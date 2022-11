Kitaristi Emppu ei omista eikä käytä rintaliivejä – valinta on mukavuuskysymys mutta myös kannanotto

The Rasmuksen kitaristi Emilia ”Emppu” Suhonen haluaa rikkoa tyylillään perinteisiä sukupuolirooleja ja massaketjujen kulttuuria.

Vaatekauppojen valikoima jaetaan lähes aina kahteen kategoriaan: naisten ja miesten vaatteisiin. Se on Emppu Suhosen mielestä erikoista.

– Tyylini sukupuolettomuus on aina ollut minulle tärkeää. Käytän unisex-vaatteita enkä halua, että sukupuoliin liittyvät stereotypiat määrittävät pukeutumistani.

Emppu aloitti ammattimuusikon uransa 13-vuotiaana, kun hän perusti ystäviensä kanssa Tiktak-bändin. Siitä asti hän on ollut monien nuorten naisten esikuva. Se on vaikuttanut myös asuvalintoihin.

”Omistan lukuisia kitaroita, mutta tämä PRS:n kitara on sekä ulkoisesti että soundillisesti vahva osa tyyliäni.”

– Olen rockia soittava mimmi. Minusta on tärkeää, että voin myös pukeutumisellani olla muille mallina. Kyllä jengi tietää, ettei tyttöjen tarvitse enää pukeutua mekkoihin. Mutta joskus voi silti olla vaikeaa löytää rohkeus pukeutua eri tavalla kuin muut.

Emppu ei omista eikä käytä rintaliivejä. Se on sekä mukavuuskysymys että feministinen kannanotto.

– Ne puristavat, joten olen mieluummin ilman. Meidän kaikkien pitäisi voida rakentaa sekä oma tyylimme että identiteettimme tyhjältä pöydältä.

Brixtonin hattu on nähnyt paljon keikkoja ja maailmaa.

– Tietyt naisten pukeutumiseen liittyvät odotukset rajoittavat huomaamattamme ilmaisunvapauttamme. Minusta on tärkeää, että kaikki saavat tuoda naiseutta esiin juuri omalla tavallaan.

” Meidän kaikkien pitäisi voida rakentaa sekä oma tyylimme että identiteettimme tyhjältä pöydältä.

Korkokengät, hameet ja mekot olivat parikymmentä vuotta Empun punaisella listalla.

– Nyt päälle kolmekymppisenä olen alkanut joustaa. Omistan kaksi mekkoa ja yhdet korkokengät.

Pillifarkut ja Wwoollffin huppari ovat Empun univormu.

Feminismin lisäksi toinen Empulle tärkeä arvo pukeutumisessa on ekologisuus: eläinten oikeudet ja vaatteiden valmistuksen vastuullisuus.

– Haluan tietää, mihin merkkeihin pukeudun ja mikä niiden arvomaailma on. Käytän jonkin verran nahkavaatteita ja kenkiä, jotka olen ostanut yli kymmenen vuotta sitten tai jotka ovat kierrätettyjä. Uudet kengät ostan vegaaninahkaisina.

Miesten korispaita ja Empun äidin vanhat farkut tuunattiin Tiktakin-comeback-keikoille.

Emppuun ei törmää ostoskeskuksissa.

– Suurille massoille suunnattu tarjonta ei houkuttele. Se on vähän sama kuin musiikissa. Radiossa soitetaan aina tietynlaista musiikkia, mutta minusta on kiehtovampaa etsiä kiinnostavia indie-bändejä.

Suhteeni muotiin

En miellä itseäni muotityypiksi, mutta minulla on aina ollut oma vahva tyyli. Se alkoi muotoutua Tiktakin alkuvuosina 90-luvulla, kun aloin kuunnella punk rockia: Green Dayta ja The Offspringiä. Samaan aikaan kiinnostuin skeittikulttuurista ja eläinten oikeuksista. Ilmaisen ulkonäöllä ja vaatteilla mieltymyksiäni ja arvojani.

”Pipo ja lippis ovat turvavaatteeni, joihin on helppo piiloutua.”

Luottoasuni

Hupparit ja farkut. Mustia pillifarkkuja pitää olla parit siltä varalta, että toiset ovat pesussa. Isot bändihupparit ovat suosikkejani. Kun vaatekriisi iskee, menen avopuolisoni vaatekaapille. Sieltä löydän kätevästi hyviä vaatteita.

Tyylioivallukseni

Kun pysyy uskollisena itselleen, omille arvoilleen ja identiteetilleen, myös näyttää parhaalta. Joskus jännitin ennen juhlia sitä, onko kaikilla naisilla mekot ja katsotaanko minua pahasti, jos puen muuta. Sitten tajusin, että omalta tuntuva juhla-asu kelpaa, vaikka se olisi täysin erilainen kuin muilla.

Harrastan kestävyysjuoksua ja pidän Suunnon urheilukelloa kädessä aina, myös juhlissa.

Juuri nyt minua inspiroi

Musta. The Rasmus -yhtyeellä on sanaton täysin musta pukeutumiskoodi. Rokkarina vaatekaappini on täynnä mustaa, mutta olen käyttänyt fiilispohjalta muitakin värejä. Nyt minua inspiroi se, että saan valikoida asuja pelkästään mustasta väripaletista.

Tyyliaarteeni

Sormukset, jotka olen perinyt kummaltakin isoäidiltäni. En varmasti olisi tarttunut niihin korukaupassa, mutta olen tehnyt niistä osan tyyliäni käyttämällä niitä vuosikausia. Tuntuu tärkeältä, että rakkaat mummini kulkevat joka päivä matkassani.

Emppu on perinyt sormukset isoäideiltään.

Shoppailen

Lähinnä netissä ja ulkomailla. Lempibrändini ovat ruotsalainen Dedicated ja suomalainen Wwoollff. Wwoollff on kahden punkkarin brändi, joka käyttää ekologisia materiaaleja.

”Avopuolisoni tekee Muro-merkkisiä koruja rikkinäisistä skeittilaudoista.”

Esiintymisasuni

Pukeudun samalla tavalla arkena ja töissä. Joskus sovin itseni kanssa, että säästän tietyt asut vain keikoille. Kun olen käyttänyt vaatteita tarpeeksi pitkään lavalla, siirrän ne normaaliin käyttöön.

Säästän

Laukuissa. Käytän joka päivä samaa laukkua: suomalaisen Mahla Clothingin vyölaukkua. Säästän myös sukissa. En jaksa ostaa niitä. Vanhemmat täyttävät säännöllisesti sukkavarastoani.

Empulla on monet vegaaniset Dr. Martensin maiharit.

Sijoitan

Laitan paljon rahaa kenkiin. Rakastan maihareita. Minulla on varmaan viidet vegaaniset Dr. Martens -maiharit. Ne toimivat läpi vuoden, arjessa ja keikoilla.

Emilia ”Emppu” Suhonen 36-vuotias The Rasmus -bändin kitaristi. Aloitti muusikon uransa 13-vuotiaana Tiktak-bändissä. Opiskellut erityisopettajaksi ja musiikkiterapeutiksi.

Juttu on julkaistu aiemmin Me Naisten sivuilla maaliskuussa 2022.

