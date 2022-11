Tiedätkö, mikä on ihon kannalta ideaali lämpötila pesuvedelle? Asiantuntijat kertovat

Jos haluat pitää ihosta mahdollisimman hyvää huolta läpi talven, suihkussa kannattaa kiinnittää huomio sekä veden lämpötilaan että käytettyihin aineisiin.

Onko mitään parempaa pitkän päivän päätteeksi kuin ihanan kuuma suihku? On, ainakin ihon mielestä.

Kylmillä keleillä ilma muuttuu kuivemmaksi, minkä seurauksena ihosta haihtuu kesäkauteen verrattuna enemmän kosteutta. Navakka pohjoistuuli ei suinkaan auta asiaa, vaan kuivattaa ihoa entisestään.

Vaikka suihkussa tekisi mieli kääntää termostaatti kaakkoon, nyt on nimenomaan se aika, kun tätä mielitekoa pitäisi pystyä hallitsemaan. Hetken huuma voi aiheuttaa pitkällä aikavälillä todellista haittaa iholle.

Voguen haastattelema ihotautilääkäri Robert Anolik kertoo, että kuuma vesi voi vaurioittaa ihon omaa suojakerrosta. Kuuma suihku myös huuhtelee iholta sen itse tuottamia, sitä luonnollisesti kosteuttavia rasvoja, minkä seurauksena iho voi kuivua.

Tästä on kertonut aiemmin myös suomalainen ihotautien erikoislääkäri Ari Karppinen.

– Kuivaihoisen ei kannata vähentää suihkussa käyntiä, vaikka tuntuisi, että vesi vain pahentaa ihon tilannetta. Ihon pinnan hiki ja bakteerit eivät tee hyvää kuivalle ja mahdollisesti ärtyneelle iholle, joten ne kannattaa huuhtoa pois.

– Suihkussa kannattaa kuitenkin välttää hyvin kuumaa vettä, koska se vie ihon luonnollista talia mennessään, Karppinen sanoo.

Tässä on sopiva lämpötila

Samoilla linjoilla on Women’s Healthille puhunut ihotautilääkäri Sejal Shah. Hän sanoo, että ideaali pesuveden lämpötila ei juurikaan nouse kädenlämpöistä korkeammalle. Tohtori Frauke Neuser on kertonut puolestaan Marie Claire -lehdelle, että ihon kannalta paras lämpötila suihkuvedelle on 40–43,5 astetta.

Sejal Shah muistuttaa, että kuuma vesi kuivattaa ihon lisäksi hiuksia ja voi haalistaa värjättyä tukkaa.

Mikä on suihkusaippuasi pH?

Pesuaineillakin on merkitystä, jotta kropan iho pysyy mahdollisimman hyvässä kunnossa läpi talven.

Robert Anolik muistuttaa, että suihkugeelin tai pesunesteen pH-arvon olisi hyvä olla lähellä ihon omaa vastaavaa, eli arvon olisi hyvä olla 5,5–7. Varsinaisen saippuan pH-arvo on 9 kieppeillä, eli se kyllä pesee lian ja talin iholta varsin tehokkaasti, mutta säännöllisessä käytössä emäksinen tuote voi vaurioittaa ihon omaa suojamuuria.

