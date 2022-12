Talven parhaat asusteet! 8 yksityiskohtaa, jotka tekevät tämän hetken asuista vielä parempia

Taktiset asusteet ovat vaatekaapin c-vitamiini. Ne tuovat eloa talveen ja tuttuihin luottoasuihin.

Älä anna talvikauden hämätä – myös vuoden pimeällä puoliskolla asusteissa on särmää ja näköä.

Järki-ihmisen kengissä

Käytännöllisillä talvikengillä on meneillään momentum. Vaelluskenkiä on nähty muotiviikoilla jo jonkin aikaa. Nyt trendsetterit lompsivat menemään niissä samaisissa käytännöllisisssä buutseissa, joissa äitimme ja isoäitimme aikoinaan.

Oikeassahan he olivat: varreltaan korkeat mutta kannaltaan matalat nahkasaappaat pitävät jalat lämpiminä ja hyvässä asennossa. Tervetuloa, kävelypalaverit ja hapekkaat kotimatkat tähtitaivaan alla.

Näin saappaat (ja vyö!) stailattiin Chloén näytöksessä.

Peukkuja piisaa: nahkaa, polvipituus ja kätevä kumipohja, 129 €, H&M Premium Selection.

Ulkoiluvyö

Hyvää ei kannata vaihtaa, etenkään hintavissa talvitakeissa. Nopea tapa päivittää jokapäiväinen takkityyli on lisätä sen päälle leveä nahkavyö. Tehtävään sopii täydellisesti se kaunis mutta liian iso kirppisvyö, jota ei vieläkään ole rei’itetty sopivaksi suutarilla. Paksun talvitakin kanssa mitta osuu juuri kohdilleen.

Ryhdistäjä: neljä senttiä leveyttä ja jämerä solki, 60 e, Ellos.fi.

Voilaukku

Poiminta monelta ostoslistalta: käytännöllinen nahkalaukku jossakin muussa värissä kuin mustana. Konjakinruskea on kestosuosikkimme, joka ei mene käytännössä koskaan muodista. Nyt sen seuraan nousee toinen ajaton lemppari: voinkeltainen väri, joka sopii täydellisesti paksuun mutta pinnaltaan pehmeään nahkaan. Kyllä – uppoaa kuin veitsi voihin.

Pehmeä veska (ja pilkahdus punaisia kenkiä) à la Stella McCartney.

Kaikki sisään vain! Iso nahkakassi magneettikiinnityksellä 155 €, Kazar/Zalando.

Todellisuuspako

Ihmemaa Ozissa Dorothyn legendaariset kengät tuskin olisivat tehneet taikoja ruskeina tai mustina. Järkevillä talvikengillä pääsee kyllä pitkälle, loskassakin. Mutta punaisilla erikoiskengillä pääsee mielessään mihin vain ja todellisuudessakin kauas – ainakin taksilla. Älä hämäänny, jos pari punaisia popoja näyttää turhan räikeiltä kirkkaasti valaistussa kaupassa. Ulkona talven pimeydessä ne loistavat juuri sopivasti – ja ovat täydellinen pari harmaalle tai kamelin beigelle villakangastakille.

Jatkoon: nahkaa, kevyet retrovibat ja alle kuuden sentin korko, 160 €, Vagabond.

Hyvä paimen

Piikkikorkoiset nahkabuutsit näyttävät upeilta Pinterestissä, mutta jäävät viimeistään liukkailla keleillä kaapin perälle. Ratkaisu: päräyttävät cowboy-buutsit, joilla astellaan myös afterworkeille ja pikkujouluihin, ilman turhaa kenkien vaihtoa narikan puolella. Jos tyyli vie mennessään tai pukukoodina on naamiaiset, huopainen karjapaimenen hattu on varsin pätevä jatkosuunnitelma.

Jil Sanderin kengissä on cowboy-henkeä.

Mikä pari: imartelevasti istuvat nilkat ja kaunis hopeasävytetty nahka, 100 €, Mango.

Hohdokas elämä

Elämä on liian lyhyt ja kallis bilelaukkuun, jota käytetään vain muutaman kerran vuodessa. Kun jättää väliin paljetit ja turhan pienen koon, sama laukku menee kesät talvet, aamusta iltaan. Ajaton mutta ajankohtainen valinta on nahkalaukku metallinhohtoisella käsittelyllä. Loppuvuoden juhlakaudella valikoima on laajimmillaan – ja luksukkaimmillaan, myös minibudjetilla.

Näppärään nahkalaukkuun mahtuu kaikki paitsi läppäri, 119 €, Arket.

Punaista pääruuan kanssa

Tämän ehkä jo tiesit: musteensininen on hiipinyt takaisin isojen muotitalojen ja käytännöllisten ketjuliikkeiden rekeille, helpon mustan sijaiseksi ja korvaajaksi. Juonipaljastus: seuraavaksi tilaa tehdään viininpunaisille asusteille. Ne ovat nimittäin täydellistä seuraa tummansinisille sijoituksille. Syvä punaviinin sävy toimii niin laukuissa, villapipoissa kuin nahkahanskoissakin. Parasta: viinin tavoin tumma sävy kaunistuu vanhetessaan.

Bottega Veneta yhdisti tummansinisen ja viininpunaisen.

Nahkakäsineissä on villavuori ja touchcreen-nahkakämmen kosketusnäytön käyttöön, 39,95 €, Hofler/ Partioaitta.

Talvitennarit

Jos teini kysyy, lenkkarit eivät todellakaan käy talvikengistä. Mutta näin aikuisten kesken: Jos tennarit tehdään ohuen kankaan sijaan laadukkaasta nahasta, niillä voi hyvinkin pärjätä valtaosan vuoden pimeimmästä kaudesta. Varsinkin, jos pohja on uritettu ja tarpeeksi paksu pitämään kylmän maan kaukana jalkapohjista.

Klassikoissa on laadukas nahka, tarkat tikkaukset ja urat pohjissa, 149 €, Dr. Martens.

Kuvat: Launchmetrics/Spotlight, valmistajat