi ja puhtaaksi. Valmistettu Koreassa.

” Iho tosiaan vaikuttaa kirkkaammalta pesun jälkeen.

Kokemus: Kukkainen tuoksu ja geelin hienostunut roosansävy muistuttavat keskikesän sadeaamuista – ja samanlainen raikkaus seuraa pesuhetkeäkin. Veden kanssa geelistä vaahdoksi muuttuva putsari on tehokas, mutta hellävarainen. Lisäksi iho tosiaan vaikuttaa kirkkaammalta pesun jälkeen. Käytin surutta myös kevyen silmämeikin poistoon. Kaikin puolin kiva käytettävä – vähän hintava, mutta riittoisuus ja lopputulos antavat rahoille vastinetta.

Ihon raikastaja

Murad Essential-C Cleanser, 45,95 € / 200 ml

Arvosana: 4 / 5

Lupaus: Rauhoittaa ja korjaa ihoa samalla, kun puhdistaa sitä. Sisältää allantoiinia ja pantenolia, jotka lievittävät ympäristön rasituksia iholta. Antioksidanttinen C-vitamiini saa ihon tuntumaan nuoremmalta. Valmistettu Yhdysvalloissa.

” Geeli on todella riittoisaa, ja vertailun isoimpana pakkauksena tuubi kestää pitkään.

Kokemus: Sitruksinen tuoksu on aluksi voimakas, mutta ei jää iholle enää pesun jälkeen – kuten eivät jää meikkijäämätkään tai lika. Putsari siis hoitaa hommansa. Mainoslause lupailee ihon korjaantumista, mutta viikon käytöllä en näe ihossa ihmeempiä muutoksia – ehkäpä pidemmällä jaksolla? Välitön pesukokemus on virkistävä ja raikastava, vähän kuin lasillinen tuoremehua. Pesun jälkeen lisään kosteusvoidetta. Geeli on todella riittoisaa, ja vertailun isoimpana pakkauksena kaksisataamillinen tuubi kestää pitkään. Klipsikorkki on kätevä eikä lipsahtele karkuun märistäkään käsistä.

Freesauksen tehogeeli

Ida Warg Aqua-Boost Cleansing Gel, 18,05 € / 125 ml

Arvosana: 3½ / 5

Lupaus: Puhdistusgeeli poistaa iholta meikin ja epäpuhtaudet. Säilyttää ihon kosteutettuna ja tasapainoisena ja nopeuttaa ihon omaa korjausprosessia. Sisältää muun muassa hyaluronihappoa, aloe veraa ja glyseriiniä. Vegaaninen. Valmistettu Ruotsissa.

” Skarppi, kevyt ja raikas.

Kokemus: Siro vihreä pakkaus kuvaa hyvin käyttökokemusta: skarppi, kevyt ja raikas. Jos tuoksua voi kuvailla värein, tällä se on aloe veran raikas vihreä. Tuote lupailee aloe verallaan ja hylauronihapoillaan tehokosteutusta, mutta oma ihotuntuma jää kuivanoloiseksi ja kaipaa loppusilaukseksi kosteusvoidetta. Puhdistusteho on kyllä erinomainen, eikä valkoiseenkaan kasvopyyhkeeseen ilmesty kuivatessa meikinjälkiä. Oikein mainio peruspuhdistaja on hintansa väärti ja saa lisäpisteen sataprossaisesta vegaanisuudestaan.

Pesun jälkeen pehmeää

Biotherm Cera Cream-to-Foam Cleanser, 35 € / 150 ml

Arvosana: 5 / 5

Lupaus: Kevyt, voidemainen puhdistustuote, joka muuttuu kostealla iholla vaahdoksi. Koostumus sisältää Life Planktonin, biokeramidin ja niasiiniamidin yhdistelmän, joka rauhoittaa ihoa. Kaikille ihotyypeille.

” Tämä on kuin putsareiden volvokokemus: näyttää vaatimattomalta, on se vähän tyyriskin, mutta toimii loistavasti.

Kokemus: Vielä kolmantenakin testiaamuna hoen itselleni: älä lotraa! Savenvaaleaa paksua voidetta meinaa töräyttää kämmenelle turhaan enemmän kuin mitä tarvitaan, vain pieni nokare riittää muuttumaan veden kanssa meikkinaamankin puhdistavaksi pesuvaahdoksi. Valmistaja tuntuu luottavan tuotteeseensa: pakkaus on vähäeleinen ja tuoksu kikkailematon puhtaan pyykin tuoksu. Voide puhdistaa, mutta ei kuivata, iho jää pehmeäksi ja kosteutetun tuntuiseksi. Pesen sillä myös silmämeikin enkä iltapesun jälkeen lisää kosteusvoidetta. Tämä on kuin putsareiden Volvo: näyttää vaatimattomalta, on vähän tyyriskin, mutta toimii loistavasti. Valmistettu Ranskassa.

Lempeä kuin kulaus kombuchaa

Kinoko Face Wash Probiotic & Kombucha, 14,90 € / 100 ml

Arvosana: 3 / 5

Lupaus: Suomalaista luonnonkosmetiikkaa. Puhdistusaine kirkastaa ihoa, poistaa epäpuhtauksia ja meikin ja supistaa ihohuokosia. Kombucha ja probiootit suojaavat ihon omaa toimintaa: probiootit säilyttävät ihon luonnollista mikrobitasapainoa ja kombucha tasoittaa ja raikastaa ihoa. Sopii kaikille ihotyypeille. Vegaaninen. Valmistettu Helsingissä.

” Ihan kelpo perusputsari, varsinkin nuorelle iholle.

Kokemus: Musta tee, kombucha, probiootit ja fermentointi vievät ajatukset ensimmäisenä ruokakaupan hyvinvointihyllylle, mutta tällä kertaa ainekset on käytetty kauneudenhoitoon. Kokemus on hyvin samanlainen kuin kulaus kombuchaa: lempeä ja pehmeä. Geelikoostumus muuttuu veden kanssa vaahdoksi, levittyy kasvoille ja huuhtoutuu siltä helposti lämpimällä vedellä. Silmämeikin poistoon tämän tehot eivät riitä. Ihan kelpo perusputsari, varsinkin nuorelle iholle. Pakkaus erottuu hyllystä voimakkaalla lilanvärillään. Tuoksussa on teetä. Peukku tuotteen vegaanisuudesta ja siitä, että se on valmistettu Suomessa.

Kyllä lähtee!

Plantheque The Cocomo Foamy Wash, 26 € / 150 ml

Arvosana: 4½ / 5

Lupaus: Vaahtoava ja kosteuttava puhdistusmousse kaikille ihotyypeille. Luonnonkosmetiikkaa. Puhdistaa ihon liasta ja meikistä ja palauttaa samalla kosteustasapainon. Ruusuvedellä on tulehdusta ehkäisevä vaikutus, ja glyseriini auttaa ihoa säilyttämään kosteuden ja torjuu kuivuutta. pH 5,2. Vegaaninen. Valmistettu Ruotsissa.

” Vaahto tekee puhdasta jälkeä kuivattamatta ja kiristelemättä keski-ikäistä ihoa.

Kokemus: Ensimmäinen painallus vapauttaa pumppupullosta tuoksun, jossa on ruusuvettä ja kookosta, ja mietin, ovatko ne sittenkään tuoksukavereita, vaikka yksittäin toimivatkin kivasti. Noh, tuotteen puhdistusteho ei jätä epäilyksiä: nyt kuulkaa lähtee punat, kuonat ja maskarat. Siirryin aikoinaan vaahtojengistä puhdistusgeelien ja - voiteiden käyttäjäksi, kun kyllästyin nuhjuiseen tunteeseen vastaputsatullakin iholla ja usein pesin kasvot kahdesti. Tämä vaahto tekee kuitenkin puhdasta jälkeä kuivattamatta ja kiristelemättä keski-ikäistäkään ihoa – ihotuntuma on rauhoittunut ja miellyttävä.

Mainio arkipuhdistaja

Skin Proud Velvet Cloud Foaming Cleanser -kasvojenpuhdistusaine, 15,90 € / 150 ml

Arvosana: 3 / 5

Lupaus: Ihoa kirkastava puhdistusvaahto poistaa kaiken meikin ja epäpuhtaudet ja jättää ihon puhtaaksi ja raikkaaksi. Sisältää muun muassa kirkastavaa magnoliauutetta ja antioksidanttista pionia. Vegaaninen, sulfaatiton. Valmistettu Italiassa.

” Hintansa veroinen perusputsari sille, joka ei kaipaa erityishifistelyä tai lupauksia ihmekaunistumisista.

Kokemus: Aivan kuten nimi lupaa, pumppu laskee kämmenelle samettisen pilvipallon puhdistusvaahtoa, joka tuoksuu karkkihattaran ja magnoliakukan sekoitukselta. Tuote tekee sen, minkä lupaa: poistaa meikin ja kuonat ja jättää ihon raikkaaksi. Mutkaton, ehdottomasti hintansa veroinen perusputsari sille, joka ei kaipaa erityishifistelyä tai lupauksia ihmekaunistumisista. Söpö puuteripinkki pakkaus. Vaahto tuntuu hupenevan nopeammin kuin vertailun riittoisammat geelit ja voiteet.

Kuivan ihon kaveri

Frudia Blueberry Hydrating Cleansing Gel to Foam, 8,90 € / 145 ml

Arvosana: 2½ / 5

Lupaus: Lian ja meikin hellävaraisesti mutta tehokkaasti puhdistava geelistä vaahdoksi muuttuva tuote jättää kasvoille puhtaan, kosteutetun ja pehmeän tunteen ilman ihon kiristelyä. Mustikkauutetta sisältävä koostumus tehokosteuttaa ihoa. Sopii kaikille ihotyypeille. Frudian tuotteet ovat ihoärsytystestattuja, joten ne sopivat hyvin myös herkkäihoiselle. Valmistettu Koreassa.

” Puhdistaa kasvojen ihon huolellisesti – ja tosiaan, ihoa ärsyttämättä.

Kokemus: Mustikka on pitkään tunnettu myös kauneudenhoidon superfoodina ja tässä se on valjastettu ravitsemaan herkkää ihoa. Tätä putsaria testaa erityisesti kuivan ihon kanssa kamppaileva nelikymppinen. Vahvasti mustikalta tuoksuva hyytelö muuttuu veden kanssa vaahdoksi, joka puhdistaa kasvojen ihon huolellisesti – ja tosiaan, ihoa ärsyttämättä. Vaahto huuhtoutuu helposti pois iholta eikä jätä ihoa kireän tuntuiseksi. Se jää mietityttämään, kannattaisiko herkälle iholle markkinoitu tuote valmistaa sittenkin hajusteettomana? Tuote tekee sen, minkä lupaa ja on toimiva, edullinen perusputsari.

Pitkävaikutteinen puhdistaja

Elizabeth Arden White Tea Skin Solutions Gentle Purifying Cleanser, 30 € / 125 ml

Arvosana: 5 / 5

Lupaus: Yhdistää luonnon ja huipputeknologian parhaat puolet. Hellävarainen puhdistusgeeli poistaa epäpuhtaudet ja rauhoittaa ihoa. Sopii kaikille ihotyypeille. Vegaaninen, valmistettu Espanjassa.

” Viikon käytön jälkeen kasvojen huokoset sekä talirauhaset vaikuttavat rauhoittuneen – eivät siis vain hetkellisesti pesun jälkeen vaan pysyvämmin.

Kokemus: Pakko tunnustaa, että olen ollut skeptinen uskomaan ihonhoitotuotteiden kykyyn opettaa iholle uusia tapoja, jos en samalla itse tee oleellisia muutoksia elintavoissani tai ruokavaliossa. Nyt kuitenkin myönnän, että viikon käytön jälkeen kasvojen huokoset sekä talirauhaset vaikuttavat rauhoittuneen – eivät siis vain hetkellisesti pesun jälkeen vaan pysyvämmin. Iho ei esimerkiksi iltapäivisin kiillä kuten aiemmin. Mietin, voisiko putsarin ainesosa, valkoinen tee, rauhoittaa ihoani noin? Puhdistusvoide muuntuu veden kanssa tiiviiksi vaahdoksi ja puhdistaa ihon hyvin, vetelen sillä pois myös ripsivärin. Teen tuoksun tunnistaa, mutta se on hento eikä ärsytä. Myös pakkaus on kikkailematon ja mattaisena helppo käsitellä kosteanakin. Laadukkaan oloinen tuote vakuuttaa.

Testaaja: Tanja Hakamo, jonka keski-ikäistyvä sekaiho kantaa huithapeleiden elämäntapojen merkkejä ja iloitsee tuotteista, joilla voi oikaista ihonhoitorutiineissa. Siksi puhdistusaine, joka tekee muutakin kuin vain pesee, on helmi!

Kuvat: Valmistajat